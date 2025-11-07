ΕΚΤΕΡ: Ανάληψη πρώτου έργου ΣΔΙΤ με σκοπό την κατασκευή κτιρίων αστυνομικών διευθύνσεων
17:53 - 07 Νοε 2025

Η ΕΚΤΕΡ Α.Ε. ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας Κτηριακές Υποδομές Α.Ε., αποφάσισε ομόφωνα την ανάθεση σύμβασης σύμπραξης του έργου «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση και Τεχνική Διαχείριση Κτιρίων Στέγασης Υπηρεσιών Πέντε (5) Αστυνομικών Διευθύνσεων στην Επικράτεια μέσω ΣΔΙΤ» και την ανακήρυξη της κοινοπραξίαςτων εταιριών ΕΚΤΕΡ Α.Ε. - ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. -ΤΕ.ΝΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε. ως οριστικού αναδόχου του έργου.

Ο προϋπολογισμός δαπάνης του έργου ανέρχεται σε €55,9 εκατ. και η ΕΚΤΕΡ Α.Ε. συμμετέχει στην κοινοπραξία με ποσοστό της τάξης του 32%. Οι κατασκευαστικές εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν την 01.01.2026, με τον συμβατικό χρόνο αποπεράτωσης του έργου να ανέρχεται σε 18μήνες. Η περίοδος παραχώρησης έχει ορισθεί σε 30 έτη και ολοκληρώνεται το 2055.

Η ανάληψη του εν λόγω έργου αποτελεί ορόσημο στην ιστορία της ΕΚΤΕΡ Α.Ε., καθώς σηματοδοτεί την είσοδο της Εταιρίας στα έργα ΣΔΙΤ. Ο συγκεκριμένος κλάδος αναμένεται να καταγράψει σημαντική ανάπτυξη κατά τα επόμενα έτη και η Εταιρίαμε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα την υψηλή της εξειδίκευση και τεχνογνωσία στα κτιριακά έργα στοχεύει στην διεύρυνση της παρουσίας της.

Πρόκειται για μια εξέλιξη που συμβαδίζει πλήρως με την στρατηγική και τον επιχειρηματικό σχεδιασμό της ΕΚΤΕΡ Α.Ε., για περαιτέρω διαφοροποίηση της δραστηριότητας, ενίσχυση των επαναλαμβανόμενων εσόδων και ροών καθώς και την επίτευξη συνεργειών με τον κατασκευαστικό τομέα της Εταιρίας.

