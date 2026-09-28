Trastor: «Άλμα» 146,7% στα κέρδη το α’ εξάμηνο – Μέρισμα €0,05 ανά μετοχή

Ισχυρή κερδοφορία και σημαντική ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης κατέγραψε η Trastor στο α’ εξάμηνο του 2026, με τα καθαρά κέρδη να εκτινάσσονται κατά 146,7% στα €30,5 εκατ. και τα έσοδα από μισθώματα να αυξάνονται κατά 40% στα €26,8 εκατ. σε σύγκριση με τα €19,2 εκατ. του αντίστοιχου διαστήματος του 2025.

Παράλληλα, τα ετησιοποιημένα μισθώματα ανήλθαν σε €54,8 εκατ., έναντι €49,7 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2025, σημειώνοντας άνοδο 10,2%.

Σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας, το Προσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε σε €21,2 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση 46,9% σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2025. Το περιθώριο Προσαρμοσμένου EBITDA ενισχύθηκε παράλληλα στο 79,1%, από 75,4% ένα χρόνο νωρίτερα.

Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η επίδοση και στα Κέρδη EPRA, τα οποία υπερτριπλασιάστηκαν σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2025, φτάνοντας τα €10,7 εκατ. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά την ενίσχυση της επαναλαμβανόμενης λειτουργικής κερδοφορίας του Ομίλου.

Σημαντική ήταν και η συμβολή από την αναπροσαρμογή της αξίας των επενδυτικών ακινήτων. Τα σχετικά κέρδη από την αποτίμησή τους σε εύλογη αξία ανήλθαν σε €18,3 εκατ., έναντι €9,2 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 100,2%.

Δημιουργία αξίας για τους μετόχους – Προσωρινό μέρισμα €0,02 ανά μετοχή

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε τη διανομή προσωρινού μερίσματος για τη χρήση 2026 ύψους €0,02 ανά μετοχή, συνολικής αξίας περίπου €7,9 εκατ.

Με βάση την πορεία των οικονομικών αποτελεσμάτων έως σήμερα, η Διοίκηση έχει θέσει ως στόχο για τη χρήση 2026 συνολικό μέρισμα τουλάχιστον €0,05 ανά μετοχή, στο οποίο περιλαμβάνεται και το προσωρινό μέρισμα, καθώς και διανομή τουλάχιστον του 80% των διανεμητέων κερδών της χρήσης.

Ο στόχος αυτός μεταφράζεται σε αύξηση τουλάχιστον 25% έναντι του μερίσματος των €0,04 ανά μετοχή που διανεμήθηκε για τη χρήση 2025, παρά την αύξηση του αριθμού των μετοχών που προέκυψε μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Η τελική διανομή τελεί υπό την προϋπόθεση της οριστικοποίησης των αποτελεσμάτων και της λήψης των απαιτούμενων εταιρικών εγκρίσεων.

Χαρτοφυλάκιο €867 εκατ. και ενεργή διαχείριση κεφαλαίων

Στις 30 Ιουνίου 2026, το χαρτοφυλάκιο του Ομίλου αποτελούνταν από 66 ακίνητα, συνολικής εκμισθώσιμης επιφάνειας 493,7 χιλ. τ.μ. και συνολικής αξίας €867,0 εκατ. Η αξία του χαρτοφυλακίου ήταν αυξημένη κατά 5,4% σε σχέση με το τέλος του 2025.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, η Trastor ολοκλήρωσε την εξαγορά τριών ακινήτων στο κέντρο της Αθήνας, συνολικού τιμήματος €38,6 εκατ. Με την κίνηση αυτή ενίσχυσε περαιτέρω την παρουσία της σε επιλεγμένα ακίνητα γραφείων και μικτής χρήσης, τα οποία διαθέτουν δυνατότητες δημιουργίας πρόσθετης αξίας.

Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο της στρατηγικής ενεργητικής διαχείρισης και ανακύκλωσης κεφαλαίων, ο Όμιλος προχώρησε σε δύο επιλεκτικές πωλήσεις ακινήτων στο Μαρούσι, συνολικού τιμήματος €17,6 εκατ. Από τις συγκεκριμένες συναλλαγές προέκυψε συνολικό κέρδος από πώληση ύψους €2,3 εκατ.

