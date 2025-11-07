Intracom: Έγκριση τροποποίησης Πολιτικής Αποδοχών με μεγάλη πλειοψηφία στη Γενική Συνέλευση

Η «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (δ.τ. «INTRACOM HOLDINGS») ανακοινώνει ότι την Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2025 πραγματοποιήθηκε στo Μαρούσι Αττικής (Λ. Κηφισίας 64, 8ος όροφος), η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου, 56 μέτοχοι εκπροσωπούντες συνολικά 38.546.109 Κοινές Ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές, επί συνόλου 83.600.000 Κοινών Ονομαστικών μετοχών, δηλ. το 46,11% του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι η Εταιρεία κατέχει 617.848 ίδιες μετοχές οι οποίες, σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν. 4548/2018, δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας και τα δικαιώματά τους παράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση αναστέλλονται.

Κατά τη Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, εξαιρουμένου του πρώτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, η συζήτηση του οποίου ματαιώθηκε, λόγω έλλειψης νόμιμης απαρτίας. Επ΄αυτού η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική συνεδρίαση την Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 12.00 μεσημβρινή, χωρίς τη δημοσίευση νεότερης Πρόσκλησης.

Οι αποφάσεις που ελήφθησαν επί των λοιπών θεμάτων έχουν ως ακολούθως :

Επί του δευτέρου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως : η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε την προτεινόμενη τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθησαν έγκυρες ψήφοι : 38.546.109

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 46,11%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων :38.546.109

Αριθμός ψήφων Υπέρ : 36.320.802 (94,23%)

Αριθμός ψήφων Κατά 2.225.307 (5,77%)

Αριθμός ψήφων Αποχή : 0 (0,00%)

Επί του τρίτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως : δεν έγινε κάποια Ανακοίνωση, πέραν των ανωτέρω.