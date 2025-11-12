Τα πρώτα ρομποτικά ταξί της Waymo στους αυτοκινητόδρομους των ΗΠΑ
21:52 - 12 Νοε 2025

Η Waymo, η νεοφυής θυγατρική της Alphabet, μητρικής εταιρείας της Google, ανακοίνωσε ότι τα ρομποτικά ταξί της θα μπορούν πλέον να κυκλοφορούν στους αυτοκινητόδρομους του Σαν Φρανσίσκο, του Φοίνιξ και του Λος Άντζελες - ένα πρωτόγνωρο βήμα για υπηρεσίες πλήρως αυτόνομων οχημάτων.

Η εταιρεία είχε ξεκινήσει από το 2023 δοκιμές στους αυτοκινητόδρομους, μεταφέροντας κυρίως υπαλλήλους της, προτού ξεκινήσει τη δημόσια προσφορά υπηρεσιών, όπως αναφέρεται σε σημερινή ανακοίνωση.

Σύμφωνα με τον όμιλο, το επόμενο βήμα θα είναι η επέκταση των διαδρομών σε λεωφόρους υψηλής ταχύτητας στο Όστιν και την Ατλάντα, περιοχές όπου η Waymo παρέχει ήδη υπηρεσίες μέσα στα αστικά κέντρα.

Στην περιοχή όπου ιδρύθηκε, η εταιρεία προσφέρει ήδη διαδρομές σε μια ζώνη 100 χιλιομέτρων, από το Σαν Φρανσίσκο έως το Σαν Χοσέ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα ρομποταξί των Tesla, Zoox (Amazon) και May Mobility παραμένουν περιορισμένα στη αστική οδήγηση και δεν επιτρέπεται προς το παρόν η κυκλοφορία τους στους αυτοκινητόδρομους.

