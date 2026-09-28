ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Alpha Bank: Προσφέρει πλήρη τραπεζική σχέση εξ αποστάσεως για κατοίκους Ηνωμένου Βασιλείου, ΗΠΑ και Ισραήλ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
10:30 - 28 Σεπ 2026

Alpha Bank: Προσφέρει πλήρη τραπεζική σχέση εξ αποστάσεως για κατοίκους Ηνωμένου Βασιλείου, ΗΠΑ και Ισραήλ

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Η Alpha Bank επεκτείνει την υπηρεσία εξ αποστάσεως έναρξης τραπεζικής σχέσης (Remote Onboarding) στους κατοίκους του Ηνωμένου Βασιλείου, των ΗΠΑ και του Ισραήλ, για πρώτη φορά σε χώρες εκτός Ευρώπης.

Η υπηρεσία απευθύνεται στους Έλληνες της διασποράς αλλά και σε διεθνείς πελάτες που διατηρούν δεσμούς με την Ελλάδα. Λειτουργεί ήδη για κατοίκους Γερμανίας και Κύπρου, ενώ προγραμματίζεται η σταδιακή επέκτασή της και σε άλλες χώρες. Με τη νέα αυτή υπηρεσία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ολοκληρώνουν το σύνολο της αρχικής τραπεζικής τους σχέσης με την Alpha Bank χωρίς να χρειαστεί να ταξιδέψουν στην Ελλάδα.

Μια νέα ψηφιακή εμπειρία τραπεζικής εξυπηρέτησης

Η διαδικασία ξεκινά από τη νέα, ειδικά σχεδιασμένη ιστοσελίδα της Τράπεζας για πελάτες εξωτερικού, όπου οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν το αίτημά τους μέσω online φόρμας. Στη συνέχεια, μέσω ασφαλούς βιντεοκλήσης και με την υποστήριξη εξειδικευμένων συμβούλων, ολοκληρώνουν την ταυτοποίησή τους και αποκτούν καταθετικό λογαριασμό, χρεωστική κάρτα και κωδικούς e-Banking.

Σε κάθε στάδιο, οι πελάτες έχουν την υποστήριξη εξειδικευμένων συμβούλων της Alpha Bank, οι οποίοι τους καθοδηγούν μέχρι την ολοκλήρωση της τραπεζικής τους σχέσης..

Στεγαστικό δάνειο και τραπεζικά προϊόντα εξ αποστάσεως

Η νέα υπηρεσία δεν περιορίζεται στην έναρξη της τραπεζικής σχέσης. Επεκτείνεται και στην εξ αποστάσεως πρόσβαση σε βασικά τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες. Συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για στεγαστικό δάνειο εξ αποστάσεως, με προσωποποιημένη καθοδήγηση σε κάθε στάδιο της αγοράς ακινήτου στην Ελλάδα, ενώ, με χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής, είναι εφικτή η απόκτηση επιπλέον τραπεζικών προϊόντων.

Πέρα από τις τραπεζικές υπηρεσίες, η Alpha Bank έχει διαμορφώσει ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα υπηρεσιών για φυσικά πρόσωπα που διατηρούν δεσμούς με την Ελλάδα και διαμένουν στο εξωτερικό, με προνομιακή τιμολόγηση: υπηρεσίες μετάφρασης εγγράφων και διερμηνείας για τη διευκόλυνση της υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών, φορολογικές και νομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες για θέματα που σχετίζονται με την παρουσία τους στην Ελλάδα, καθώς και υπηρεσίες αναζήτησης, αγοράς και αξιοποίησης ακινήτων, μέσω της Alpha Real Estate και επιλεγμένων συνεργατών.

Σχετικά με τη νέα υπηρεσία, ο κ. Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος Individual Banking Director της Alpha Bank δήλωσε: «Πλέον, οι κάτοικοι του εξωτερικού μπορούν από τη χώρα τους, από την άνεση του σπιτιού τους, να γίνουν πελάτες της Alpha Bank με πλήρη τραπεζική σχέση, ακόμη και να υποβάλουν αίτηση για στεγαστικό δάνειο εξ αποστάσεως. Η επέκταση της υπηρεσίας για πρώτη φορά σε χώρες εκτός Ευρώπης είναι ένα ακόμη βήμα για να είμαστε κοντά στους πελάτες μας, όπου κι αν βρίσκονται. Στόχος μας είναι να καταργούμε σταδιακά τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι του εξωτερικού όταν επιθυμούν να αποκτήσουν ή να αναπτύξουν την τραπεζική τους σχέση με την Ελλάδα, προσφέροντας μία εμπειρία που είναι απλή, ασφαλής και πλήρως ψηφιακή.».

Τελευταία τροποποίηση στις 28/09/2026 - 10:41
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τo Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και η Alpha Bank στηρίζουν τις επιχειρήσεις που επενδύουν στους ανθρώπους τους
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Τo Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και η Alpha Bank στηρίζουν τις επιχειρήσεις που επενδύουν στους ανθρώπους τους

Τρίτη σερί πτώση στο Χρηματιστήριο – Οι τράπεζες απέτρεψαν τα «χειρότερα»
Σχόλια Αγοράς

Τρίτη σερί πτώση στο Χρηματιστήριο – Οι τράπεζες απέτρεψαν τα «χειρότερα»

Alpha Bank «ΦΟΙΤ it is»: Από την πρώτη μέρα στη σχολή μέχρι την πρώτη εργασία
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Alpha Bank «ΦΟΙΤ it is»: Από την πρώτη μέρα στη σχολή μέχρι την πρώτη εργασία

