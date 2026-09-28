Η Bild θυμήθηκε τις… παλιές της συνήθειες

Η Εθνική Ελλάδος θριάμβευσε στο Άουγκσμπουργκ απέναντι στη Γερμανία, επικρατώντας με 0-1 χάρη στο γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη την Κυριακή (27/9), και πανηγύρισε μια μεγάλη και κρίσιμη νίκη για την «αρμάδα» του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην προσπάθειά της στο Nations League.

Η νίκη αυτή της Εθνικής και η κακή αγωνιστική εικόνα των Γερμανών δεν πέρασε απαρατήρητη από τον γερμανικό τύπο. Η γνωστή εφημερίδα του κίτρινου Τύπου, Bild, δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά της για την κακή αγωνιστική εικόνα της Γερμανίας, χρησιμοποιώντας έναν τίτλο που μας γύρισε πίσω στις εποχές της οικονομικής κρίσης.

Υπενθυμίζεται ότι η Bild, το 2010, είχε διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στη δημιουργία ενός έντονου «ανθελληνικού» κλίματος, με τίτλους όπως «Πουλήστε τα νησιά σας και την Ακρόπολη, πτωχευμένοι Έλληνες», αλλά και με την προώθηση συνθημάτων όπως «Γιατί να πληρώνουμε τις συντάξεις των Ελλήνων».

Στον απόηχο, λοιπόν, του ελληνικού θριάμβου απέναντι στη Γερμανία, η Bild επέλεξε για το σχετικό ρεπορτάζ έναν ιδιαίτερα αιχμηρό τίτλο: «Ένας ποδοσφαιρικός νάνος χάλασε το ντεμπούτο του Κλοπ».

Μπορεί η Ελλάδα πράγματι να απέχει εδώ και 12 χρόνια από τις μεγάλες διοργανώσεις, ωστόσο ο χαρακτηρισμός περί «νάνου» φαντάζει τουλάχιστον ατυχής. Κι αυτό γιατί η Εθνική Ελλάδος διαθέτει ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο – σε αντίθεση, για παράδειγμα, με την Εθνική Αγγλίας –, το οποίο μάλιστα έχει κατακτήσει πιο πρόσφατα από εκείνο της Mannschaft, η οποία κέρδισε το τελευταίο ευρωπαϊκό της τρόπαιο το 1996.

Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για έναν άκομψο χαρακτηρισμό, ο οποίος ξύπνησε μνήμες από τα παλιά. Από τα άσχημα…