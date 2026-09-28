ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, ΕΛΑΣ πιέζουν την κυβέρνηση για εξηγήσεις σχετικά με τη Γκιλφόιλ

Την έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης έχει προκαλέσει δημοσίευμα της WSJ σχετικά με την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, και μία έντονη αντιπαράθεση που φέρεται να είχε με τον Έλληνα Υπουργό Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, τον Μάρτιο.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, η Γκιλφόιλ είπε κατά τη διάρκεια γεύματος στην Αθήνα τον Μάρτιο, οτι οι Αμερικανοί μπορούν να ανατρέψουν την ελληνική κυβέρνηση. Συγκεκριμένα, αναφερόμενη στην πτώση της κυβέρνησης της Ρουμανίας, είπε: «Μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε οποιαδήποτε χώρα θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε εδώ», με τον Υπουργό να απαντά ότι οι ΗΠΑ δεν μπορούσαν να αντικαταστήσουν την κυβέρνηση της Ελλάδας, η οποία είχε εκλεγεί από τον λαό. Ο δικηγόρος της Γκιλφόιλ αμφισβήτησε ότι αυτή η συζήτηση έγινε.

Στον απόηχο του δημοσιεύματος, το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ και η ΕΛΑΣ εξέδωσαν ανακοινώσεις, πιέζοντας την κυβέρνηση να απαντήσει στα σοβαρά ερωτήματα που προκύπτουν από τη δημοσιογραφική έρευνα της WSJ.

Το ρεπορτάζ της αμερικανικής εφημερίδας αναφέρεται εκτενώς στη σχέση της Γκιλφόιλ με έναν λομπίστα που εργάζεται για την εταιρεία Ακτωρ και την προσπάθεια της να επηρεάσει τις χώρες των Βαλκανίων να συνεργαστούν με την ελληνική επιχείρηση για τη λειτουργία του κάθετου διαδρόμου ώστε η Ευρώπη να αντικαταστήσει τις προμήθειες ρωσικού φυσικού αερίου με αμερικανικό LNG.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, η Γκιλφόιλ ταξίδεψε επανειλημμένα στη Βουλγαρία την περασμένη άνοιξη, επιχειρώντας να πείσει την κυβέρνηση να προμηθευτεί αμερικανικό LNG μέσω Ελλάδας. «Σύμμαχός» της σε αυτήν την προσπάθεια, ο λομπίστας της Aktor Χρήστος Μαραφάτσος, ο οποίος – όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα – «λειτουργεί ως ανεπίσημος διαχειριστής της πρόσβασης προς εκείνη και συμμετέχει σε συναντήσεις στην πρεσβευτική κατοικία της και με κυβερνητικούς αξιωματούχους σε χώρες της περιοχής — κάτι εξαιρετικά ασυνήθιστο για ιδιώτη».

Κάτι παρόμοιο συνέβη και με την Αλβανία, όπου – όπως αναφέρεται – ταξίδεψε η Αμερικανίδα πρέσβης, και μάλιστα ανεπίσημα, μαζί με τον Μαραφάτσο και τον Αλέξανδρο Εξάρχου της Aktor, προκειμένου να παρουσιάσουν στον πρωθυπουργό Ράμα προτάσεις για ενεργειακή συνεργασία. Πράγματι, η συμφωνία τελικά υπεγράφη τον περασμένο Απρίλιο μεταξύ της κρατικής εταιρείας φυσικού αερίου της χώρας και μίας αμερικανικής θυγατρικής που η Aktor είχε συστήσει λίγες εβδομάδες νωρίτερα.

Η εταιρεία, από την πλευρά της, απαντώντας σε αίτημα σχολιασμού της αμερικανικής εφημερίδας, ανέφερε μέσω των δικηγόρων της πως «η Γκιλφόιλ δεν προωθούσε με αθέμιτο τρόπο τα εμπορικά συμφέροντα της Aktor και ότι η εμπλοκή της εταιρείας στον κάθετο διάδρομο είχε ξεκινήσει πριν από “οποιαδήποτε επαφή” με την πρέσβειρα». Υποστηρίζει, μάλιστα, ότι ο λόγος που η Aktor αποτελεί «ελκυστικό υποψήφιο για την προώθηση των στόχων και των συμφερόντων των ΗΠΑ» είναι επειδή δεν έχει σχέση με τη Ρωσία, όπως άλλοι Έλληνες ανταγωνιστές της.

