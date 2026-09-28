ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΕΣΠ: Η ανάπτυξη αποκτά αξία όταν διαχέεται στην πραγματική οικονομία
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
10:03 - 28 Σεπ 2026

ΕΣΠ: Η ανάπτυξη αποκτά αξία όταν διαχέεται στην πραγματική οικονομία

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού, ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς επισημαίνει - μέσω σημερινής του ανακοίνωσης (28/9)- την ανάγκη η ισχυρή τουριστική δυναμική της χώρας να συνδεθεί ακόμη περισσότερο με το εμπόριο και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Πιο αναλυτικά, όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση:

«Ο τουρισμός αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες της ελληνικής οικονομίας. Το εμπόριο, όμως, αποτελεί επίσης αναπόσπαστο μέρος της παραγωγής πλούτου, της απασχόλησης και της οικονομικής και κοινωνικής ζωής κάθε πόλης. Η ουσιαστική διασύνδεση των δύο κλάδων μπορεί να πολλαπλασιάσει το αναπτυξιακό αποτύπωμα του τουρισμού και να διαχύσει μεγαλύτερο μέρος της τουριστικής δαπάνης στην πραγματική οικονομία.
Η κατεύθυνση αυτή έχει αναγνωριστεί θεσμικά και από την Πολιτεία. Απαιτείται πλέον να αποκτήσει πιο συγκεκριμένο περιεχόμενο, με τη συνεργασία των Υπουργείων Τουρισμού και Ανάπτυξης και των θεσμικών εκπροσώπων του εμπορίου.
Στο πλαίσιο αυτό, παραμένει επίκαιρο το αίτημα για θεσμική αναγνώριση της τουριστικής εμπορικής επιχείρησης και σαφή προσδιορισμό των εμπορικών δραστηριοτήτων που συνδέονται άμεσα με τον τουρισμό, ώστε το εμπόριο να διακρίνεται από τις υπηρεσίες και να μπορεί να συμμετέχει ισότιμα στον σχεδιασμό, στα εργαλεία και στα προγράμματα της τουριστικής ανάπτυξης.
Ο Πειραιάς αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της πρόκλησης. Η αυξανόμενη τουριστική κίνηση, η κρουαζιέρα και η ενίσχυση της πόλης ως αυτόνομου προορισμού δημιουργούν σημαντικές δυνατότητες. Η έρευνα που παρουσιάστηκε τον περασμένο Μάρτιο στο Δημοτικό Θέατρο, στο πλαίσιο της συνεργασίας του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς με τον Δήμο Πειραιά, καταγράφει θετικά βήματα ως προς την εμπειρία των επισκεπτών και την τουριστική δυναμική της πόλης.
Το επόμενο βήμα είναι αυτή η δυναμική να φτάσει ακόμη περισσότερο στην αγορά: με καλύτερη σύνδεση λιμανιού και εμπορικού κέντρου, οργανωμένη ενημέρωση των επισκεπτών, συνέργειες με ξενοδοχεία και τουριστικούς φορείς, ψηφιακά εργαλεία και συστηματική μέτρηση του οικονομικού αποτυπώματος του τουρισμού στις εμπορικές επιχειρήσεις.

Ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς, Θοδωρής Καπράλος, δήλωσε: «Τουρισμός και εμπόριο είναι δύο δυνάμεις που μπορούν και πρέπει να λειτουργούν συμπληρωματικά. Το ζητούμενο για τη χώρα δεν είναι μόνο περισσότεροι επισκέπτες, αλλά μεγαλύτερη διάχυση της αξίας που δημιουργεί ο τουρισμός στην πραγματική οικονομία, στις πόλεις και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Χρειάζεται πλέον να προχωρήσουμε θεσμικά στη σαφέστερη αναγνώριση της τουριστικής εμπορικής επιχείρησης και στη δημιουργία των εργαλείων που θα επιτρέψουν στο εμπόριο να αποτελέσει οργανικό μέρος του τουριστικού προϊόντος.
Στον Πειραιά έχουμε ήδη δημιουργήσει, μέσα από τη συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή, μία σημαντική βάση. Τώρα πρέπει να κάνουμε το επόμενο βήμα: περισσότεροι επισκέπτες να γνωρίζουν την πόλη, να μπαίνουν στην αγορά της και μεγαλύτερο μέρος της τουριστικής δαπάνης να φτάνει στις επιχειρήσεις της. Γιατί η πραγματική επιτυχία του τουρισμού μετριέται και από την αξία που αφήνει πίσω του στην οικονομία και την αγορά».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΣΠ: Ζητά παράταση και προσαρμογή χωρίς πρόστιμα για το ψηφιακό δελτίο αποστολής
Επιχειρήσεις

ΕΣΠ: Ζητά παράταση και προσαρμογή χωρίς πρόστιμα για το ψηφιακό δελτίο αποστολής

Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς: Η δύναμη της ναυτιλίας μπορεί να δημιουργεί μεγαλύτερη αξία για την πόλη που αποτελεί το σπίτι της
Ναυτιλία

Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς: Η δύναμη της ναυτιλίας μπορεί να δημιουργεί μεγαλύτερη αξία για την πόλη που αποτελεί το σπίτι της

Συνάντηση ΕΣΠ με το Δήμαρχο Πειραιά: Στο επίκεντρο η αγορά και η αναπτυξιακή προοπτική της πόλης
Επιχειρήσεις

Συνάντηση ΕΣΠ με το Δήμαρχο Πειραιά: Στο επίκεντρο η αγορά και η αναπτυξιακή προοπτική της πόλης