Alpha Bank: Ανθεκτική η Ευρωζώνη παρά το νέο ενεργειακό σοκ
Ειδήσεις

Alpha Bank: Ανθεκτική η Ευρωζώνη παρά το νέο ενεργειακό σοκ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
28/09/2026 - 12:06

Τσουκαλάς: Λάθος η λογική της κυβέρνησης να παίρνει μέτρα αφού έχει προηγηθεί η ζημιά 

Αυτοδιοίκηση
28/09/2026 - 11:51

Δήμος Αθηναίων: Εγκαινιάστηκε το νέο ΚΕΠ στον Νέο Κόσμο

ΜΕΤΑΛΛΑ
28/09/2026 - 11:50

QY Research: Η αγορά γαλλίου σε τροχιά διπλασιασμού έως το 2032 – Ο ρόλος της Metlen

Ειδήσεις
28/09/2026 - 11:35

Προαστιακός: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία μετά τη φωτιά στον Ασπρόπυργο

Ναυτιλία
28/09/2026 - 11:26

Παγκόσμια ναυτιλία: Έσοδα 3,1 τρισ. δολαρίων μεταξύ 2021 και 2026

Πολιτική
28/09/2026 - 11:22

Κικίλιας: Αποτρέψαμε δισεκατομμύρια φόρους στα ναυτιλιακά καύσιμα

Πολιτική
28/09/2026 - 11:21

Επίθεση με μπογιές στο γραφείο του Ανδρέα Λοβέρδου

Περιβάλλον
28/09/2026 - 11:11

Επιστήμονες ανέλυσαν 22.000 ώρες βίντεο με αρκούδες. Αυτά είναι όσα έμαθαν

Πολιτική
28/09/2026 - 11:11

Χρυσοχοΐδης: Απάνθρωπο να καταργηθούν οι άδειες των κρατουμένων - Κάτω από 1% το ποσοστό αποδράσεων

Ειδήσεις
28/09/2026 - 10:57

Κοντιάδης: Η υπόθεση Γκιλφόιλ μας γυρίζει πολλές δεκαετίες πίσω

Αναλύσεις
28/09/2026 - 10:55

Χρηματιστήριο: Οι τράπεζες καθοριστικές για τη συνολική κατεύθυνση

Ανεμοδείκτης
28/09/2026 - 10:54

Η Bild θυμήθηκε τις… παλιές της συνήθειες

Χρηματιστήρια
28/09/2026 - 10:51

Θετικό άνοιγμα στις ευρωαγορές με ώθηση από τις βρετανικές κατασκευαστικές

Εμπορεύματα
28/09/2026 - 10:38

Το Brent ξεπέρασε τα 107 δολάρια, καθώς ο Τραμπ απέρριψε την πρόταση εκεχειρίας του Ιράν

Πολιτική
28/09/2026 - 10:30

Σε Βασιλεία και Φρανκφούρτη ο Πιερρακάκης, ποιους θα συναντήσει

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
28/09/2026 - 10:30

Alpha Bank: Προσφέρει πλήρη τραπεζική σχέση εξ αποστάσεως για κατοίκους Ηνωμένου Βασιλείου, ΗΠΑ και Ισραήλ

Οικονομία
28/09/2026 - 10:24

ΕΣΥ: 8,26 εκατ. ευρώ με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ

Πολιτική
28/09/2026 - 10:20

Γεωργιάδης: «Ρητορική υπερβολή» η ατάκα περί μπάφου – Τι ανέφερε για Καρυστιανού και Σαμαρά

Το σκίτσο του ΚΥΡ
28/09/2026 - 10:17

Παρακράτος και παραϊατρική

Αναλύσεις
28/09/2026 - 10:17

ΧΑ: Προσπάθεια «αναρρίχησης» του ΓΔ με στόχο την προσέγγιση των 2700 μονάδων

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
28/09/2026 - 10:03

ΕΣΠ: Η ανάπτυξη αποκτά αξία όταν διαχέεται στην πραγματική οικονομία

Επιχειρήσεις
28/09/2026 - 09:52

Trastor: «Άλμα» 146,7% στα κέρδη το α’ εξάμηνο – Μέρισμα €0,05 ανά μετοχή

Ειδήσεις
28/09/2026 - 09:50

Η Αίγυπτος προειδοποίησε τον Νετανιάχου για επικείμενη επίθεση στο Ισραήλ πριν από τις 7 Οκτωβρίου

Ειδήσεις
28/09/2026 - 09:43

Γερμανία: Σημάδια σταθεροποίησης, αλλά όχι ανάκαμψης, στην αγορά εργασίας

Magazino
28/09/2026 - 09:35

Κωνσταντινούπολη: Αναγεννήθηκε ο ιστορικός Ιερός Ναός Αγίου Χαραλάμπους στο Βεβέκι

Χρηματιστήρια
28/09/2026 - 09:31

Ασία: Μεικτή εικόνα στις αγορές με ισχυρές πιέσεις σε Kospi και CSI 300

Εργασιακά
28/09/2026 - 09:20

Συνταξιούχοι Εξωτερικού: Διευρυμένες προθεσμίες για την προσέλκυση... νέων φορολογουμένων

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
28/09/2026 - 09:06

Η ναυτοσύνη δεν μπαίνει σε αλγόριθμο

Οικονομία
28/09/2026 - 08:59

Καύσιμα: Επιδοτήσεις σε βενζίνη, ντίζελ και επίδομα θέρμανσης, με το βλέμμα στις αποφάσεις της ΕΕ

Οικονομία
28/09/2026 - 08:39

Thessaly Evros Pass 2026: Εκπνέει η προθεσμία για τις αιτήσεις, έως 250 ευρώ η ενίσχυση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