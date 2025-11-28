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ΑΔΜΗΕ: Όφελος 5 δισ. ευρώ φέρνει η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Αττικής μέχρι το 2035
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
16:40 - 28 Νοε 2025

ΑΔΜΗΕ: Όφελος 5 δισ. ευρώ φέρνει η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Αττικής μέχρι το 2035

Reporter.gr Newsroom
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Εξοικονόμηση της τάξης των 5 δισ. ευρώ θα εξασφαλίσει η ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης με το δίκτυο μεταφοράς της ηπειρωτικής χώρας έως το 2035, λόγω της μείωσης των χρεώσεων Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας(ΥΚΩ), ποσό που καταδεικνύει το σημαντικό οικονομικό όφελος του έργου για την εθνική οικονομία.

Συγκεκριμένα, με βάση ενημέρωση του ΑΔΜΗΕ , όπως προκύπτει από ιστορικά στοιχεία του Διαχειριστή του Ειδικού Λογαριασμού ΥΚΩ από την περίοδο λειτουργίας της διασύνδεσης Κρήτης-Πελοποννήσου και εκτιμήσεις βάσει εύλογωνπαραδοχών για την προσεχή δεκαετία, το όφελος για όλους τους καταναλωτές, από την εξοικονόμηση των ΥΚΩ, θα ανέλθει σε 400-600 εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο.

Το όφελος αυτό προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη το εκτιμώμενο συνολικό κόστος ηλεκτροδότησης της Κρήτης, που κυμαίνεται από 480 ως 660 εκατ. ευρώ ετησίως και το οποίο αυξάνεται κάθε χρόνο κυρίως λόγωτης αύξησης της ζήτησης, σε περίπτωση που εξακολουθούσε το νησί να παραμένει μη διασυνδεδεμένο. Επισημαίνεται ότι στους παραπάνω υπολογισμούς, έχει αφαιρεθεί το εκτιμώμενο κόστος διατήρησης της αναγκαίας εφεδρείας δυναμικού ηλεκτροπαραγωγής για έκτακτες ανάγκες («ψυχρή εφεδρεία»), το οποίο εκτιμάται μεταξύ 40-60 εκατ. ευρώετησίως μέχρι και το 2035.

Ως εκ τούτου, προκύπτει ότι σε βάθος δεκαετίας η εξοικονόμηση των χρεώσεων ΥΚΩ θα είναιμεσοσταθμικά 4,5 φορές μεγαλύτερη από τις Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος.

Πέραν του οικονομικού οφέλους, η υλοποίηση της νευραλγικής αυτής ενεργειακής υποδομής από τον ΑΔΜΗΕ και την θυγατρική του AriadneInterconnection έχει θετικό αντίκτυπο στην τοπική κοινωνία της Κρήτης λόγω της παύσης λειτουργίας των πετρελαϊκών και ρυπογόνων μονάδων στις οποίες έως τώρα βασιζόταν η ηλεκτροδότηση του νησιού. Αυτό σημαίνει ότι το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του έργου είναι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς μειώνει κατά 500.000 τόνους ετησίως τις εκπομπές CO2 και μηδενίζει τους αέριους ρύπους που σχετίζονται με την τοπική ηλεκτροπαραγωγή.

Υπενθυμίζεται ότι η εξοικονόμηση που προέκυψε στις χρεώσεις ΥΚΩ λόγω των διασυνδέσεων Κρήτης-Πελοποννήσου και των βορείων Κυκλάδων, επέτρεψαν την ελάφρυνση των λογαριασμών ρεύματος για όλους τους καταναλωτές της χώρας, υπό μορφή επιδοτήσεων, κατά την περίοδο της ενεργειακής κρίσης.

Τους επόμενους μήνες ολοκληρώνονται επίσης οι διασυνδέσεις των Δυτικών Κυκλάδων (Σαντορίνη, Φολέγανδρος, Μήλος, Σέριφος). Ακολουθούν τα έργα ηλεκτρικών διασυνδέσεων που θα τερματίσουν οριστικά τη λειτουργία των παλιών και ρυπογόνων τοπικών μονάδων στα Δωδεκάνησα (Κως, Ρόδος, Κάρπαθος) και στο βόρειο Αιγαίο (Λήμνος, Λέσβος, Χίος, Σάμος, Σκύρος) και οι οποίες θα αποφέρουν επιπλέον όφελος εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ από τη μείωση των ΥΚΩ.

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