Σύμφωνα με τους δικηγόρους της Aktor, η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα συναντήθηκε για πρώτη φορά με τον CEO της εταιρείας, Αλέξανδρο Εξάρχου, την 1η Νοεμβρίου· την ημέρα, δηλαδή, που έφτασε στην Αθήνα. Στις 5 Νοεμβρίου, ο Μαραφάτσος άρχισε επισήμως να εργάζεται ως λομπίστας της Aktor στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τα ομοσπονδιακά αρχεία λόμπινγκ. Ήταν, μάλιστα, η πρώτη φορά που εγγραφόταν επισήμως ως λομπίστας στις ΗΠΑ.

Όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ, μέχρι τον Ιούνιο η εταιρεία τού κατέβαλε 160.000 δολάρια, προκειμένου να «δημιουργήσει διασυνδέσεις» με το Εκτελεστικό Γραφείο του Προέδρου, το State Department και το Department of Energy. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, μέσα σε λίγες εβδομάδες από την πρόσληψη του Μαραφάτσου, η πρόσβαση της Aktor στην κυβέρνηση Τραμπ εκτοξεύθηκε.

Το ρεπορτάζ της Wall Street Journal προκάλεσε την αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης που ζητούν από την κυβέρνηση εξηγήσεις σχετικά με την αναφορά της Γκιλφόιλ στην ανατροπή της ελληνικής κυβέρνησης.

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση να απαντήσει στα σοβαρά ερωτήματα που προκύπτουν

Εξηγήσεις από την κυβέρνηση για το δημοσίευμα της WSJ ζητά η αξιωματική αντιπολίτευση, με τον υπεύθυνο ΚΤΕ Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρη Μάντζο, και τον υπεύθυνο ΚΤΕ Ενέργειας Φραγκίσκο Παρασύρη, να τονίζουν πως τα σοβαρά ερωτηματικά που προκαλούνται «δεν επιδέχονται ως απάντηση τη σιωπή της Ελληνικής Κυβέρνησης».

Πιο αναλυτικά, η Χαριλάου Τρικούπη σημειώνει:

«Η αναλυτική αναφορά επώνυμου δημοσιεύματος του αμερικανικού Τύπου σε περιστατικό που φέρεται να εμπλέκει την Πρέσβειρα των ΗΠΑ και τον Υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος της Ελλάδας προκαλεί εύλογα σοβαρά ερωτηματικά που δεν επιδέχονται ως απάντηση τη σιωπή της Ελληνικής Κυβέρνησης», αναφέρει αρχικά η Χαριλάου Τρικούπη, για να προσθέσει:

«Το ότι σχηματίζονται και συντηρούνται σκιές στον δημόσιο βίο της χώρας -ιδίως για τον ρόλο διπλωματικών αποστολών τρίτων κρατών στην Ελλάδα- επιτείνει το έλλειμμα εμπιστοσύνης των πολιτών στην πολιτεία.

Η Κυβέρνηση και ειδικότερα τα συναρμόδια Υπουργεία Εξωτερικών και Ενέργειας & Περιβάλλοντος, είναι οι μόνοι αρμόδιοι να παράσχουν κάθε αναγκαία εξήγηση και να τοποθετηθούν για τη βασιμότητα του δημοσιεύματος.

Η Ελλάδα είναι ανεξάρτητη και κυρίαρχη δημοκρατία, οφείλει δε να ενεργεί ως τέτοια σε κάθε περίπτωση και έναντι όλων, χωρίς καμία εξαίρεση.»

ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση να απαντήσει αν η Γκίλφοϊλ απείλησε τον Παπασταύρου

Την άμεση τοποθέτηση της κυβέρνησης ζητά και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με αφορμή το σχετικό ρεπορτάζ σχετικά με τη δράση της Γκιλφόιλ και τις σχέσεις της με την συγκεκριμένη εταιρεία.

Ειδικότερα, η Κουμουνδούρου αναφέρει:

«Η Κ. Γκίλφοϊλ, τον περασμένο Μάρτιο, απείλησε ευθέως τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, λέγοντάς του, λίγες εβδομάδες πριν την κατάρρευση της κυβέρνησης της Ρουμανίας, την εξής φράση: “Μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε όποια χώρα θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε κι εδώ”.

Η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός προσωπικά οφείλουν άμεσα να διαψεύσουν αν ισχύει ή όχι ότι ο κ. Παπασταύρου απειλήθηκε από την πρέσβειρα των ΗΠΑ. Αν ισχύει, δεν έχουμε να κάνουμε με ένα απλό διπλωματικό επεισόδιο, αλλά για την προσβολή του ίδιου του πολιτεύματος της χώρας.

Επιπλέον, η κυβέρνηση Μητσοτάκη πρέπει να εξηγήσει, υπό το φως των εξελίξεων αυτών, την επιμονή της στον Κάθετο Διάδρομο και στην περαιτέρω εξάρτηση της χώρας στο αμερικανικό LNG, στο οποίο εμπλέκεται, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, κι ένα ολόκληρο δίκτυο που περιλαμβάνει, πέρα από την Γκίλφοϊλ, μεγάλες εταιρείες και λομπίστες.»

ΚΚΕ: Ένοχη η σιωπή της κυβέρνησης

Ο Περισσός, με τη σειρά του, τονίζει πως η σιωπή της κυβέρνησης είναι «ένοχη» και πως «είναι πολλαπλά υπόλογη, όταν σε λίγες ημέρες επίκειται η επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Ρούμπιο, στην Ελλάδα, για την παραπέρα προώθηση συνολικά των σχεδιασμών των ΗΠΑ στην περιοχή και την ανανέωση της στρατηγικής συμφωνίας Ελλάδας – ΗΠΑ».

Υπενθυμίζει, δε, ότι το ΚΚΕ εξαρχής «αντιτάχθηκε στον σχεδιασμό για τον Κάθετο Διάδρομο για το αμερικανικό LNG, ο οποίος ενισχύει παραπέρα την εμπλοκή στον ενεργειακό πόλεμο που βρίσκεται σε εξέλιξη», ενώ σημειώνει πως θα συνεχίσει να το κάνει, με «κινητοποιήσεις ενάντια στην επίσκεψη Ρούμπιο και με αίτημα την ακύρωση της συμφωνίας».

ΕΛΑΣ: Καλούμε την κυβέρνηση να ξεκαθαρίσει τι συνέβη

Ξεκάθαρη θέση καλεί την κυβέρνηση να πάρει και ο τομεάρχης Εξωτερικών της ΕΛΑΣ, Χάρης Τζήμητρας, αναφέροντας πως 24 ώρες μετά το δημοσίευμα, «η κυβέρνηση ακόμη σιωπά, χωρίς να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει το περιστατικό».

«Καλούμε, λοιπόν, την κυβέρνηση Μητσοτάκη, να ξεκαθαρίσει άμεσα στον ελληνικό λαό εάν όντως συνέβη το εν λόγω περιστατικό, και εάν ναι, γιατί αυτό αποκρύπτεται από τον Μάρτιο, καθώς και εάν και πώς αντέδρασε.

Σε κάθε περίπτωση, το φερόμενο συμβάν αποδεικνύει για άλλη μία φορά γιατί η πολιτική του δεδομένου συμμάχου και της λευκής επιταγής βλάπτει την Ελλάδα. Γι’ αυτό χρειάζονται κόκκινες γραμμές στις σχέσεις μας και με τις ΗΠΑ, τις οποίες φυσικά φαίνεται να μην μπορεί, ή να μην θέλει να θέσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη», καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.