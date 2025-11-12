HELLENiQ energy: Enerwave το νέο όνομα της ELPEDISON - Οι στόχοι

Στη μετονομασία της ELPEDISON προχωρά η HELLENIQ ENERGY μετά την πλήρη εξαγορά της από την ιταλική Edison. Η νέα εταιρεία θα λέγεται enerwave.

«Προχωράμε σε πλήρη αναβάθμιση της μονάδας στη Θίσβη έως το πρωτο το εξάμηνο του 2027 και ίσως ένα νέο θερμικό στη Θεσσαλονίκη. Επισης το νέο FSRU θα συμβάλει στην ανάπτυξη της διείσδυσης αερίου» τόνισε ο CΕΟ Ανδρέας Σιάμισιης κατά την παρουσίαση της νέας μπραντας. Παράλληλα εστίασε στην νέα εμπορική στρατηγική της.



«Η διαδικασία μας άφησε στην αγορά αλλά έχουμε τα φόντα να το κερδίσουμε το χαμένο έδαφος. Δε θα δούμε μειώσεις δραματικές στις τιμές και αυτό θα πρέπει να το ξέρουμε» τόνισε ο κα Σιάμισιης.



Από την πλευρά του ο αντιπρόεδρος Γ. Αλεξοπουλος τόνισε:

«Η ζήτηση ενέργειας συνεχίζει να αυξάνεται, περίπου 20% θα καλυφθεί με ηλεκτρική ενέργεια, αλλά ο ρολος των υδρογονανθράκων είναι επίσης σημαντικός. Θέλουμε ευέλικτες μονάδες.



Θα δούμε ανάπτυξη των ΑΠΕ στη γειτονιά μια και εμείς είμαστε κορεσμένοι. Η ζήτηση για αέριο θα υπάρχει λόγω αποκοπής από τη Ρωσία. Υπάρχουν εναλλακτικές πηγές που εμείς πρέπει να αξιοποιήσουμε.

Τι σημαίνουν για μας ; Σχεδιάσαμε το vision 2025. Το κάναμε αυτό είτε αυτό αφορά ΑΠΕ αλλά και βάλαμε βάσεις για δεύτερο πυλώνα.»



Ο διευθύνων σύμβουλος της ELPEDISON Γ. Μίχος από την πλευρά του τόνισε :



«Θα δούμε πολλά και διαφορετικά. Θα προχωρήσουμε πιο γρήγορα στην ενίσχυση της θέσης μας στην αγορά. Περισσότερα καταστήματα και σημεία εξυπηρέτησης πχ σε πάνω από 1000 πρατήρια για να δούμε συνέργιες, προγράμματα πιστότητας και εμπειρία.



Θα προσφέρουμε ανταγωνιστικά προϊόντα για τους πελάτες αλλά στόχο έχουμε να έχουμε καθαρά μηνύματα. Στους μεγάλες πελάτες έχουμε μεγάλο πελατολόγιο αλλά θα επικεντρωθούμε σε λύσεις εξοικονόμησης.



Θα εστιάσουμε στο trading πχ. καταλαμβάνουμε 1 δισεκατομμύριο κυβικά μέτρα. Δείχνει τι συμφωνίες μπορούμε να κάνουμε. Επισης, θα έχουμε παρουσία σε όλη τη Ευρώπη.