Η ίδια στρατηγική συνεχίστηκε και μετά το τέλος της περιόδου αναφοράς, με την πώληση του υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων στο εμπορικό κέντρο «Αίθριο» έναντι €4,05 εκατ. Το τίμημα ήταν υψηλότερο κατά €0,6 εκατ., ή 18,8%, σε σχέση με την πλέον πρόσφατη ανεξάρτητη αποτίμηση του ακινήτου.

Πρόκειται για την τρίτη αποεπένδυση που πραγματοποιεί ο Όμιλος εντός του 2026 σε τίμημα υψηλότερο από την τελευταία αποτίμηση. Παράλληλα, κατά το ίδιο διάστημα πραγματοποιήθηκαν κεφαλαιουχικές δαπάνες συνολικού ύψους περίπου €2,3 εκατ. για έργα ανάπτυξης, ανακαίνισης και αναβάθμισης επενδυτικών ακινήτων του χαρτοφυλακίου.

Ισχυρή κεφαλαιακή θέση και μεγαλύτερη χρηματοοικονομική ευελιξία

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, η Εταιρεία ολοκλήρωσε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μέσω της έκδοσης 150 εκατ. νέων μετοχών, αντλώντας συνολικά κεφάλαια €150 εκατ.

Στις 30 Ιουνίου 2026, τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου, συμπεριλαμβανομένων των δεσμευμένων καταθέσεων, ανέρχονταν σε €142,2 εκατ., έναντι €38,8 εκατ. στο τέλος του 2025. Την ίδια στιγμή, οι συνολικές δανειακές υποχρεώσεις διαμορφώθηκαν σε €426,0 εκατ.

Η εξέλιξη αυτή οδήγησε σε σημαντική υποχώρηση του δείκτη Net LTV, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 32,7%, από 48,3% στις 31 Δεκεμβρίου 2025. Με τον τρόπο αυτό, ο Όμιλος διαθέτει μεγαλύτερη χρηματοοικονομική ευελιξία για τη χρηματοδότηση της περαιτέρω ανάπτυξής του και την αξιοποίηση νέων επενδυτικών ευκαιριών.

Ενίσχυση της προστασίας από τον επιτοκιακό κίνδυνο

Τον Απρίλιο του 2026, η Εταιρεία προχώρησε στη σύναψη σύμβασης ανταλλαγής επιτοκίων (Interest Rate Swap - IRS), αρχικής ονομαστικής αξίας €236,6 εκατ. Στο πλαίσιο της σύμβασης, το επιτόκιο αναφοράς 3-month Euribor καθορίστηκε στο 2,71%, πλέον του εφαρμοζόμενου περιθωρίου του δανείου, ενώ η λήξη ορίστηκε για τον Ιούνιο του 2029. Η σύμβαση καλύπτει το 100% του εκάστοτε υπολοίπου του συγκεκριμένου δανείου.

Μετά τη λήξη της περιόδου αναφοράς, στις 31 Ιουλίου 2026, η Εταιρεία προχώρησε και στη σύναψη δεύτερης σύμβασης IRS, ονομαστικής αξίας €90,5 εκατ. Στη συγκεκριμένη σύμβαση, το επιτόκιο αναφοράς 3-month Euribor καθορίστηκε στο 2,895%, πλέον του εφαρμοζόμενου περιθωρίου του δανείου, με ημερομηνία λήξης τον Αύγουστο του 2028.

Μετά την ολοκλήρωση των δύο συναλλαγών, πάνω από το 78% του συνολικού δανεισμού του Ομίλου είτε φέρει σταθερό επιτόκιο είτε έχει αντισταθμιστεί μέσω συμβάσεων IRS. Με τον τρόπο αυτό περιορίζεται σημαντικά η έκθεση στις μεταβολές του Euribor και ενισχύεται η προβλεψιμότητα του χρηματοοικονομικού κόστους.

Αναβάθμιση χαρτοφυλακίου και βιώσιμη ανάπτυξη

Η Trastor εξακολουθεί να εντάσσει κριτήρια βιωσιμότητας στην επενδυτική και διαχειριστική της στρατηγική, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην ενεργειακή αναβάθμιση και την περιβαλλοντική πιστοποίηση των ακινήτων της.

Στις 30 Ιουνίου 2026, τα ακίνητα που διαθέτουν περιβαλλοντική πιστοποίηση αντιπροσώπευαν περίπου το 27,3% της συνολικής αξίας του χαρτοφυλακίου του Ομίλου (GAV).

Στο πλαίσιο αυτό, τον Ιανουάριο του 2026, το κέντρο εμπορικής αποθήκευσης και διανομής «Μίλητος» στον Ασπρόπυργο απέκτησε πιστοποίηση LEED Gold. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει περαιτέρω το περιβαλλοντικό προφίλ του χαρτοφυλακίου και την παρουσία του Ομίλου σε σύγχρονες, ενεργειακά αποδοτικές εγκαταστάσεις logistics.

Βάσεις για την επόμενη φάση ανάπτυξης

Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και τη συνεχιζόμενη βελτίωση των λειτουργικών επιδόσεων, η Trastor εισέρχεται στο δεύτερο εξάμηνο του 2026 με ενισχυμένη ρευστότητα, χαμηλότερη χρηματοοικονομική μόχλευση και μεγαλύτερη προστασία απέναντι στον επιτοκιακό κίνδυνο.

Τα δεδομένα αυτά ενισχύουν τη χρηματοοικονομική ευελιξία του Ομίλου και δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση της επενδυτικής του στρατηγικής.

Βασικός στόχος παραμένει η περαιτέρω διεύρυνση και ποιοτική αναβάθμιση του χαρτοφυλακίου, με έμφαση σε ποιοτικές εγκαταστάσεις logistics και σύγχρονους γραφειακούς χώρους υψηλών προδιαγραφών.

Παράλληλα, ο Όμιλος συνεχίζει να επενδύει στην ενεργή αναβάθμιση του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου, στην ολοκλήρωση έργων που αναμένεται να αυξήσουν τα ετησιοποιημένα έσοδα από μισθώματα, καθώς και στην επιλεκτική ανακύκλωση κεφαλαίων προς επενδύσεις με μεγαλύτερες δυνατότητες δημιουργίας αξίας.

Η ισορροπημένη κεφαλαιακή διάρθρωση και η διατήρηση συνετών επιπέδων μόχλευσης παραμένουν βασικές προτεραιότητες της Εταιρείας, με στόχο να υποστηριχθούν η περαιτέρω ανάπτυξη, η μερισματική πολιτική και η μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας για τους μετόχους.

Ο κ. Τάσος Καζίνος, Διευθύνων Σύμβουλος της Trastor Property Investments, δήλωσε:

«Το πρώτο εξάμηνο του 2026 αποτέλεσε ένα σημαντικό βήμα στην εξέλιξη της TRASTOR. Η διεύρυνση της μισθωτικής μας βάσης και η πειθαρχημένη διαχείριση του κόστους ενίσχυσαν τη λειτουργική αποδοτικότητα του Ομίλου, με την αύξηση των εσόδων να μεταφράζεται σε ακόμη ισχυρότερη αύξηση της επαναλαμβανόμενης λειτουργικής κερδοφορίας. Παράλληλα, η ενίσχυση της κεφαλαιακής μας βάσης, η ενεργή ανακύκλωση κεφαλαίων και η αυξημένη προστασία έναντι του επιτοκιακού κινδύνου δημιουργούν ένα ισχυρότερο υπόβαθρο για την επόμενη φάση ανάπτυξης. Παραμένουμε προσηλωμένοι στην πειθαρχημένη υλοποίηση της επενδυτικής μας στρατηγικής, αξιοποιώντας τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για επιλεκτικές νέες επενδύσεις και την περαιτέρω αναβάθμιση του χαρτοφυλακίου μας, με στόχο την ενίσχυση των επαναλαμβανόμενων ταμειακών ροών και τη δημιουργία διατηρήσιμης μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους μας.

Το προσωρινό μέρισμα €0,02 ανά μετοχή επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας για συνεπή απόδοση κεφαλαίου προς τους μετόχους. Με βάση την έως σήμερα πορεία των αποτελεσμάτων, στοχεύουμε για τη χρήση 2026 σε συνολικό μέρισμα τουλάχιστον €0,05 ανά μετοχή και σε διανομή τουλάχιστον 80% των διανεμητέων κερδών, υπό την προϋπόθεση ότι η πορεία της Εταιρείας θα εξελιχθεί όπως αναμένεται και θα ληφθούν οι απαιτούμενες εταιρικές εγκρίσεις.»