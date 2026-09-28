Καύσιμα: Επιδοτήσεις σε βενζίνη, ντίζελ και επίδομα θέρμανσης, με το βλέμμα στις αποφάσεις της ΕΕ

Με τις τιμές των καυσίμων να κινούνται σε υψηλά επίπεδα και τις διεθνείς ενεργειακές αγορές να παραμένουν υπό πίεση, η κυβέρνηση δρομολογεί ένα νέο πλαίσιο παρεμβάσεων για τον περιορισμό του ενεργειακού κόστους. Το σχέδιο προβλέπει επιδοτήσεις στο πετρέλαιο κίνησης, εκπτώσεις από τα διυλιστήρια στην αμόλυβδη και στο ντίζελ, καθώς και ενισχυμένη στήριξη για τη θέρμανση ενόψει του χειμώνα.

Όπως τόνισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στην κυριακάτικη ανάρτησή του, «σημαντικότερη άμεση κυβερνητική προτεραιότητα σε μια συγκυρία μεγάλης διεθνούς αβεβαιότητας και αναταράξεων» την αντιμετώπιση του κόστους ζωής, κυρίως μέσω του περιορισμού του ενεργειακού κόστους.

Οι πρώτες ανακοινώσεις αναμένονται στις 30 Σεπτεμβρίου, ενώ το δεύτερο πακέτο μέτρων θα παρουσιαστεί στις 14 Οκτωβρίου. Το ύψος των ενισχύσεων θα επανεξετάζεται ανά 15 ημέρες, ανάλογα με την πορεία των διεθνών τιμών και τις συνθήκες στην εγχώρια αγορά.

Ντίζελ: Κρατική επιδότηση 10-15 λεπτών ανά λίτρο

Στο μεταξύ, τρεις ανακοινώσεις αναμένονται στις 30 Σεπτεμβρίου: μία από το υπουργείο Οικονομικών και δύο από τα διυλιστήρια, με επίκεντρο το ύψος των εκπτώσεων στα καύσιμα. Με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα, η κρατική επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης εκτιμάται ότι θα κυμανθεί από 10 έως 15 λεπτά ανά λίτρο. Στο ποσό αυτό αναμένεται να προστεθεί έκπτωση περίπου 5 λεπτών από τα διυλιστήρια.

Εφόσον επιβεβαιωθούν οι συγκεκριμένες εκτιμήσεις, η συνολική ελάφρυνση για το ντίζελ θα διαμορφωθεί στα 15-20 λεπτά ανά λίτρο.

Το τελικό ποσό θα οριστικοποιηθεί την ημέρα των ανακοινώσεων, καθώς οι διακυμάνσεις στις διεθνείς αγορές επηρεάζουν καθημερινά το κόστος προμήθειας και τις τιμές στην αντλία.

Βενζίνη: Εκπτώσεις περίπου 10 λεπτών από τα διυλιστήρια

Για την αμόλυβδη δεν προβλέπεται κρατική επιδότηση στο πλαίσιο της πρώτης φάσης των μέτρων. Η παρέμβαση θα προέλθει από τα διυλιστήρια, τα οποία αναμένεται να διατηρήσουν τις εκπτώσεις στην τιμή της βενζίνης.

Η έκπτωση εκτιμάται ότι θα κινηθεί κοντά στα 10 λεπτά ανά λίτρο, μειώνοντας αντίστοιχα την τελική τιμή για τους καταναλωτές.

Οι επιδοτήσεις και οι εκπτώσεις θα αφαιρούνται από την εκάστοτε τιμή που διαμορφώνεται στην αγορά, ενώ το ύψος τους θα επανεξετάζεται ανά δεκαπενθήμερο.

Πετρέλαιο θέρμανσης: Επιδότηση 30 λεπτών και στόχος τα 1,70-1,75 ευρώ

Στις 14 Οκτωβρίου, μία ημέρα πριν από την έναρξη διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, αναμένεται να ανακοινωθεί το ύψος της επιδότησης για τη νέα χειμερινή περίοδο.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η συνολική ενίσχυση από το κράτος και τα διυλιστήρια εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε περίπου 30 λεπτά ανά λίτρο.

Η επιδότηση θα αφαιρείται από την τιμή που θα έχει διαμορφωθεί στην αγορά, με κυβερνητικό στόχο η λιανική τιμή να κινηθεί στην περιοχή των 1,70-1,75 ευρώ ανά λίτρο. Πρόκειται για το επίπεδο στο οποίο είχε κλείσει η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης τον περασμένο Απρίλιο.

Το ακριβές ύψος της ενίσχυσης θα καθοριστεί με βάση τις συνθήκες που θα επικρατούν στις διεθνείς αγορές και το κόστος προμήθειας κατά τον χρόνο των ανακοινώσεων.

Επίδομα θέρμανσης: Αύξηση 15%-20% για τον χειμώνα

Το δεύτερο μέτρο που αναμένεται να ανακοινωθεί στις 14 Οκτωβρίου αφορά την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 15%-20%.

Η ενίσχυση θα αφορά τις διαθέσιμες πηγές ενέργειας και, σε αντίθεση με τις επιδοτήσεις στα καύσιμα, προβλέπεται να ισχύσει για ολόκληρη τη χειμερινή περίοδο, χωρίς αναθεώρηση ανά 15 ημέρες.

Τα ποσά διαφοροποιούνται ανάλογα με την περιοχή και την πηγή θέρμανσης. Ενδεικτικά, με βάση το ertnews, για ένα νοικοκυριό με δύο παιδιά στην ορεινή Αρκαδία, η ενίσχυση υπολογίζεται σε 636 ευρώ για πετρέλαιο θέρμανσης και σε 884 ευρώ για ηλεκτρική ενέργεια.

Για αντίστοιχο νοικοκυριό στην Αγία Παρασκευή Αττικής, τα ποσά διαμορφώνονται σε 287 και 399 ευρώ αντίστοιχα. Στη Λαμία ανέρχονται σε 318 ευρώ για πετρέλαιο και 441 ευρώ για ηλεκτρική ενέργεια, ενώ στη Θεσσαλονίκη σε 358 και 497 ευρώ.

Τα ποσά αποτελούν ενδεικτικά παραδείγματα και συνδέονται με τα κριτήρια υπολογισμού του επιδόματος.

Ηλεκτρικό ρεύμα: Στο επίκεντρο τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Παράλληλα με τις παρεμβάσεις στα καύσιμα, το ενδιαφέρον στρέφεται και στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Την 1η Οκτωβρίου αναμένονται οι ανακοινώσεις των προμηθευτών για τα τιμολόγια ρεύματος του μήνα.

Η άνοδος της χονδρεμπορικής αγοράς δημιουργεί πιέσεις, με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται τον Αύγουστο στα περίπου 133 ευρώ/MWh και να αυξάνεται τον Σεπτέμβριο στα επίπεδα των 159 ευρώ/MWh.

Η μεταβλητότητα αποτυπώνεται και στις ημερήσιες τιμές. Στις 25 Σεπτεμβρίου η χονδρεμπορική τιμή έφτασε τα 213,62 ευρώ/MWh, ενώ στις 27 Σεπτεμβρίου υποχώρησε στα 101,74 ευρώ/MWh.

Την ίδια στιγμή, τον Σεπτέμβριο τα μπλε σταθερά τιμολόγια εμφανίζονταν με χαμηλότερες τιμές εκκίνησης σε σχέση με τα πράσινα κυμαινόμενα. Οι χαμηλότερες διαθέσιμες χρεώσεις διαμορφώνονταν στα 11,5 λεπτά/kWh για τα μπλε, έναντι 14,7 λεπτών/kWh για τα πράσινα.

Το ενδιαφέρον πλέον επικεντρώνεται στο κατά πόσο η άνοδος της χονδρεμπορικής αγοράς θα αποτυπωθεί στις χρεώσεις λιανικής του Οκτωβρίου.

Νέος κύκλος παρεμβάσεων τον Νοέμβριο

Το κυβερνητικό σχέδιο προβλέπει επανεξέταση των επιδοτήσεων ανά 15 ημέρες, με τις επόμενες αποφάσεις να λαμβάνονται βάσει της πορείας των διεθνών τιμών και των δεδομένων στην εγχώρια αγορά.

Ο κύκλος των παρεμβάσεων αναμένεται να συνεχιστεί και τον Νοέμβριο, εφόσον διατηρηθούν οι πιέσεις στο ενεργειακό κόστος.

Στο ευρωπαϊκό επίπεδο, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συνέντευξή του στο Bloomberg, επισήμανε ότι η Ελλάδα διαθέτει μεγαλύτερα δημοσιονομικά περιθώρια σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες για τη στήριξη των εισοδημάτων, σημειώνοντας παράλληλα ότι ενδέχεται να χρειαστεί ευρωπαϊκή παρέμβαση.

Αναφερόμενος στη φορολογία των καυσίμων, αναγνώρισε ότι βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, επισημαίνοντας πως μια μείωση των φόρων θα απαιτούσε δημοσιονομικά ισοδύναμα. Άφησε, ωστόσο, ανοιχτό το ενδεχόμενο προσωρινής παρέμβασης, εφόσον υπάρξει ευρωπαϊκή ευελιξία.

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Σημειώνεται ότι οι υπουργοί Ενέργειας της ΕΕ συναντώνται σήμερα και αύριο, 28 και 29 Σεπτεμβρίου στο Δουβλίνο καλούμενοι να διαχειριστούν την πίεση σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, αλλά και να κρατήσουν το ρυθμό της ενεργειακής μετάβαση. ΜΕ βάση την ατζέντα επί τάπητος θα τεθούν η προσιτή ενέργεια, η καινοτομία και η ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια. Η συνάντηση έχει άτυπο χαρακτήρα και λαμβάνει χώρα, ενόψει των τακτικών συνεδριάσεων του Συμβουλίου Ενέργειας τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο. Στο περιθώριο της συνόδου αναμένεται να τεθεί και το ζήτημα του ευρωπαϊκού κανονισμού για το μεθάνιο.

Ήδη, πάντως, ο επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν,ζήτησε με επιστολή που απέστειλευπουργούς των κρατών μελών, την περασμένη Παρασκευή ο Επίτροπος Νταν Γιόργκενσεν την λήψη μέτρων για τη μείωση της ζήτησης, γνωστών και από το πακέτο Affordable Energy Action Plan, της περασμένης Άνοιξης. “Σας καλώ να εξετάσετε τη λήψη ή τη συνέχιση μέτρων που μπορούν να συγκρατήσουν τις εισροές [αερίου] ή να μειώσουν τη ζήτηση φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας”, γράφει χαρακτηριστικά ο Κοινοτικός αξιωματούχος προς τους υπουργούς Ενέργειας, σύμφωνα με το Euractiv.

Σύμφωνα με την επιστολή, που είναι ανάλογη εκείνης του Επιτρόπου τον περασμένο Μάρτιο, οι εθνικές κυβερνήσεις καλούνται, όπως είχαν κάνει και το 2022, να ενθαρρύνουν τα νοικοκυριά να καταναλώνουν λιγότερο ηλεκτρικό ρεύμα όταν η ζήτηση είναι υψηλή, να περιορίσουν τη θέρμανση στα δημόσια κτίρια και να “σβήνουν τον περιττό δημόσιο φωτισμό τη νύχτα”, ώστε να μειωθεί δραστικά η ζήτηση φυσικού αερίου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.