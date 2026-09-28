Γερμανία: Σημάδια σταθεροποίησης, αλλά όχι ανάκαμψης, στην αγορά εργασίας

Ο δείκτης απασχόλησης του ινστιτούτου ifo αυξήθηκε ελαφρώς στις 95,1 μονάδες, από 94,8 μονάδες τον Αύγουστο. «Παρότι η αγορά εργασίας σταθεροποιείται, δεν διαφαίνεται ακόμη πραγματική ανάκαμψη», δήλωσε ο Κλάους Βόλραμπε, επικεφαλής ερευνών του ifo. «Στη μεταποίηση και το εμπόριο, οι θέσεις εργασίας εξακολουθούν να μειώνονται».

Στη μεταποίηση, η κατάσταση έχει βελτιωθεί μόνο οριακά. Η πλειονότητα των επιχειρήσεων εξακολουθεί να σχεδιάζει να λειτουργήσει με λιγότερο προσωπικό. Νέες προσλήψεις προγραμματίζονται μόνο στον κλάδο τροφίμων και από κατασκευαστές εξοπλισμού επεξεργασίας δεδομένων, καθώς και ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων.

Μεταξύ των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, τα σχέδια για απολύσεις και προσλήψεις είναι σε μεγάλο βαθμό ισορροπημένα. Οι εταιρείες μηχανικών, οι σύμβουλοι νομικών και φορολογικών υπηρεσιών, καθώς και οι ελεγκτικές εταιρείες σχεδιάζουν να προσλάβουν επιπλέον εργαζομένους. Τα γραφεία προσωρινής απασχόλησης εμφανίζονται επίσης και πάλι κάπως πιο αισιόδοξα.

Στο εμπόριο, ωστόσο, εξακολουθούν να υπερισχύουν τα σχέδια για περικοπές θέσεων εργασίας. Στον κατασκευαστικό κλάδο, ο αριθμός των εργαζομένων αναμένεται να παραμείνει σε μεγάλο βαθμό σταθερός.