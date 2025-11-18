Ελλάδα - Αίγυπτος: Υπογράφηκε η συμφωνία για ηλεκτρική διασύνδεση 3.000 MW προς την Ευρώπη

Μια σημαντική ενεργειακή συμφωνία μεταξύ Ελλάδας, Αιγύπτου και του Ομίλου Κοπελούζου επικυρώθηκε, ανοίγοντας τον δρόμο για την εξαγωγή έως 3.000 MW ηλεκτρικής ενέργειας από την Αίγυπτο προς την Ευρώπη μέσω του ελληνικού δικτύου. Τη συμφωνία ανακοίνωσε το αιγυπτιακό υπουργείο Πετρελαίου και Ορυκτών Πόρων.

Η τριμερής υπογραφή έγινε μεταξύ της Egyptian Electricity Transmission Company (EETC), του ελληνικού ΑΔΜΗΕ και της ELICA SA, εταιρείας του Ομίλου Κοπελούζου. Με τη συμφωνία οι πλευρές προχωρούν στις τελικές μελέτες για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Αιγύπτου - Ελλάδας, ένα έργο στρατηγικής σημασίας για τα περιφερειακά και ευρωπαϊκά ενεργειακά δίκτυα.

Σύμφωνα με την αιγυπτιακή ανακοίνωση, η διασύνδεση αποτελεί μέρος της ευρύτερης επιδίωξης της χώρας να συνδεθεί άμεσα με το ενοποιημένο ευρωπαϊκό ηλεκτρικό σύστημα. Η Αίγυπτος φιλοδοξεί να ενισχύσει τη θέση της ως κεντρικού ενεργειακού κόμβου και ως βασικού διαύλου ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ Αφρικής, Ασίας και Ευρώπης.

Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο του Green Energy Interconnector (GREGY), που προβλέπει τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας αποκλειστικά από ανανεώσιμες πηγές της Αιγύπτου προς την Ευρώπη μέσω της ελληνικής ηπειρωτικής χώρας. Η Αίγυπτος, αξιοποιώντας τις μεγάλες επενδύσεις της σε ηλιακή και αιολική ενέργεια, στοχεύει να αποτελέσει σημαντικό πάροχο «πράσινης» ενέργειας για την ευρωπαϊκή αγορά.

Η υπογραφή της συμφωνίας αποτελεί κρίσιμο βήμα για την προώθηση ενός από τα μεγαλύτερα ενεργειακά projects που συνδέουν Ευρώπη και Αφρική, με τις τελικές μελέτες να καθορίζουν το χρονοδιάγραμμα και τις τεχνικές προδιαγραφές πριν από την κατασκευαστική φάση.