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Το Brent ξεπέρασε τα 107 δολάρια, καθώς ο Τραμπ απέρριψε την πρόταση εκεχειρίας του Ιράν
Εμπορεύματα
10:38 - 28 Σεπ 2026

Το Brent ξεπέρασε τα 107 δολάρια, καθώς ο Τραμπ απέρριψε την πρόταση εκεχειρίας του Ιράν

Reporter.gr Newsroom

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Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο στις ασιατικές συναλλαγές τη Δευτέρα, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε πρόταση ειρήνης από το Ιράν, η οποία αποσκοπούσε στον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και στην επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Τα αμερικανικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το αργό πετρέλαιο, με παράδοση τον Νοέμβριο, αυξήθηκαν κατά 1,87%, στα 94,14 δολάρια το βαρέλι, στις 2:23 π.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ (ET), ενώ το διεθνές σημείο αναφοράς, το Brent, ενισχύθηκε κατά 2,89%, στα 107,34 δολάρια το βαρέλι.

Ο Τραμπ απέρριψε την υπό όρους πρόταση του Ιράν για επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και δήλωσε στους συνεργάτες του ότι αναμένει να επαναληφθούν τα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal το Σάββατο, το οποίο επικαλείται ανώνυμους Αμερικανούς αξιωματούχους.

Αργότερα, ο Τραμπ επιβεβαίωσε στους δημοσιογράφους ότι είχε απορρίψει την τελευταία πρόταση της Τεχεράνης: «Έκαναν μια πρόταση, αλλά την απέρριψα.»

Παράλληλα, ο υπό σαουδαραβική ηγεσία συνασπισμός στην Υεμένη ανακοίνωσε το Σάββατο ότι αναχαίτισε βλήματα που εκτοξεύθηκαν από τους υποστηριζόμενους από το Ιράν αντάρτες Χούθι.

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