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Γεωργιάδης: «Ρητορική υπερβολή» η ατάκα περί μπάφου – Τι ανέφερε για Καρυστιανού και Σαμαρά
Πολιτική
10:20 - 28 Σεπ 2026

Γεωργιάδης: «Ρητορική υπερβολή» η ατάκα περί μπάφου – Τι ανέφερε για Καρυστιανού και Σαμαρά

Reporter.gr Newsroom

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Στη Μαρία Καρυστιανού και στα ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία του MedWatch, αναφέρθηκε τη Δευτέρα (28/9) ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, υποστηρίζοντας ότι η πρόεδρος της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» περιλαμβάνεται στα ευρήματα της νέας ψηφιακής πλατφόρμας και θα ελεγχθεί, όπως όλοι οι γιατροί.

Την ίδια στιγμή, χαρακτήρισε ως «ρητορική υπερβολή» την ατάκα του περί μπάφου, τονίζοντας πως εκείνη τη στιγμή ο ίδιος έκανε χιούμορ.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στον ΣΚΑΪ:

Ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ότι η Μαρία Καρυστιανού «διαφημίζει ότι είναι κβαντική γιατρός», επισημαίνοντας ότι, όπως είπε, δεν υπάρχει τέτοια αναγνωρισμένη ιατρική ειδικότητα. «Ξέραμε ότι δηλώνει κβαντική παιδίατρος. Μέσα στα ευρήματα του MedWatch είναι και η κ. Καρυστιανού πράγματι, γιατί διαφημίζει ότι είναι κβαντική γιατρός, ενώ αυτό δεν υπάρχει στην ιατρική επιστήμη και έχει, αν θυμάμαι, ένα μηχάνημα βιοανάδρασης, το οποίο επίσης δεν υπάρχει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός Υγείας υποστήριξε ότι η διαδικασία ελέγχου δεν έχει, όπως είπε, εκδικητικό χαρακτήρα, ενώ σημείωσε ότι τυχόν κυρώσεις δεν αποφασίζονται από το υπουργείο αλλά από τους αρμόδιους Ιατρικούς Συλλόγους. «Αυτά θα ελεγχθούν, όπως θα ελεγχθούν όλοι. Όχι εκδικητικά, το τονίζω αυτό. Το αν θα αντιμετωπίσει ποινές θα το αποφασίσουν οι ιατρικοί σύλλογοι. Δεν κάνω εγώ ελέγχους».

«Η κυρία Καρυστιανού προσπαθεί ως γιατρός να πουλήσει κάτι εναλλακτικό. Αυτό οι συνάδελφοί της γιατροί θα κρίνουν κατά πόσον μπορεί να θέσει σε κίνδυνο», πρόσθεσε.

Κλείνοντας την αναφορά του στην υπόθεση, ο υπουργός Υγείας έδωσε και πολιτική διάσταση στην αντιπαράθεση, συνδέοντάς τη με τη δημόσια συζήτηση που είχε προηγηθεί της ανακοίνωσης του πολιτικού φορέα της κ. Καρυστιανού.

«Μέχρι πριν ανακοινώσει το κόμμα της, στην Ελλάδα ως Ολυμπία Θεότης παρουσιαζόταν. Δεν τολμούσε κανείς να υπονοήσει κάτι για την κυρία Καρυστιανού», είπε.

«Όταν λέγαμε κάποιοι για την κβαντική ιατρική τότε, πέφτανε χιλιάδες τρολς να μας βρίσουν. Εγώ το έχω υποστεί αυτό στο παρελθόν, στη ζωή μου. Τώρα ξαφνικά αυτοί που την αποθέωναν, τώρα μας λένε “γιατί δεν την ελέγχετε;”», κατέληξε.

Ο υπουργός Υγείας τοποθετήθηκε και στα σενάρια περί σχηματισμού κυβέρνησης συνεργασίας μετά τις επόμενες εκλογές, απορρίπτοντας κατηγορηματικά το ενδεχόμενο να υπάρξει συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία πρώτο κόμμα και άλλον πρωθυπουργό.

«Δεν υπάρχει αυτό το σενάριο. Δεν συζητείται από κανέναν στη Νέα Δημοκρατία και κακώς το επαναφέρουν κάποιοι δημοσιογράφοι στο δημόσιο διάλογο», ανέφερε.

