ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΔΕΗ blue: Νέα RFID κάρτα για πιο εύκολη εμπειρία φόρτισης
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
15:49 - 09 Δεκ 2025

ΔΕΗ blue: Νέα RFID κάρτα για πιο εύκολη εμπειρία φόρτισης

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Με στόχο τη βελτίωση της ευελιξίας και της άμεσηςφόρτισης σε δημόσια σημεία, η ΔΕΗ blue προσφέρει τη νέα PPC blue RFID κάρτα στους οδηγούς ηλεκτρικών οχημάτων. Πρόκειται για μια καινοτόμο και εύχρηστη υπηρεσία που επιτρέπει την διαδικασία φόρτισης στο δημόσια προσβάσιμοδίκτυο φορτιστών ΔΕΗ blue, χωρίς την ανάγκη χρήσης της εφαρμογής PPC blue, ενισχύοντας σημαντικά την εμπειρία φόρτισης.

Η PPC blue RFID κάρτα επιτρέπει στους οδηγούς να ξεκινούν και να ολοκληρώνουν τη διαδικασία χωρίς τη χρήση της εφαρμογής, με πλήρη καταγραφή και αυτόματη χρέωση στον λογαριασμό τους. Αποτελεί πρακτική λύση σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή όταν το κινητό δεν είναι διαθέσιμο, ενώ διευκολύνει και όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με ψηφιακές εφαρμογές, προσφέροντας σταθερά γρήγορη και απρόσκοπτη πρόσβαση στους δημόσιους φορτιστές της ΔΕΗ blue.

Τα περισσότερα δημόσια προσβάσιμα σημεία φόρτισης της ΔΕΗ blue υποστηρίζουν ήδη τεχνολογία RFID, καθιστώντας τη νέα υπηρεσία άμεσα αξιοποιήσιμη στο μεγαλύτερο μέρος του δικτύου. Ταυτόχρονα, η PPC blue RFID κάρτα είναι συμβατή και στο δημόσιο δίκτυο PPC blue στη Ρουμανία,γεγονός που ενισχύει τη διασύνδεση των δικτύων φόρτισης και διευκολύνει τις διασυνοριακές μετακινήσεις.

Για ιδιώτες και επιχειρήσεις

Η υπηρεσία διατίθεται σε ιδιώτες χρήστες της εφαρμογής PPC blue οι οποίοι μπορούν να παραγγείλουν ή να ενεργοποιήσουν την κάρτα μέσω της εφαρμογής. Για εταιρικούς πελάτες, η PPC blue RFID κάρτα διευκολύνει τη διαχείριση ηλεκτροκίνητων στόλων και αποτελεί πρακτικό εργαλείο για στελέχη που επιλέγουν να κινούνται ηλεκτρικά, προσφέροντας άμεση πρόσβαση στους δημόσιους φορτιστές της ΔΕΗ blue. Η PPC blue RFID κάρτα σε συνδυασμό με την υπηρεσία εταιρικού λογαριασμού δημόσιας φόρτισης, δίνουντη δυνατότητα κεντρικού ελέγχου των σχετικών εξόδων, αυτοματοποιημένης τιμολόγησης και αναλυτικών αναφορών.

Η επόμενη ημέρα της ηλεκτροκίνησης από τη ΔΕΗ blue

Με περισσότερα από 3.100 σημεία φόρτισης σε πάνω από 850 τοποθεσίες στην Ελλάδα και πάνω από 950 σημείαφόρτισης και 300 τοποθεσίες στη Ρουμανία, η ΔΕΗ blueσυνεχίζει να ενισχύει το δημόσιο δίκτυο ηλεκτροκίνησης με υπηρεσίες που κάνουν τη φόρτιση πιο εύκολη και προσβάσιμη. Η νέα PPC blue RFID κάρτα απλοποιεί περαιτέρω τη διαδικασία δημόσιας φόρτισης και υποστηρίζει τη μετάβαση σε βιώσιμες μετακινήσεις, εντάσσοντας μια ακόμη καινοτομία στη στρατηγική της ΔΕΗ για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Στάσσης: Διασυνδέσεις, ΑΠΕ και αποθήκευση για φθηνότερη ενέργεια – Ο ρόλος της ΔΕΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στάσσης: Διασυνδέσεις, ΑΠΕ και αποθήκευση για φθηνότερη ενέργεια – Ο ρόλος της ΔΕΗ

ΠΑΣΟΚ: Το ρεύμα μπορεί να μειωθεί άμεσα – Η κυβέρνηση αρνείται
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Το ρεύμα μπορεί να μειωθεί άμεσα – Η κυβέρνηση αρνείται

Οι τρεις άξονες ανάπτυξης της ΔΕΗ έως το 2030: Το νέο στρατηγικό στοίχημα του Ομίλου
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Οι τρεις άξονες ανάπτυξης της ΔΕΗ έως το 2030: Το νέο στρατηγικό στοίχημα του Ομίλου

MAD VIDEO MUSIC AWARDS 2026 από την ΔΕΗ: Επιβεβαίωσαν για ακόμα μία χρονιά τη θέση τους ως ο απόλυτος μουσικός θεσμός της χώρας
Magazino

MAD VIDEO MUSIC AWARDS 2026 από την ΔΕΗ: Επιβεβαίωσαν για ακόμα μία χρονιά τη θέση τους ως ο απόλυτος μουσικός θεσμός της χώρας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
23/06/2026 - 16:26

