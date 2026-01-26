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Τσάφος: Απολύτως ξεκάθαρο το όριο εγκατάστασης ΑΠΕ σε κάθε περιφερειακή ενότητα
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
21:29 - 26 Ιαν 2026

Τσάφος: Απολύτως ξεκάθαρο το όριο εγκατάστασης ΑΠΕ σε κάθε περιφερειακή ενότητα

Reporter.gr Newsroom
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"Ο υφιστάμενος καθορισμένος περιορισμός για την εγκατάσταση μικρών φωτοβολταϊκών σε Γη Υψηλής Παραγωγικότητας, τηρείται, όπως προκύπτει από την κοινή ανακοίνωση του ΑΔΜΗΕ και του ΔΕΔΔΗΕ" ανέφερε ο υφυπουργός Περιφάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος Τσάφος, απαντώντας σε σχετική επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλη Κόκκαλη, στην ολομέλεια της Βουλής.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο κ. Τσάφος ειδικότερα, σημείωσε πως "υπάρχουν δημοσιευμένα αναλυτικά στοιχεία για όλες τις Περιφέρειες μέχρι και τον περασμένο Αύγουστο, για το τι έχει χορηγηθεί από τον ΑΔΜΗΕ και τον ΔΕΔΔΗΕ, ποια είναι η διαφορά μεταξύ του ορίου και των οριστικών προσφορών σύνδεσης που έχουν δοθεί σε κάθε περιφερειακή ενότητα".

Ειδικά για την περιφερειακή ενότητα Λάρισας, ο υφυπουργός είπε ότι "το όριο είναι στα 1.279 ΜWATT. Από τον ΔΕΔΔΗΕ έχουν δοθεί 407 ΜWATT, από τον ΔΕΔΔΗΕ 612 ΜWATT και υπήρχε ένα υπόλοιπο 259 ΜWATT. Και από τον Αύγουστο μέχρι σήμερα, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν δοθεί άλλα περίπου 4 ΜWATT" .

Ο κ. Τσάφος αποσαφήνισε πως "ο περιορισμός εγκατάστασης έρχεται στους διαχειριστές όταν έρθει η ώρα για να πάρει ένα έργο οριστική προσφορά σύνδεσης. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάποιος δεν μπορεί σε προγενέστερη διαδικασία να πει ότι θέλει να κάνει ένα έργο. 'Αρα, είναι αρκετά πιθανό εάν δει κανείς το σύνολο των έργων - και όχι τα έργα που έχουν οριστική προσφορά σύνδεσης - να καταλήξει σε ένα μεγαλύτερο αριθμό". Είναι όμως "απολύτως ξεκάθαρο ποιο είναι το όριο εγκατάστασης ΑΠΕ σε κάθε περιφερειακή ενότητα, τι έχει δοθεί, και σε επίπεδο ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ, και ποιο ποσοστό είναι ελεύθερο για να δοθεί".

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλης Κόκκαλης, υποστήριξε ότι με ευθύνη της κυβέρνησης παραμένει "θολό το τοπίο", εάν όχι "σκοτάδι" σχετικά με τις αδειοδοτήσεις ΑΠΕ σε Γη Υψηλής Παραγωγικότητας, σημειώνοντας ότι ο κάμπος στην περιφερειακή ενότητα Λάρισας έχει γεμίσει από φωτοβολταϊκά παρά την παραγωγική σπουδαιότητα των χωραφιών αυτών για την διατροφική αλυσίδα. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε ότι "είναι κοινό μυστικό ότι στην Λάρισα έχει ξεπεραστεί το επιτρεπτό όριο" και "διενεργείται ήδη ένορκη διοικητική εξέταση κατόπιν μηνυτήριων αναφορών από αγρότες και συνεταιρισμούς, ότι χωράφια από Γη Υψηλής Παραγωγικότητας άλλαξαν χαρακτηρισμό σε Χαμηλής παραγωγικότητας".

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