ΕΟΤ Σκανδιναβίας: Δυναμική προώθηση της Ελλάδας στην τουριστική αγορά της Δανίας
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΕΟΤ Σκανδιναβίας: Δυναμική προώθηση της Ελλάδας στην τουριστική αγορά της Δανίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
28/09/2026 - 10:30

Σε Βασιλεία και Φρανκφούρτη ο Πιερρακάκης, ποιους θα συναντήσει

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
28/09/2026 - 10:30

Alpha Bank: Η μοναδική τράπεζα που προσφέρει πλήρη τραπεζική σχέση εξ αποστάσεως για κατοίκους Ηνωμένου Βασιλείου, ΗΠΑ και Ισραήλ

Οικονομία
28/09/2026 - 10:24

ΕΣΥ: 8,26 εκατ. ευρώ με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ

Πολιτική
28/09/2026 - 10:20

Γεωργιάδης: «Ρητορική υπερβολή» η ατάκα περί μπάφου – Τι ανέφερε για Καρυστιανού και Σαμαρά

Το σκίτσο του ΚΥΡ
28/09/2026 - 10:17

Παρακράτος και παραϊατρική

Αναλύσεις
28/09/2026 - 10:17

ΧΑ: Προσπάθεια «αναρρίχησης» του ΓΔ με στόχο την προσέγγιση των 2700 μονάδων

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
28/09/2026 - 10:03

ΕΣΠ: Η ανάπτυξη αποκτά αξία όταν διαχέεται στην πραγματική οικονομία

Επιχειρήσεις
28/09/2026 - 09:52

Trastor: «Άλμα» 146,7% στα κέρδη το α’ εξάμηνο – Μέρισμα €0,05 ανά μετοχή

Ειδήσεις
28/09/2026 - 09:50

Η Αίγυπτος προειδοποίησε τον Νετανιάχου για επικείμενη επίθεση στο Ισραήλ πριν από τις 7 Οκτωβρίου

Ειδήσεις
28/09/2026 - 09:43

Γερμανία: Σημάδια σταθεροποίησης, αλλά όχι ανάκαμψης, στην αγορά εργασίας

Magazino
28/09/2026 - 09:35

Κωνσταντινούπολη: Αναγεννήθηκε ο ιστορικός Ιερός Ναός Αγίου Χαραλάμπους στο Βεβέκι

Χρηματιστήρια
28/09/2026 - 09:31

Ασία: Μεικτή εικόνα στις αγορές με ισχυρές πιέσεις σε Kospi και CSI 300

Εργασιακά
28/09/2026 - 09:20

Συνταξιούχοι Εξωτερικού: Διευρυμένες προθεσμίες για την προσέλκυση... νέων φορολογουμένων

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
28/09/2026 - 09:06

Η ναυτοσύνη δεν μπαίνει σε αλγόριθμο

Οικονομία
28/09/2026 - 08:59

Καύσιμα: Επιδοτήσεις σε βενζίνη, ντίζελ και επίδομα θέρμανσης, με το βλέμμα στις αποφάσεις της ΕΕ

Οικονομία
28/09/2026 - 08:39

Thessaly Evros Pass 2026: Εκπνέει η προθεσμία για τις αιτήσεις, έως 250 ευρώ η ενίσχυση

Οικονομία
28/09/2026 - 08:18

Ηλεκτρονικό «ίχνος» για γάλα και κρέας – Η νέα προσπάθεια για έλεγχο προέλευσης από το χωράφι στο ράφι

Οικονομία
28/09/2026 - 08:04

Πώς θα κερδίσει η Ευρώπη το στοίχημα του ανταγωνισμού σε έναν κόσμο διαδοχικών κρίσεων

Ναυτιλία
28/09/2026 - 08:00

Νίκος Τσάκος: Στα 3,8 δισ. δολάρια αποτιμά το ναυπηγικό πρόγραμμα της TEN

Ειδήσεις
28/09/2026 - 07:57

Κούβελος μετά το Γερμανία-Ελλάδα 0-1: Αυτή η ομάδα μπορεί να προκριθεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες

Ειδήσεις
28/09/2026 - 07:51

Ελένη Προκοπίου: Πέθανε η σπουδαία ηθοποιός και χορεύτρια

Πολιτική
28/09/2026 - 07:50

ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, ΕΛΑΣ πιέζουν την κυβέρνηση για εξηγήσεις σχετικά με τη Γκιλφόιλ

Ειδήσεις
28/09/2026 - 07:47

Μεγάλη φωτιά σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία, επεκτάθηκε σε πολυκατοικία

Εργασιακά
28/09/2026 - 07:46

Οι πληρωμές της εβδομάδας: Συντάξεις, εφάπαξ και επιδόματα ΔΥΠΑ

Ναυτιλία
28/09/2026 - 07:31

Στην 7η θέση των λιμένων εμπορευματοκιβωτίων της ΕΕ ο Πειραιάς

Πολιτική
27/09/2026 - 22:30

Κακλαμάνης: Σήμερα ξεκινά μια νέα ημέρα στην ιστορική φιλία μεταξύ της Ελλάδος και της Αλγερίας

Πολιτική
27/09/2026 - 22:09

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση να απαντήσει στα σοβαρά ερωτήματα από το δημοσίευμα της WSJ  

Ειδήσεις
27/09/2026 - 21:59

Γερμανία: Αυξάνονται οι πιέσεις στον Μερτς – Τα 3 σενάρια της UBS

Ειδήσεις
27/09/2026 - 21:40

Σερβία: Παραιτήθηκε ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς από την προεδρία - Ανοίγει ο δρόμος για εκλογές

Ειδήσεις
27/09/2026 - 21:40

Πάπας Λέων για ευθανασία: Αδύνατο να θεωρείται φυσιολογική η πρόκληση θανάτου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