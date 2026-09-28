Χρηματιστήριο: Οι τράπεζες καθοριστικές για τη συνολική κατεύθυνση

Η αγορά εισέρχεται στη νέα εβδομάδα με βελτιωμένη βραχυπρόθεσμη εικόνα μετά την αντίδραση της Παρασκευής. Για σήμερα (28/9), η Κύκλος Χρηματιστηριακή αναμένει επιλεκτικές κινήσεις, με τις τράπεζες να παραμένουν καθοριστικές για τη συνολική κατεύθυνση και το ενδιαφέρον να στρέφεται παράλληλα σε εταιρικά αποτελέσματα και επιμέρους καταλύτες. Το διεθνές περιβάλλον είναι ηπιότερο, ωστόσο οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και οι υψηλές αποδόσεις των ομολόγων εξακολουθούν να περιορίζουν τη διάθεση ανάληψης κινδύνου.

Σημεία παρακολούθησης

• ΓΔ / FTSE25: Στον ΓΔ, πρώτη στήριξη οι 2.640–2.650 μονάδες και βασική οι 2.600–2.610, κοντά στον ΚΜΟ 60 ημερών. Αντιστάσεις οι 2.680 και 2.700–2.720 μονάδες. Στον FTSE25, στήριξη οι 6.775–6.800 και αντίσταση οι 6.880–6.900 μονάδες.

• Τράπεζες: Ο ΔΤΡ επέστρεψε πάνω από τις 3.200 μονάδες. Διατήρηση της περιοχής 3.180–3.200 και υπέρβαση των 3.230–3.250 θα ενίσχυαν το σενάριο συνέχισης της αντίδρασης προς τις 3.280–3.300 μονάδες.

• ΟΤΕ: Η άνοδος 4,85% στα €20,10 επανέφερε τη μετοχή πάνω από τον ΚΜΟ 60 ημερών. Στήριξη τα €19,70–19,80 και αντίσταση τα €20,10–20,20, με τη διατήρηση πάνω από τον ΚΜΟ 60 ημερών να αποτελεί το πρώτο τεστ της πρόσφατης αντίδρασης.

• METLEN: Παραμένει πάνω από τον ΚΜΟ 60 ημερών, με στήριξη €47,50–48,00 και αντίσταση €49,50–50,00. Στο εταιρικό μέτωπο, η διαδικασία απόσχισης του κλάδου Παραχωρήσεων (M-Concessions) παραμένει στο προσκήνιο, ενώ η Norges Bank γνωστοποίησε συνολική θέση 2,9895%, από 3,0109% προηγουμένως.

• Real Consulting: Ενόψει των αποτελεσμάτων εξαμήνου, η μετοχή διατηρείται κοντά στα πρόσφατα υψηλά. Στήριξη €8,35–8,40 και αντίσταση €8,65–8,70, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στην πορεία της ανάπτυξης και της λειτουργικής κερδοφορίας.

Διεθνές περιβάλλον: Η αποκλιμάκωση των τιμών ενέργειας και οι προσδοκίες για πρόοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν διαμορφώνουν ηπιότερο εξωτερικό περιβάλλον. Ωστόσο, οι αποδόσεις των ομολόγων παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, διατηρώντας την πίεση στις αποτιμήσεις και καθιστώντας τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή βασικό παράγοντα για τη διάθεση ανάληψης κινδύνου