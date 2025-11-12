ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΣΥΡΙΖΑ για συνάντηση Μητσοτάκη-Χριστοδουλίδη: Είμαστε και πάλι στο μηδέν
Πολιτική
22:05 - 12 Νοε 2025

ΣΥΡΙΖΑ για συνάντηση Μητσοτάκη-Χριστοδουλίδη: Είμαστε και πάλι στο μηδέν

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Κριτική στη σημερινή συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη ασκεί με ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υποστηρίζοντας ότι οι δηλώσεις των δύο ηγετών «αποδεικνύουν ξεκάθαρα την πρωτοφανή κατάσταση της διάστασης απόψεων μεταξύ Ελλάδος – Κύπρου, για δύο πολύ σοβαρά ζητήματα: Το ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου».

Το εν λόγω ζήτημα βρίσκεται και πάλι «στο μηδέν», τονίζει η Κουμουνδούρου και εξηγεί: «Ο κ. Μητσοτάκης είπε πως “αποφασίσαμε από κοινού να προχωρήσουμε στην άμεση επικαιροποίηση των οικονομοτεχνικών παραμέτρων του έργου του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης, ώστε αυτό να μπορεί να ενισχυθεί με την είσοδο νέων ισχυρών επενδυτών”. Με άλλα λόγια, ο κ. Μητσοτάκης επιβεβαίωσε πλήρως την σκληρή κριτική που ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για ανεπάρκεια και επικίνδυνες επιλογές, εφόσον ο ίδιος πλέον δηλώνει ότι θα ξαναγίνει ο οικονομοτεχνικός σχεδιασμός, δηλαδή μελέτες που είχαν ολοκληρωθεί εδώ και καιρό, ενώ παράλληλα οι έρευνες πεδίου για το έργο αυτό έχουν παγώσει από τον Ιούλιο του 2024, τουλάχιστον».

Σημειώνει ακόμη: «Παράλληλα, δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι στις δηλώσεις τους δεν έγινε καμία αναφορά για μία Διάσκεψη για την Ανατολική Μεσόγειο, ωστόσο προσφάτως ο Κύπριος Πρόεδρος ζήτησε τη συγκρότηση ενός σχήματος “ΟΑΣΕ ή ΝΑΤΟ της Μέσης Ανατολής”, ενώ η κυβέρνηση ανακοίνωσε την πιθανότητα συγκρότησης μίας πενταμερούς διάσκεψης. Ούτε σε αυτό το θέμα υπάρχει ο παραμικρός συντονισμός».

Παράλληλα, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναφέρει: «Εδώ και έξι χρόνια, ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει καταφέρει να λύσει ούτε τα βασικά ζητήματα που αφορούν τις σχέσεις της Ελλάδας με την Κύπρο σχετικά με το καλώδιο, αλλά και την ασφάλεια και σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Πόσα ακόμα προβλήματα θα προκαλέσει στη χώρα η εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης;».

Τελευταία τροποποίηση στις 12/11/2025 - 22:12
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΣΥΡΙΖΑ για ανανέωση θητείας Στουρνάρα: Η ΝΔ αγνόησε βάσιμα επιχειρήματα ενάντια σε αυτή την επιλογή
Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ για ανανέωση θητείας Στουρνάρα: Η ΝΔ αγνόησε βάσιμα επιχειρήματα ενάντια σε αυτή την επιλογή

ΣΥΡΙΖΑ κατά Μητσοτάκη για ΕΥΠ: «Στήνει προσωπικό μηχανισμό ελέγχου»
Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ κατά Μητσοτάκη για ΕΥΠ: «Στήνει προσωπικό μηχανισμό ελέγχου»

ΣΥΡΙΖΑ: Παραιτήθηκε ο Γεωργόπουλος με μήνυμα συστράτευσης με Τσίπρα - Η καρδιά προηγείται
Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Παραιτήθηκε ο Γεωργόπουλος με μήνυμα συστράτευσης με Τσίπρα - Η καρδιά προηγείται

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Οι ΑΠΕ ρίχνουν τη χονδρική, αλλά όχι τους λογαριασμούς
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Οι ΑΠΕ ρίχνουν τη χονδρική, αλλά όχι τους λογαριασμούς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Γρηγόρης Νικολόπουλος
26/05/2026 - 00:16

Ατρόμητοι οι ξενοδόχοι μας - αποκλείουν θερμό επεισόδιο παρά τις πολεμικές ιαχές της κυβέρνησης

Ειδήσεις
25/05/2026 - 23:00

Ο Νετανιάχου διατάζει την κλιμάκωση της επίθεσης στον Λίβανο

Περιβάλλον
25/05/2026 - 22:08

Μυστήριο με την οσμή στην Αττική: Οι έρευνες στρέφονται στη θάλασσα

Αυτοδιοίκηση
25/05/2026 - 22:00

Δήμος Αθηναίων: Οι χώροι στρατοπέδων εντός του αστικού ιστού για να γίνουν πάρκα και κοινόχρηστοι χώροι

