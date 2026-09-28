ΧΑ: Προσπάθεια «αναρρίχησης» του ΓΔ με στόχο την προσέγγιση των 2700 μονάδων

Άνοδο κατά 0,91% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στην τελευταία συνεδρίαση της προηγούμενης εβδομάδος κλείνοντας στις 2665,93 μονάδες (στο +0,17% ο ΓΔ, στο -0,07%οι τράπεζες στην εβδομάδα, στο +25,71% ο ΓΔ και στο +39,65% οι τράπεζες στο έτος).

Οι αγοραστές ανέλαβαν από το ξεκίνημα την υπεροπλία και σταδιακά οδήγησαν το ΓΔ στο υψηλό ημέρας των 2679 μονάδων περί τις 3.30μμ, καθώς διατηρείται η προσδοκία ότι θα δοθεί η ευκαιρία στη διπλωματία για αναστολή των πολέμων. Στη συνέχεια, οι πωλητές πέτυχαν την μείωση των κερδών του ΓΔ ως και στις δημοπρασίες με αρκετή μεταβλητότητα. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων αναρριχώνταν στο 4,421% με τους ευρωπαϊκούς δείκτες να κινούνται ανοδικά παρά τις υψηλές αποδόσεις των ομολόγων και της υψηλής τιμής του πετρελαίου.

Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+1,43%) κινήθηκε ανοδικά με την Εθνική (+2,56%) να υπεραποδίδει. Κέρδη ακόμη κατέγραψε η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+3,50%) ο ΟΤΕ (+4,85%), ο Aktor (+1,94%), το ΔΑΑ (+2,28%) και η Optima (+2,33%) αλλά και η ΕΧΑΕ (+8,35%), η Interlife (+4,22%) και η Profile (+2,61%) από τις λοιπές μετοχές.

Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε η Allwyn (-1,66%), η ΕΕΕ (-1,35%), η Helleniq Energy (-1,49%) και η ΕΛΧΑ (-0,95%). Απολογιστικά, 56 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 45 εκείνων που υποχώρησαν. Η Intrakom ανακοινώνει σήμερα τα 6μηνιαία αποτελέσματά της και ακολουθούν ο ΟΛΠ, η Real Consulting, η MEVACO, η Elinoil, η Space Hellas, το Ιατρικό Κέντρο, η Frigoglass κοκ τις επόμενες ημέρες. Η προσπάθεια

αναρρίχησης του ΓΔ σε υψηλότερα επίπεδα αναμένεται να συνεχιστεί με στόχο την προσέγγιση της περιοχής των 2700 μονάδων, με το διεθνές περιβάλλον ωστόσο να διατηρεί τα ίδια δυσμενή χαρακτηριστικά.

Επιχειρηματικά νέα

Jumbo: διατηρεί σύσταση Outperform για τη μετοχή η NBG Sec με τιμή-στόχο τα 31,30 ευρώ, έναντι 24,40 ευρώ της τρέχουσας τιμής, βλέποντας περιθώριο ανόδου περίπου 28%.

Premia Properties: στο €1,86 ευρώ η εύλογη αξία της (€1.31 η τρέχουσα) της εισηγμένη κατά την Eurobank Equities. Αυξάνει το χαρτοφυλάκιό της με έμφαση σε hospitality και φοιτητική στέγαση.

Axia-Alpha Finance: αναθεωρεί ανοδικά τις εκτιμήσεις για τις ελληνικές τράπεζες, επικαλούμενη πιστωτική επέκταση, προμήθειες και βελτίωση της ποιότητας ενεργητικού. Στα €5,70 η τιμή στόχος για τη Eurobank, στα €19 για την Εθνική, στα €12,30 για την Τράπεζα Κύπρου, στα €11,6 για την Πειραιώς.

Αποτελέσματα 6μήνου, Flexopack: ΚΕ €86,6 εκ. +5,02%, Κέρδη μ.φ. €5,9 εκ. +14,8% - ΟΛΘ: €58 εκ. +8,9%, Κέρδη μ.φ. €16,5 εκ. +3,5% -

Interlife: ΚΕ €55,8 εκ. +1,59%, Κέρδη π.φ. €20,8 εκ +55,2% - Εβροφάρμα: ΚΕ €26,5 εκ., Κέρδη μ.φ. €2,6 εκ. +44%, εξαγωγές το 30% -

ΕΥΑΘ: ΚΕ €47,4 εκ. +14,5%, Κέρδη μ.φ. €4,4 εκ. -11,5% - Βιοκαρπέτ: ΚΕ €125,2 εκ. +13,05%, Κέρδη μ.φ. €2,3 εκ. +42,2%, εξαγωγές το 70%.

ΤτΕ, Αύγουστος, Καταθέσεις-Δάνεια ιδιωτικού τομέα: Καταθέσεις €224,4 δις. (+€2,965 δις. , τα €2,38 δις. από επιχειρήσεις & τα €585 εκ. από νοικοκυριά), 9,3% ετησίως. Δάνεια €132,2 δις. , +€478 εκ., 7,1% ετησίως.

ΕΛΣΤΑΤ: ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών αυξήθηκε τον Αύγουστο του 2026 κατά 5% σε ετήσια βάση.

Προϋπολογισμός, φόροι 9μηνου: τα έσοδα από ΦΠΑ ανήλθαν σε €20.544 εκ. (+€905 εκ.), τα έσοδα των ΕΦΚ ανήλθαν σε €4.662 εκ. (+€230 εκ.), έσοδα τωνφόρων ακίνητης περιουσίας ανήλθανσε €1.978 εκ., έσοδα τωνφόρων εισοδήματος ανήλθαν σε €17.681 εκ. (+€439 εκ. ).