«Και είπα εγώ αυτό που είπα περί “μπάφου” ως ρητορική υπερβολή. Γιατί; Γιατί αυτό δεν υπάρχει. Και καλό είναι να μην λέμε στον κόσμο παραμύθια επιτέλους. Δεν υπάρχει αυτό το σενάριο. Ούτε μία στο τρισεκατομμύριο, με καμία συνθήκη», σημείωσε.

«Εάν ο Μητσοτάκης έχει κερδίσει τις εκλογές, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα, ο Μητσοτάκης θα είναι πρωθυπουργός εφόσον η Νέα Δημοκρατία είναι στη συγκυβέρνηση», είπε.

«Έκανα πλάκα στον κύριο Ελευθερόγλου, όλοι οι παριστάμενοι πλην του ιδίου γέλασαν. Σιγά το θέμα, αν μου χρεώσετε και αλαζονεία για αυτό, ψυχραιμία», είπε χαρακτηριστικά. «Δεν υπάρχει θέμα αλαζονείας καθόλου, και είναι και άδικη αυτή η εικόνα για την κυβέρνηση».

«Ο Σαμαράς το 2012 πήρε 18%, είπε κανείς να μην είναι πρωθυπουργός;»

Αναφερόμενος στον Αντώνη Σαμαρά και το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου πολιτικού φορέα, ο υπουργός Υγείας επικαλέστηκε τη στάση του πρώην πρωθυπουργού το 2012.

«Ο Σαμαράς το 2012 πήρε 18%. Είπε κανένας να φύγει ο Σαμαράς; Είχατε ακούσει έναν να λέει να φύγει ο Σαμαράς τότε;», ανέφερε.

«Όταν κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς, θα δούμε ποιες είναι οι θέσεις του. Θα το μετρήσουμε κανονικά. Εδώ είμαστε. Προς το παρόν το κυνηγάμε εδώ σαν έναν ανεμόμυλο που δεν υπάρχει», είπε.

Για να προσθέσει λέγοντας:

«Σε ένα συναισθηματικό επίπεδο, το να δω τον Αντώνη Σαμαρά ως πολιτικό μου αντίπαλο με θλίβει πάρα πολύ. Δεν θέλω να πω ψέματα. Δεν αλλάζουν τα αισθήματά μου για τον Σαμαρά. Παραμένουν αισθήματα σεβασμού και αγάπης».

«Άμα αυτός αποφασίσει να γίνει πολιτικός μας αντίπαλος, προφανώς θα τον αντιμετωπίσουμε. Όπως θα αντιμετωπίζουμε τους πολιτικούς αντιπάλους. Πραγματικά ελπίζω να μην γίνει. Το ξεκαθαρίζω», πρόσθεσε.

Ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε και στη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα «ή εμείς ή κανείς», λέγοντας ότι ο ίδιος δεν υιοθετεί αυτή τη λογική. «Εγώ δεν λέω “ή εμείς ή κανείς”. Λέω ο ελληνικός λαός μπορεί να θέλει συγκυβέρνηση. Δικαίωμα του ελληνικού λαού. Αφεντικό εδώ είναι λαός. Δεν είμαι εγώ», σημείωσε.

«Αν ο λαός δεν θέλει τον Μητσοτάκη, δεν θα ψηφίσει τον Μητσοτάκη. Ο λαός θα αποφασίσει», πρόσθεσε.

Η αντιπαράθεση με την Ανθή Βούλγαρη

Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε και στην πρόσφατη αντιπαράθεση που προέκυψε μετά τη συνέντευξή του με την Ανθή Βούλγαρη και τον Ιορδάνη Χασπόπουλο στο ραδιόφωνο του Mega. «Αυτό το “5 μέρες εν εξάλλω” ήταν το 1 λεπτό με την κυρία Ανθή Βούλγαρη στο ραδιόφωνο, όπου δεν θεωρώ ότι έκανα κανένα τραγικό λάθος, διότι ανέδειξα μια πραγματικότητα για την οποία επιμένω απολύτως», είπε. «Την περίοδο της οργής του κόσμου για τα Τέμπη τα κανάλια - όχι τόσο ο ΣΚΑΪ η αλήθεια είναι - έβγαζαν δύο ανθρώπους ως εμπειρογνώμονες, και αυτοί λέγανε ότι το ξυλόλιο είναι πάνω-κάτω, δεξιά-αριστερά».

Ο υπουργός υποστήριξε ακόμη ότι η αναφορά στο ξυλόλιο ξεκίνησε στη Βουλή από τον Κυριάκο Βελόπουλο και στη συνέχεια υιοθετήθηκε από άλλα κόμματα.

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