Ειδήσεις
25/05/2026 - 21:33

Πούτιν: Θεσμοθετεί επεμβάσεις στο εξωτερικό με πρόσχημα την «προστασία» Ρώσων πολιτών

Εμπορεύματα
25/05/2026 - 21:16

Χαμηλό 2 εβδομάδων στο πετρέλαιο με το βλέμμα στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Ιράν

Πολιτική
25/05/2026 - 21:00

Σακελλαρίδης: «Όσοι θέλουν να φύγουν, να το κάνουν τώρα» – Άνοιγμα της Νέας Αριστεράς σε ΜέΡΑ25 και Οικολογία

Αναλύσεις
25/05/2026 - 20:28

ΔΕΗ: Γερό ταμείο €4,25 δισ. από την ΑΜΚ – Το στοίχημα της επόμενης φάσης ανάπτυξης

Ειδήσεις
25/05/2026 - 20:05

Συναγερμός για τον Έμπολα στην Αφρική – Ο ΠΟΥ προειδοποιεί ότι η επιδημία ξεφεύγει από τον έλεγχο

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25/05/2026 - 19:39

Στο «κόκκινο» τα καύσιμα πριν το τριήμερο – Τι θα γίνει με την επιδότηση

Χρηματιστήρια
25/05/2026 - 19:22

Ευρωαγορές: Σε ρυθμούς ράλι με «καύσιμο» τη Μέση Ανατολή

Πολιτική
25/05/2026 - 19:13

Δένδιας: Γέφυρα φιλίας μεταξύ Αθήνας και Τιράνων η ελληνική Μειονότητα στην Αλβανία

Ειδήσεις
25/05/2026 - 19:12

«Μνημόνιο Κατανόησης» ΗΠΑ – Ιράν: Τα 6 σημεία του προσχεδίου για τη συμφωνία

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25/05/2026 - 18:55

Η ExxonMobil επιστρέφει το μπλοκ της Κρήτης στο Δημόσιο – Τα ερωτήματα για την επόμενη μέρα

Πολιτική
25/05/2026 - 18:36

ΣΥΡΙΖΑ για ανανέωση θητείας Στουρνάρα: Η ΝΔ αγνόησε βάσιμα επιχειρήματα ενάντια σε αυτή την επιλογή

Ανακοινώσεις
25/05/2026 - 18:27

AVE PARTICIPATION: Εξαγόρασε το 24,98% της PROBOTEK έναντι €150.000.

Πολιτική
25/05/2026 - 18:07

Χρηστίδης: Στο στόχαστρο ο «νόμος Κατρούγκαλου» για τις συντάξεις χηρείας

Ειδήσεις
25/05/2026 - 18:03

Βραζιλία: Με καρκίνο του δέρματος διαγνώστηκε ο Λούλα

Πολιτική
25/05/2026 - 18:00

Κώτσηρας: Ώρα για μεγαλύτερη φορολογική στήριξη σε επιχειρήσεις και μικρομεσαίους

Επιχειρήσεις
25/05/2026 - 17:55

LAMDA Development: Στις 23 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση – Τα θέματα ημερήσιας διάταξης

Ανακοινώσεις
25/05/2026 - 17:52

Alpha Bank: Στο 0,52% η συμμετοχή της Verition μέσω μετοχών και Εquity Swaps

Ειδήσεις
25/05/2026 - 17:44

O Τραμπ βάζει τις Συμφωνίες του Αβραάμ στο πακέτο της συμφωνίας με το Ιράν

Σχόλια Αγοράς
25/05/2026 - 17:43

Χρηματιστήριο: Άνοδος με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή - Τράπεζες και βιομηχανίες σε θέση οδηγού

Ειδήσεις
25/05/2026 - 17:32

Μαζικό ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο με drones και πυραύλους

Ειδήσεις
25/05/2026 - 17:24

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι 20 συλληφθέντες από την Κρήτη

Πολιτική
25/05/2026 - 17:12

Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση παίρνει ημίμετρα στο δημογραφικό – Οι πυλώνες του ΠΑΣΟΚ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25/05/2026 - 17:10

Χατζηπάνος (ΑΔΜΗΕ): Η Δυτική Ελλάδα μετατρέπεται σε στρατηγικό ενεργειακό κόμβο

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
25/05/2026 - 17:02

Συνάντηση Δήμα με τον Ευρωπαίο Συντονιστή του διαδρόμου WBEM Jean Marinescu

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25/05/2026 - 17:00

ΥΠΕΝ: Η ExxonMobil παγώνει τις έρευνες στην Κρήτη για να επισπεύσει γεώτρηση στο Ιόνιο

Πολιτική
25/05/2026 - 16:52

Γεραπετρίτης στη Βουλή για «γαλάζια πατρίδα»: Τα θαλάσσια όρια έχουν καθοριστεί – Δεν υπάρχουν τετελεσμένα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