Ράμα: Υβριστική δήλωση για το «Κίνημα των Φλαμίνγκο» - Δεν είμαι «Νονός»

Ειδήσεις
23/06/2026 - 16:16

Μια δεκαετία Brexit: Οι χαμένοι, οι κερδισμένοι και τα ανοιχτά μέτωπα

Ομόλογα
23/06/2026 - 15:59

ΟΔΔΗΧ: Το πρόγραμμα επανεκδόσεων ομολόγων για το β’ εξάμηνο

Οικονομία
23/06/2026 - 15:59

Το Υπερταμείο μετονομάζεται σε Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο

Ειδήσεις
23/06/2026 - 15:54

Οι αγορές πανηγυρίζουν, οι κίνδυνοι παραμένουν: Το δύσκολο επόμενο βήμα μετά τη συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
23/06/2026 - 15:43

Τα Ημισκούμπρια επέστρεψαν με ένα sold out reunion στη σκηνή του Release - Δυναμικό pre-show experience από την Allwyn

Πολιτική
23/06/2026 - 15:27

Θεοδωρικάκος για Metlen: Η εμβληματική επένδυση στο Βόλο ενισχύει την παραγωγική και αμυντική ισχύ της χώρας

Πολιτική
23/06/2026 - 15:25

«Ο Ανδρέας εμπνέει τους αγώνες της γενιάς μας»: Εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στο Καλέντζι Αχαΐας

Ειδήσεις
23/06/2026 - 15:20

Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Γιάννης Αμανατίδης

Ειδήσεις
23/06/2026 - 15:08

Στο έλεος του καύσωνα η Ευρώπη - Σαράντα νεκροί στη Γαλλία

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
23/06/2026 - 14:59

Η Peugeot παρουσιάζει το PEUGEOT NOW

Ειδήσεις
23/06/2026 - 14:53

Λίβανος: Νέες αιχμές της Χεζμπολάχ για παραβίαση της εκεχειρίας – Τι ισχυρίζεται το Ισραήλ

Επιχειρήσεις
23/06/2026 - 14:47

Μπρατάκος: Ελλάδα και Λίβανος μπορούν να ενισχύσουν οικονομικούς δεσμούς σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος

ΑΜΥΝΑ
23/06/2026 - 14:44

Μυτιληναίος: Είναι ώρα οι Ένοπλες Δυνάμεις και η ελληνική βιομηχανία να έρθουν πολύ πιο κοντά

Εμπορεύματα
23/06/2026 - 14:42

Πετρέλαιο: Συνεχίζεται η αποκλιμάκωση των τιμών μετά το άνοιγμα του Ορμούζ

Ανακοινώσεις
23/06/2026 - 14:41

Cenergy: Ολοκληρώθηκε το placement των 6,3 εκατ. μετοχών – Στα €152,5 εκατ. η συναλλαγή

Πολιτική
23/06/2026 - 14:33

Ένσταση Σαμαρά για τη νομοθετική ρύθμιση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη

Το σκίτσο του ΚΥΡ
23/06/2026 - 14:32

Ποιος Τραμπ;

Νομίσματα
23/06/2026 - 14:30

Στον «γκρεμό» της διόρθωσης τα crypto ελέω Wall Street – Πάλι στα $62.000 το Bitcoin

Πολιτική
23/06/2026 - 14:07

Στη Βουλή το αίτημα για άρση της ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου

Ειδήσεις
23/06/2026 - 14:06

Η απάντηση Αναστασιάδη στα ευρήματα της Αρχής κατά της Διαφθοράς

Ανακοινώσεις
23/06/2026 - 14:02

ΙΛΥΔΑ: Από 1η Ιουλίου η καταβολή καθαρού μερίσματος €0,085/μετοχή

Οικονομία
23/06/2026 - 13:58

Πτολεμαΐδα: Μελέτη €500.000 για τηλεθέρμανση με ΑΠΕ στο Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

Οικονομία
23/06/2026 - 13:55

ΙΟΒΕ: Η επίδραση του οπτικοακουστικού τομέα ανέρχεται σε περίπου €1,9 δισ.

Πολιτική
23/06/2026 - 13:54

Χρηστίδης: Νέα πλατφόρμα πρέπει να ετοιμάσει η ΝΔ με τίτλο «Poses dikografies akoma»

Πολιτική
23/06/2026 - 13:51

Κεραμέως: Έρχονται δύο νέα προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης

Αυτοδιοίκηση
23/06/2026 - 13:38

«Εξυπηρετώ»: Το νέο ψηφιακό εργαλείο του Δήμου Αθηναίων με όλες τις δωρεάν κοινωνικές υπηρεσίες

Ειδήσεις
23/06/2026 - 13:33

BofA: Το καλοκαίρι ευνοεί το δολάριο – Πιέσεις στο ευρώ βλέπουν οι αναλυτές

Πολιτική
23/06/2026 - 13:25

Φόρο τιμής στον Ανδρέα Παπανδρέου απέτισαν ο Πρόεδρος και οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ (photos)

Ειδήσεις
23/06/2026 - 13:23

Επιχείρηση «σκούπα» στην Τουρκία ενόψει Συνόδου ΝΑΤΟ – 533 συλλήψεις από τον Μάιο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