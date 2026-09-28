Συνταξιούχοι Εξωτερικού: Διευρυμένες προθεσμίες για την προσέλκυση... νέων φορολογουμένων

Παράταση έως τις 31 Οκτωβρίου δίνεται στους συνταξιούχους του εξωτερικού που επιθυμούν να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα και να ενταχθούν στο ειδικό καθεστώς φορολόγησης του άρθρου 5Β του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, με σταθερό συντελεστή 7% για τα εισοδήματα που αποκτούν στην αλλοδαπή.

Η νέα προθεσμία μεταθέτει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης από τις 31 Μαρτίου στις 31 Οκτωβρίου, του έτους, προσφέροντας στους ενδιαφερόμενους επτά επιπλέον μήνες για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία. Παράλληλα, οι αλλαγές που εφαρμόζει η Φορολογική Διοίκηση αποσαφηνίζουν το σύνολο των προθεσμιών που αφορούν την υποβολή των δικαιολογητικών, την εξέταση των αιτήσεων και την οριστική ένταξη στο ειδικό φορολογικό καθεστώς.

“Ανταποκρινόμενη στις ανάγκες των ενδιαφερομένων και με στόχο μια πιο ευέλικτη διαδικασία, η ΑΑΔΕ διευρύνει σημαντικά το χρονικό περιθώριο για την υπαγωγή στο καθεστώς εναλλακτικής φορολόγησης των συνταξιούχων εξωτερικού που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα. Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή (Α.1192/2026), η προθεσμία υποβολής της αίτησης μετατίθεται από τις 31 Μαρτίου στις 31 Οκτωβρίου, παρέχοντας στους φορολογουμένους επτά επιπλέον μήνες για να οργανώσουν και να ολοκληρώσουν τη διαδικασία. Επιπλέον, καθορίζονται η διαδικασία υπαγωγής, η χωρική αρμοδιότητα των ΚΕΦΟΔΕ Αττικής και Θεσσαλονίκης, καθώς και οι επιμέρους διαδικαστικές λεπτομέρειες” αναφέρει σχετική ανακοίνωση της περασμένης εβδομάδος από την ΑΑΔΕ.

Ουισαστικά ο στόχος είναι να γίνει η χώρα σημείο εγκατάστασης νέων φορολογουμένων, ειδικά συνταξιούχων, που εν συνεχεία δημιουργούν ζήτηση, ειδικά, στην αγορά ακινήτων.

Σημειώνεται ότι με βάση έρευνα της εταιρείας Elxis- At Home in Greece, η Ελλάδα αναδεικνύεται ως μία από τις πιο δημοφιλείς επιλογές για τους ξένους αγοραστές, καθώς σχεδόν ένας στους τρεις αγοραστές (30,8%) από το εξωτερικό αναζητά ακίνητο στη χώρα με σκοπό τη μόνιμη διαμονή. Το συμπέρασμα αυτό βασίζεται στη φετινή ανάλυση των τάσεων αγοράς μεταξύ των ξένων αγοραστών, η οποία βασίζεται στο πελατολόγιό μας, και αποτελεί ένδειξη όχι μόνο της αυξανόμενης ελκυστικότητας της ελληνικής αγοράς, αλλά και του προγράμματος που έχει τεθεί σε εφαρμογή τα τελευταία χρόνια αποκλειστικά για τους συνταξιούχους.

Χαρακτηριστικά, ο κ. Γιώργος Γαβριηλίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της Elxis – At Home in Greece, δηλώνει: «Όπως προκύπτει από τα στοιχεία μας, το 30,8% της ζήτησης προέρχεται από άτομα, κυρίως συνταξιούχους, που επιθυμούν να αποκτήσουν μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα. Πρόκειται για ένα σημαντικό ποσοστό, αλλά και για μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη, καθώς οι επενδύσεις αυτών των ατόμων έχουν υψηλή προστιθέμενη αξία, δεδομένου ότι δεν περιορίζονται στην αγορά του ακινήτου, αλλά συνεχίζουν να συνεισφέρουν στην τοπική οικονομία ως νέοι κάτοικοι.»

Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτό εξηγεί επίσης την προτίμηση που δείχνει το 71,7% των αγοραστών για νεόδμητες κατοικίες ή ακίνητα που μπορούν να κατοικηθούν άμεσα. Επιπλέον, το 68,2% αναζητά βίλες, ενώ μόνο το 17,2% ενδιαφέρεται για διαμερίσματα. «Όσον αφορά τον μέσο προϋπολογισμό που διαθέτουν οι ξένοι αγοραστές, παρατηρούμε ότι η πλειοψηφία εξετάζει ποσά που κυμαίνονται μεταξύ 320.000 και 340.000 ευρώ», σημειώνει ο κ. Γαβριληδής. Σύμφωνα με την Elxis, η αυξημένη ελκυστικότητα της μόνιμης διαμονής εξηγείται επίσης από το πρόγραμμα που εισήχθη τα προηγούμενα χρόνια, το οποίο προσφέρει φορολογικά κίνητρα σε συνταξιούχους από το εξωτερικό.

Συγκεκριμένα, όσοι κάνουν χρήση των σχετικών διατάξεων μπορούν να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα και να καταβάλλουν πολύ χαμηλό φόρο εισοδήματος, με συντελεστή μόλις 7%.

Ο χαμηλός αυτός φορολογικός συντελεστής ισχύει για περίοδο 15 ετών. Εκτός από την ύπαρξη σύμβασης αποφυγής διπλής φορολογίας μεταξύ της Ελλάδας και της χώρας στην οποία εκδίδεται και καταβάλλεται η σύνταξη, προϋπόθεση αποτελεί η διαμονή του εν λόγω συνταξιούχου στην Ελλάδα για τουλάχιστον 183 ημέρες ετησίως. Επίσης, δεν πρέπει να υπήρξε φορολογικός κάτοικος της Ελλάδας κατά πέντε από τα έξι έτη που προηγούνται της μεταφοράς της φορολογικής του κατοικίας στην Ελλάδα.

Ποιους αφορά η νέα προθεσμία

‘Ετσι, η 31η Οκτωβρίου αποτελεί πλέον την καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αίτησης υπαγωγής στο άρθρο 5Β του ΚΦΕ.

Οι φορολογούμενοι που έχουν μεταφέρει τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα έως και τις 2 Ιουλίου μπορούν να ζητήσουν την υπαγωγή τους στο ειδικό καθεστώς είτε για το ίδιο φορολογικό έτος είτε για το επόμενο.

Αντίθετα, όσοι μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα μετά τις 2 Ιουλίου μπορούν να ζητήσουν την ένταξή τους μόνο από το επόμενο φορολογικό έτος.

Σημαντική διευκόλυνση αποτελεί το γεγονός ότι η αίτηση μπορεί να κατατεθεί ακόμη και όταν ο φάκελος δεν είναι πλήρης, ώστε να διασφαλίζεται η εμπρόθεσμη υποβολή. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορούν να προσκομιστούν έως τις 30 Νοεμβρίου του φορολογικού έτους για το οποίο ζητείται η υπαγωγή.

Ποια υπηρεσία εξετάζει τις αιτήσεις

Αρμόδιο για την εξέταση των αιτήσεων είναι το Κέντρο Φορολογικών Διαδικασιών και Εξυπηρέτησης (ΚΕΦΟΔΕ) που αντιστοιχεί στη διεύθυνση του φορολογουμένου.

Το ΚΕΦΟΔΕ Αττικής είναι αρμόδιο για όσους έχουν φορολογική διεύθυνση στην Περιφέρεια Αττικής, καθώς και στις νήσους Κέα, Κύθνο, Άνδρο και Μήλο. Για τους φορολογούμενους που έχουν διεύθυνση στην υπόλοιπη Ελλάδα αρμόδιο είναι το ΚΕΦΟΔΕ Θεσσαλονίκης.

Η αρμόδια υπηρεσία εξετάζει την αίτηση εντός 60 ημερών. Σε κάθε περίπτωση, η σχετική απόφαση πρέπει να έχει εκδοθεί το αργότερο έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Δεκεμβρίου.

Οι προϋποθέσεις ένταξης

Για να ενταχθεί κάποιος στο ειδικό καθεστώς πρέπει να πληροί συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Βασική προϋπόθεση είναι να μην ήταν φορολογικός κάτοικος Ελλάδας για πέντε από τα έξι προηγούμενα έτη. Παράλληλα, θα πρέπει να μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία από χώρα με την οποία η Ελλάδα έχει συμφωνία διοικητικής συνεργασίας στον φορολογικό τομέα και να αποδεικνύεται ότι είναι δικαιούχος σύνταξης από το εξωτερικό.

