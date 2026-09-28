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Κοντιάδης: Η υπόθεση Γκιλφόιλ μας γυρίζει πολλές δεκαετίες πίσω
Ειδήσεις
10:57 - 28 Σεπ 2026

Κοντιάδης: Η υπόθεση Γκιλφόιλ μας γυρίζει πολλές δεκαετίες πίσω

Reporter.gr Newsroom

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«Το δημοσίευμα της συντηρητικής Wall Street Journal έχει προκαλέσει πάταγο στις ΗΠΑ, ενώ ελάχιστα σχολιάστηκε στα εγχώρια μέσα», σχολιάζει ο συνταγματολόγος και Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου και Κοινωνικής Διοίκησης, Ξενοφών Κοντιάδης, σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, αναφερόμενος στο ρεπορτάζ της αμερικανικής WSJ σχετικά με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ και τις προσπάθειές της να προωθήσει την αγορά αμερικανικού LNG μέσω της ελληνικής εταιρείας Aktor στα Βαλκάνια.  

Υπενθυμίζεται πως από το συγκεκριμένο δημοσίευμα προκύπτουν δύο ζητήματα: (α) οι σχέσεις της Αμερικανίδας πρέσβεως στην Ελλάδα με τον λομπίστα της Aktor Χρήστο Μαραφάτσο και οι προσπάθειές της να προωθεί την εταιρεία στα Βαλκάνια για προμήθεια αμερικανικού LNG και (β) οι προειδοποιήσεις της προς τον Έλληνα Υπουργό Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, πως οι ΗΠΑ μπορούν να «ρίξουν» όποια κυβέρνηση θέλουν στην περιοχή.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ η Γκιλφόιλ, κατά τη διάρκεια γεύματος τον Μάρτιο στην Αθήνα, αναφερόμενη στην πτώση της κυβέρνησης της Ρουμανίας, είπε: «Μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε οποιαδήποτε χώρα θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε εδώ», με τον Υπουργό να απαντά ότι οι ΗΠΑ δεν μπορούσαν να αντικαταστήσουν την κυβέρνηση της Ελλάδας, η οποία είχε εκλεγεί από τον λαό. Ο δικηγόρος της πρέσβεως αμφισβήτησε ότι αυτή η συζήτηση έγινε.

Στον απόηχο του δημοσιεύματος κι ενώ η αντιπολίτευση ασκεί έντονες πιέσεις στην κυβέρνηση να απαντήσει στα σοβαρά ερωτήματα που προκύπτουν, με το κυβερνών κόμμα προς το παρόν να μην έχει προβεί σε επίσημη τοποθέτηση, ο Ξενοφών Κοντιάδης σχολιάζει πως η πληροφορία ότι η πρέσβης «μετέρχεται απειλές ή υπονοούμενα ότι όποια Κυβέρνηση δεν συμμορφώνεται με τα επιχειρηματικά συμφέροντα εταιριών της χώρας της κινδυνεύει να ανατραπεί, μας γυρίζει πολλές δεκαετίες πίσω».

Πιο αναλυτικά, γράφει:

«Ότι ένας (ή μία) πρέσβης μπορεί να συμβάλλει διακριτικά στην προώθηση των επιχειρηματικών συμφερόντων που εκπροσωπούν εταιρίες της χώρας τους δεν είναι κάτι νέο ούτε ασύνηθες. Ότι ενδέχεται να δραστηριοποιηθεί υπέρ των επιχειρηματικών κινήσεων εταιριών μίας άλλης χώρας δεν γνωρίζω αν αρμόζει στα καθήκοντά τους και πάντως εγείρει ερωτηματικά.

Όμως η πληροφορία στο δημοσίευμα ότι η πρέσβης μετέρχεται απειλές ή υπονοούμενα ότι όποια Κυβέρνηση δεν συμμορφώνεται με τα επιχειρηματικά συμφέροντα εταιριών της χώρας της κινδυνεύει να ανατραπεί, μας γυρίζει πολλές δεκαετίες πίσω, στην εποχή του μετεμφυλιακού κράτους, της στρατιωτικής δικτατορίας και της κυπριακής τραγωδίας, τότε που η Ελλάδα ήταν εν τοις πράγμασι προτεκτοράτο των ΗΠΑ, που διαδέχτηκαν μετά το 1945 τη Βρετανία στον ρόλο του πάτρωνα εξυφαίνοντας σκοτεινά σχέδια με τον στρατό, το Παλάτι και εξωνημένες οικονομικές και πολιτικές ελίτ.

“Μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε οποιαδήποτε χώρα θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε και εδώ”, φέρεται να είπε η πρέσβης, χρησιμοποιώντας για παραδειγματισμό την κυβερνητική κρίση στην “απείθαρχη” Ρουμανία.

Μήπως επιστρέφουμε ολοταχώς σε εκείνες τις εποχές; Ποιες πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις είναι διατεθειμένες να αντισταθούν σε τέτοιου τύπου πιέσεις ή εκβιασμούς; Όταν η Ευρώπη βρίσκεται ενεργειακά, αμυντικά, τεχνολογικά στη δυσμενέστερη θέση των τελευταίων 75 ετών και η χώρα μας είναι απολύτως εξαρτημένη ενεργειακά, αμυντικά, ακόμη και διατροφικά, φαίνεται αναμενόμενο να τηρείται σιγή ιχθύος. Βουβή η Κυβέρνηση, βουβή η αντιπολίτευση, βουβά τα μεγάλα ΜΜΕ.

Παραφράζοντας το Υστερόγραφο του ποιητή, και συ λοιπόν στέκεσαι έτσι βουβός, με τόσες παραιτήσεις, από φωνή από τροφή από άλογο από σπίτι, στέκεις απαίσια βουβός σαν πεθαμένος: δημοκρατία ανάπηρη πάλι σου τάζουν», καταλήγει ο κ. Κοντιάδης.

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