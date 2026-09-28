Θετικό άνοιγμα στις ευρωαγορές με ώθηση από τις βρετανικές κατασκευαστικές

Οι ευρωπαϊκές αγορές μετοχών ανοίγουν τη νέα εβδομάδα συνεδριάσεων σε θετικό έδαφος τη Δευτέρα (28/9), με τους κλάδους των αυτοκινήτων και του λιανεμπορίου να ηγούνται των κερδών.

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx κινείται αυτή την ώρα υψηλότερα, ενισχυμένος κατά 0,24% στις 640.18 μονάδες, με τους περισσότερους δείκτες να βρίσκονται επίσης στα «πράσινα».

Πιο συγκεκριμένα, ο γερμανικός DAX κερδίζει 0,13% στα 25,429.18 μονάδες, ενώ σε θετικό έδαφος κινείται και ο βρετανικός FTSE κατά 0,28% στις 10,724.94 μονάδες. Την ίδια ώρα, ο CAC της Γαλλίας ενισχύεται κατά 0,33% στις 8,104.52 μονάδες.

Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες, ο ισπανικός ΙΒΕΧ κινείται ελαφρώς υψηλότερα κατά 0,05% στις 19,710.17 μονάδες, ενώ και ο ΜΙΒ του Μιλάνου ανεβαίνει 0,22% στις 51,980.50 μονάδες.

Στα αξιόλογα της μέρας, οι μετοχές των βρετανικών κατασκευαστικών εταιρειών κατοικιών κατέγραψαν εκρηκτική άνοδο κατά το άνοιγμα, με την Taylor Wimpey να ενισχύεται 23%, τη Vistry Group να σημειώνει άνοδο 20%, την Bellway να κερδίζει 20%, την Persimmon να ενισχύεται 16% και την Barratt Redrow να σημειώνει άνοδο 14%.

Οι απότομες αυτές κινήσεις σημειώθηκαν μετά την ανακοίνωση από την κυβέρνηση των Εργατικών, η οποία πραγματοποιεί αυτή την περίοδο το ετήσιο συνέδριο του κόμματος, ενός νέου προγράμματος στήριξης για αγοραστές πρώτης κατοικίας, το οποίο ενδέχεται να ενισχύσει τη ζήτηση για νεόδμητες κατοικίες.

Την ίδια ώρα, ο κλάδος των αυτοκινήτων, -που ενισχύεται κατά 1,06%- και του λιανεμπορίου, -που σημειώνει άνοδο 1%-, ηγούνται επίσης των κερδών.