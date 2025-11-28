ΑΔΜΗΕ: Όφελος 5 δισ. ευρώ φέρνει η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Αττικής μέχρι το 2035

Συγκεκριμένα, με βάση ενημέρωση του ΑΔΜΗΕ , όπως προκύπτει από ιστορικά στοιχεία του Διαχειριστή του Ειδικού Λογαριασμού ΥΚΩ από την περίοδο λειτουργίας της διασύνδεσης Κρήτης-Πελοποννήσου και εκτιμήσεις βάσει εύλογωνπαραδοχών για την προσεχή δεκαετία, το όφελος για όλους τους καταναλωτές, από την εξοικονόμηση των ΥΚΩ, θα ανέλθει σε 400-600 εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο.
Το όφελος αυτό προκύπτει λαμβάνον
Ως εκ τούτου, προκύπτει ότι σε βάθος δεκαετίας η εξοικονόμηση των χρεώσεων ΥΚΩ θα είναιμεσοσταθμικά 4,5 φορές μεγαλύτερη από τις Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος.
Πέραν του οικονομικού οφέλους, η υλοποίηση της νευραλγικής αυτής ενεργειακής υποδομής από τον ΑΔΜΗΕ και την θυγατρική του AriadneInterconnection
Υπενθυμίζεται ότι η εξοικονόμηση που προέκυψε στις χρεώσεις ΥΚΩ λόγω των διασυνδέσεων Κρήτης-
Τους επόμενους μήνες ολοκληρώνονται επίσης οι διασυνδέσεις των Δυτικών Κυκλάδων (Σαντορίνη, Φολέγανδρος, Μήλος, Σέριφος). Ακολουθούν τα έργα ηλεκτρικών διασυνδέσεων που θα τερματίσουν οριστικά τη λειτουργία των παλιών και ρυπογόνων τοπικών μονάδων στα Δωδεκάνησα (Κως, Ρόδος, Κάρπαθος) και στο βόρειο Αιγαίο (Λήμνος, Λέσβος, Χίος, Σάμος, Σκύρος) και οι οποίες θα αποφέρουν επιπλέον όφελος εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ από τη μείωση των ΥΚΩ.