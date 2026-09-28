ΕΣΠ: Η ανάπτυξη αποκτά αξία όταν διαχέεται στην πραγματική οικονομία

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού, ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς επισημαίνει - μέσω σημερινής του ανακοίνωσης (28/9)- την ανάγκη η ισχυρή τουριστική δυναμική της χώρας να συνδεθεί ακόμη περισσότερο με το εμπόριο και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Πιο αναλυτικά, όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση:

«Ο τουρισμός αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες της ελληνικής οικονομίας. Το εμπόριο, όμως, αποτελεί επίσης αναπόσπαστο μέρος της παραγωγής πλούτου, της απασχόλησης και της οικονομικής και κοινωνικής ζωής κάθε πόλης. Η ουσιαστική διασύνδεση των δύο κλάδων μπορεί να πολλαπλασιάσει το αναπτυξιακό αποτύπωμα του τουρισμού και να διαχύσει μεγαλύτερο μέρος της τουριστικής δαπάνης στην πραγματική οικονομία.

Η κατεύθυνση αυτή έχει αναγνωριστεί θεσμικά και από την Πολιτεία. Απαιτείται πλέον να αποκτήσει πιο συγκεκριμένο περιεχόμενο, με τη συνεργασία των Υπουργείων Τουρισμού και Ανάπτυξης και των θεσμικών εκπροσώπων του εμπορίου.

Στο πλαίσιο αυτό, παραμένει επίκαιρο το αίτημα για θεσμική αναγνώριση της τουριστικής εμπορικής επιχείρησης και σαφή προσδιορισμό των εμπορικών δραστηριοτήτων που συνδέονται άμεσα με τον τουρισμό, ώστε το εμπόριο να διακρίνεται από τις υπηρεσίες και να μπορεί να συμμετέχει ισότιμα στον σχεδιασμό, στα εργαλεία και στα προγράμματα της τουριστικής ανάπτυξης.

Ο Πειραιάς αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της πρόκλησης. Η αυξανόμενη τουριστική κίνηση, η κρουαζιέρα και η ενίσχυση της πόλης ως αυτόνομου προορισμού δημιουργούν σημαντικές δυνατότητες. Η έρευνα που παρουσιάστηκε τον περασμένο Μάρτιο στο Δημοτικό Θέατρο, στο πλαίσιο της συνεργασίας του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς με τον Δήμο Πειραιά, καταγράφει θετικά βήματα ως προς την εμπειρία των επισκεπτών και την τουριστική δυναμική της πόλης.

Το επόμενο βήμα είναι αυτή η δυναμική να φτάσει ακόμη περισσότερο στην αγορά: με καλύτερη σύνδεση λιμανιού και εμπορικού κέντρου, οργανωμένη ενημέρωση των επισκεπτών, συνέργειες με ξενοδοχεία και τουριστικούς φορείς, ψηφιακά εργαλεία και συστηματική μέτρηση του οικονομικού αποτυπώματος του τουρισμού στις εμπορικές επιχειρήσεις.

Ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς, Θοδωρής Καπράλος, δήλωσε: «Τουρισμός και εμπόριο είναι δύο δυνάμεις που μπορούν και πρέπει να λειτουργούν συμπληρωματικά. Το ζητούμενο για τη χώρα δεν είναι μόνο περισσότεροι επισκέπτες, αλλά μεγαλύτερη διάχυση της αξίας που δημιουργεί ο τουρισμός στην πραγματική οικονομία, στις πόλεις και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Χρειάζεται πλέον να προχωρήσουμε θεσμικά στη σαφέστερη αναγνώριση της τουριστικής εμπορικής επιχείρησης και στη δημιουργία των εργαλείων που θα επιτρέψουν στο εμπόριο να αποτελέσει οργανικό μέρος του τουριστικού προϊόντος.

Στον Πειραιά έχουμε ήδη δημιουργήσει, μέσα από τη συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή, μία σημαντική βάση. Τώρα πρέπει να κάνουμε το επόμενο βήμα: περισσότεροι επισκέπτες να γνωρίζουν την πόλη, να μπαίνουν στην αγορά της και μεγαλύτερο μέρος της τουριστικής δαπάνης να φτάνει στις επιχειρήσεις της. Γιατί η πραγματική επιτυχία του τουρισμού μετριέται και από την αξία που αφήνει πίσω του στην οικονομία και την αγορά».