Όταν τα στοιχεία που αποδεικνύουν τη φορολογική κατοικία υπάρχουν ήδη στα αρχεία της ΑΑΔΕ, δεν απαιτείται η υποβολή πρόσθετων δικαιολογητικών για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Σε διαφορετική περίπτωση, ο φορολογούμενος θα πρέπει να προσκομίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά, όπως βεβαίωση φορολογικής κατοικίας, φορολογικές δηλώσεις ή άλλα επίσημα έγγραφα από τη χώρα προέλευσης.

Πώς υπολογίζεται ο φόρος 7%

Με την υποβολή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος εκδίδεται για το φυσικό πρόσωπο ενιαία πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου, η οποία αφορά τόσο τα εισοδήματα που αποκτώνται στην Ελλάδα όσο και εκείνα που προκύπτουν στην αλλοδαπή.

Για τα εισοδήματα που αποκτώνται στο εξωτερικό, ο φόρος υπολογίζεται με σταθερό συντελεστή 7%, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετική φορολογική μεταχείριση ή απαλλαγή από τις Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (ΣΑΔΦΕ) ή άλλες διεθνείς συμβάσεις.

Ο φόρος καταβάλλεται εφάπαξ κάθε χρόνο, έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Δεκεμβρίου. Με την εξόφλησή του εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση για το εισόδημα που αποκτάται στην αλλοδαπή.

Το ποσό του φόρου 7% δεν συμψηφίζεται με άλλες φορολογικές υποχρεώσεις ή πιστωτικά υπόλοιπα και δεν μπορεί να υπαχθεί σε ρύθμιση καταβολής δόσεων.

Σε περίπτωση που έχει ήδη καταβληθεί φόρος στο εξωτερικό, αυτός μπορεί, υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, να εκπέσει από τον φόρο που αναλογεί στην Ελλάδα, μέχρι του αντίστοιχου ποσού.

Τα εισοδήματα που αποκτώνται στην Ελλάδα εξακολουθούν να φορολογούνται σύμφωνα με τις γενικές φορολογικές διατάξεις.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην εμπρόθεσμη εξόφληση του φόρου. Εάν ο φόρος δεν καταβληθεί έως το τέλος Δεκεμβρίου, ο φορολογούμενος παύει να υπάγεται στο ειδικό καθεστώς και φορολογείται εφεξής με τις γενικές διατάξεις για το σύνολο του παγκόσμιου εισοδήματός του.

Πώς υποβάλλεται η αίτηση

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά με περισσότερους από έναν τρόπους.

Ψηφιακά, μέσω της πλατφόρμας myAADE, ακολουθώντας τη διαδρομή:

Τα Αιτήματά μου → Νέο Αίτημα → Φορολογία → Εναλλακτική Φορολόγηση Εισοδήματος → Υπαγωγή σε εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος φυσικών προσώπων, δικαιούχων εισοδήματος από συντάξεις που προκύπτουν στην αλλοδαπή, τα οποία μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα – άρθρο 5Β ΚΦΕ.

Η αίτηση μπορεί επίσης να αποσταλεί ταχυδρομικά, σε φυσικό φάκελο, είτε με συστημένη επιστολή είτε μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς (courier), προς το αρμόδιο ΚΕΦΟΔΕ Αττικής ή Θεσσαλονίκης.

Εναλλακτικά, είναι δυνατή η αυτοπρόσωπη υποβολή, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού μέσω της εφαρμογής «Τα Ραντεβού μου» στο myAADE, στο αρμόδιο ΚΕΦΟΔΕ.

Παράλληλα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα myPoint Αττικής, στις Υπηρεσίες Φορολογικής Εξυπηρέτησης και στις κατά τόπους ΔΟΥ, όπου μπορούν να λάβουν τη συνδρομή των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ για την υποβολή της αίτησης.

Περισσότερες από 1.700 αιτήσεις

Το ειδικό φορολογικό καθεστώς έχει ήδη προσελκύσει σημαντικό ενδιαφέρον από συνταξιούχους του εξωτερικού. Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί περισσότερες από 1.700 αιτήσεις, από τις οποίες περίπου 1.000 έχουν εγκριθεί.

Οι ενδιαφερόμενοι προέρχονται κυρίως από χώρες της Βόρειας και Δυτικής Ευρώπης, μεταξύ άλλων από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ολλανδία και σκανδιναβικές χώρες. Παράλληλα, αυξημένο ενδιαφέρον καταγράφεται και από Αμερικανούς συνταξιούχους, γεγονός που διευρύνει το διεθνές ενδιαφέρον για τη μεταφορά φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα.