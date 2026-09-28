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Ελένη Προκοπίου: Πέθανε η σπουδαία ηθοποιός και χορεύτρια
Ειδήσεις
07:51 - 28 Σεπ 2026

Ελένη Προκοπίου: Πέθανε η σπουδαία ηθοποιός και χορεύτρια

Reporter.gr Newsroom

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Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η ηθοποιός Ελένη Προκοπίου, η οποία αγαπήθηκε ιδιαίτερα μέσα από τις εμφανίσεις της στον παλιό ελληνικό κινηματογράφο. Συμμετείχε συνολικά σε 23 ταινίες.

Την είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή με ανάρτησή της η ηθοποιός Μέλπω Κωστή.

Η Finos Film, σε ανάρτησή της, αναφέρει ότι η Ελένη Προκοπίου διέθετε σημαντικό ταλέντο στον χορό, πηγαίες υποκριτικές δυνατότητες και εξωτική ομορφιά. Παρά το γεγονός ότι αποφάσισε να αποχωρήσει από την καλλιτεχνική ζωή σε σχετικά νεαρή ηλικία, άφησε το δικό της αποτύπωμα.

Η Ελένη Προκοπίου δημιούργησε χορευτικό ντουέτο με τον Βαγγέλη Σειληνό, με τον οποίο συνεργάστηκε τόσο στο θέατρο όσο και στον κινηματογράφο. Από το 1960 έως το 1965, οι δύο τους συμμετείχαν στα χορευτικά των περισσότερων επιθεωρησιακών θεάτρων της Αθήνας.

{https://www.youtube.com/watch?v=js_cIIMxWAw&list=RDjs_cIIMxWAw&start_radio=1}

Τελευταία τροποποίηση στις 28/09/2026 - 08:18
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