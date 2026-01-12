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Metlen: Χτίζει ισχυρή παρουσία στην άμυνα – Έκτη παραγωγική μονάδα στον Βόλο
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
09:42 - 12 Ιαν 2026

Metlen: Χτίζει ισχυρή παρουσία στην άμυνα – Έκτη παραγωγική μονάδα στον Βόλο

Reporter.gr Newsroom
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Η METLEN  μέσω του Τομέα M Technologies συνεχίζει δυναμικά την επενδυτική της επέκταση στον Βόλο, με την εξαγορά της λειτουργούσας από χρόνια διπλής βιομηχανικής εγκατάστασης ΝΚ Τrailers, η οποία έχει αναπτύξει σημαντική τεχνογνωσία τόσο στην παραγωγή αμυντικών συστημάτων, καθώς επίσης και βαγονιών τρένων, τομέας όπου θα κληθεί να αντιμετωπίσει μεγάλες παραγωγικές προκλήσεις στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του σιδηροδρομικού δικτύου, βαγονιών, συστημάτων κλπ.  

Η νέα μονάδα περιλαμβάνει την αξιοποίηση δύο σύγχρονων μεταλλικών βιομηχανικών κτιρίων, συνολικής επιφάνειας περίπου 26.900 τ.μ., εντός της Β’ ΒΙΠΕ Βόλου, τα οποία έχουν ανεγερθεί σε δύο όμορα οικόπεδα συνολικής επιφάνειας άνω των 47.000 τ.μ. Το συνολικό τίμημα της εν λόγω επένδυσης ανέρχεται σε €10 εκατ., ενώ η μερική ανακαίνιση του εργοστασίου και οι εξοπλισμοί υπολογίζονται σε €30-40εκ.

Στην πλήρη ανάπτυξή του, το M Technologies Hub της METLEN στον Βόλο θα αποτελείται από το εργοστάσιο της Νέας Ιωνίας Βόλου, το εργοστάσιο της Servisteel στην Α’ ΒΙΠΕ Βόλου, τρία επιπλέον αυτοτελή βιομηχανικά συγκροτήματα, όπως έχουν ήδη ανακοινωθεί, ενώ με τη νέα μονάδα, διαμορφώνονται πλέον συνολικά έξι ανεξάρτητα εργοστάσια, ικανά να εξυπηρετούν έξι διαφορετικά αμυντικά προγράμματα ταυτόχρονα. Ήδη ο προϋπολογισμός της M Technologies του αμυντικού βραχίονα της Μεταλλουργίας της Metlen, όπου και υπάγεται το αμυντικό Hub του Βόλου, προβλέπει διπλασιασμό κύκλου εργασιών και λειτουργικής κερδοφορίας το 2026 έναντι του 2025, ενώ μεγάλο μέρος των αναγκαίων επενδύσεων έχει ήδη ξεκινήσει.

Υπενθυμίζεται ότι η METLEN στο Capital Markets Day στο Λονδίνο τον Απρίλιο 2025 είχε δεσμευτεί έναντι των μετόχων, αναλυτών κ.α. ότι τα δύο αμυντικά εργοστάσια του Βόλου θα αυξάνονταν μεσοπρόθεσμα (μέχρι το 2028-30) σε πέντε, για να καλύψουν τις αυξημένες αμυντικές ανάγκες της Ευρωπαϊκής και Ελληνικής βιομηχανίας.

Εννέα μήνες μετά, τα εργοστάσια είναι ήδη έξι, γεγονός που επιβεβαιώνει τον σχεδιασμό της METLEN βάσει του οποίου διεκδίκησε και πέτυχε την είσοδό της στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου και μάλιστα στον υψηλότερο Δείκτη FTSE100.

Οι εγκαταστάσεις αυτές εξελίσσονται σε ένα μοναδικό για την Ευρώπη αμυντικό οικοσύστημα. Σε τοπικό επίπεδο, για τη λειτουργία του M Technologies Hub στον Βόλο προβλέπονται θέσεις εργασίας για περίπου 1.000 εργατοτεχνίτες, με ταυτόχρονη μέριμνα για την εκπαίδευση και την εξέλιξή τους.

Ο Chief Executive Director της M Technologies, της METLEN, Βασίλης Τσιάμης, δήλωσε σχετικά: «Η δημιουργία της 6ης παραγωγικής μονάδας στο M Technologies Hub της METLEN στον Βόλο ενισχύει καθοριστικά τον ρόλο της περιοχής ως πυλώνα βαριάς βιομηχανίας και αμυντικής παραγωγής για τη χώρα. Παράλληλα, η διεύρυνση των παραγωγικών μας δυνατοτήτων στον τομέα των αμυντικών συστημάτων λόγω της αυξημένης ζήτησης συμβάλλει άμεσα στην ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της χώρας, αυξάνοντας την εγχώρια προστιθέμενη αξία, την αυτονομία και την αξιοπιστία της εθνικής αμυντικής βιομηχανίας, σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών και τεχνολογικών προκλήσεων

Μέσω της M Technologies, η METLEN κατέχει ηγετική θέση στον τομέα των βαριών και σύνθετων μεταλλικών κατασκευών, με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στα αμυντικά συστήματα. Τα προϊόντα της αναγνωρίζονται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για την υψηλή ποιότητα, την αξιοπιστία και την τεχνολογική τους υπεροχή, ενώ η Εταιρεία αναπτύσσει στρατηγικές συνεργασίες με κορυφαίους διεθνείς ομίλους, όπως οι IVECO Defence Vehicles και KNDS.

Τελευταία τροποποίηση στις 12/01/2026 - 09:49
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