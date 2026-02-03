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Protergia Dynamic One: Tο νέο δυναμικό τιμολόγιο για επαγγελματίες πελάτες χαμηλής τάσης
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
17:54 - 03 Φεβ 2026

Protergia Dynamic One: Tο νέο δυναμικό τιμολόγιο για επαγγελματίες πελάτες χαμηλής τάσης

Reporter.gr Newsroom
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Η Protergia παρουσιάζει πρώτη το Dynamic One, το νέο δυναμικό τιμολόγιο για επαγγελματικούς πελάτες χαμηλής τάσης Ε2 με ισχύ 25–250 kVA, που διαθέτουν έξυπνο μετρητή. Πρόκειται για το επόμενο βήμα στη σύγχρονη ενεργειακή διαχείριση, για επιχειρήσεις που θέλουν ευελιξία, ακρίβεια και ουσιαστική εξοικονόμηση.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις που μπορούν να προγραμματίζουν χρονικά τμήματα της λειτουργίας τους ώστε να κερδίζουν από τις χαμηλές ωριαίες τιμές ενέργειας.

Επιλέγοντας το Protergia Dynamic One, η χρέωση επηρεάζεται άμεσα από τις επιλογές του πελάτη και έτσι ο επαγγελματίας έχει τη δυνατότητα να διαμορφώνει ο ίδιος το κόστος του, προγραμματίζοντας έξυπνα την κατανάλωσή του και αξιοποιώντας πλήρως τα εργαλεία παρακολούθησης τιμών της Protergia (myProtergia app ή στο site της Protergia).

Με το νέο δυναμικό τιμολόγιο Dynamic One, ο πελάτης αποκτά τον έλεγχο στη διαμόρφωση του κόστους της επιχείρησης του, προσαρμόζοντας τη λειτουργία της σε ώρες χαμηλής ζήτησης. Έτσι, μειώνει τον λογαριασμό ρεύματός του κάνοντας έξυπνο προγραμματισμό!

Επισκεφθείτε το site της Protergia και, ειδικότερα, το online εργαλείο αξιολόγησης συμβατότητας του προφίλ κατανάλωσης και δείτε πως μπορείτε να επωφεληθείτε από το δυναμικό τιμολόγιο Protergia Dynamic One.

Τελευταία τροποποίηση στις 03/02/2026 - 17:59
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