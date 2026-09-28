Alpha Bank: Προσφέρει πλήρη τραπεζική σχέση εξ αποστάσεως για κατοίκους Ηνωμένου Βασιλείου, ΗΠΑ και Ισραήλ

Η Alpha Bank επεκτείνει την υπηρεσία εξ αποστάσεως έναρξης τραπεζικής σχέσης (Remote Onboarding) στους κατοίκους του Ηνωμένου Βασιλείου, των ΗΠΑ και του Ισραήλ, για πρώτη φορά σε χώρες εκτός Ευρώπης.

Η υπηρεσία απευθύνεται στους Έλληνες της διασποράς αλλά και σε διεθνείς πελάτες που διατηρούν δεσμούς με την Ελλάδα. Λειτουργεί ήδη για κατοίκους Γερμανίας και Κύπρου, ενώ προγραμματίζεται η σταδιακή επέκτασή της και σε άλλες χώρες. Με τη νέα αυτή υπηρεσία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ολοκληρώνουν το σύνολο της αρχικής τραπεζικής τους σχέσης με την Alpha Bank χωρίς να χρειαστεί να ταξιδέψουν στην Ελλάδα.

Μια νέα ψηφιακή εμπειρία τραπεζικής εξυπηρέτησης

Η διαδικασία ξεκινά από τη νέα, ειδικά σχεδιασμένη ιστοσελίδα της Τράπεζας για πελάτες εξωτερικού, όπου οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν το αίτημά τους μέσω online φόρμας. Στη συνέχεια, μέσω ασφαλούς βιντεοκλήσης και με την υποστήριξη εξειδικευμένων συμβούλων, ολοκληρώνουν την ταυτοποίησή τους και αποκτούν καταθετικό λογαριασμό, χρεωστική κάρτα και κωδικούς e-Banking.

Σε κάθε στάδιο, οι πελάτες έχουν την υποστήριξη εξειδικευμένων συμβούλων της Alpha Bank, οι οποίοι τους καθοδηγούν μέχρι την ολοκλήρωση της τραπεζικής τους σχέσης..

Στεγαστικό δάνειο και τραπεζικά προϊόντα εξ αποστάσεως

Η νέα υπηρεσία δεν περιορίζεται στην έναρξη της τραπεζικής σχέσης. Επεκτείνεται και στην εξ αποστάσεως πρόσβαση σε βασικά τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες. Συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για στεγαστικό δάνειο εξ αποστάσεως, με προσωποποιημένη καθοδήγηση σε κάθε στάδιο της αγοράς ακινήτου στην Ελλάδα, ενώ, με χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής, είναι εφικτή η απόκτηση επιπλέον τραπεζικών προϊόντων.

Πέρα από τις τραπεζικές υπηρεσίες, η Alpha Bank έχει διαμορφώσει ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα υπηρεσιών για φυσικά πρόσωπα που διατηρούν δεσμούς με την Ελλάδα και διαμένουν στο εξωτερικό, με προνομιακή τιμολόγηση: υπηρεσίες μετάφρασης εγγράφων και διερμηνείας για τη διευκόλυνση της υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών, φορολογικές και νομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες για θέματα που σχετίζονται με την παρουσία τους στην Ελλάδα, καθώς και υπηρεσίες αναζήτησης, αγοράς και αξιοποίησης ακινήτων, μέσω της Alpha Real Estate και επιλεγμένων συνεργατών.

Σχετικά με τη νέα υπηρεσία, ο κ. Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος Individual Banking Director της Alpha Bank δήλωσε: «Πλέον, οι κάτοικοι του εξωτερικού μπορούν από τη χώρα τους, από την άνεση του σπιτιού τους, να γίνουν πελάτες της Alpha Bank με πλήρη τραπεζική σχέση, ακόμη και να υποβάλουν αίτηση για στεγαστικό δάνειο εξ αποστάσεως. Η επέκταση της υπηρεσίας για πρώτη φορά σε χώρες εκτός Ευρώπης είναι ένα ακόμη βήμα για να είμαστε κοντά στους πελάτες μας, όπου κι αν βρίσκονται. Στόχος μας είναι να καταργούμε σταδιακά τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι του εξωτερικού όταν επιθυμούν να αποκτήσουν ή να αναπτύξουν την τραπεζική τους σχέση με την Ελλάδα, προσφέροντας μία εμπειρία που είναι απλή, ασφαλής και πλήρως ψηφιακή.».