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Νίκος Τσάκος: Στα 3,8 δισ. δολάρια αποτιμά το ναυπηγικό πρόγραμμα της TEN
Ναυτιλία
08:00 - 28 Σεπ 2026

Νίκος Τσάκος: Στα 3,8 δισ. δολάρια αποτιμά το ναυπηγικό πρόγραμμα της TEN

Γιώργος Σ. Σκορδίλης

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Μεταξύ 3,8 και 3,9 δισ. δολαρίων τοποθέτησε ο Νίκος Τσάκος τη σημερινή αξία του μεγαλύτερου ναυπηγικού προγράμματος στην ιστορία της Tsakos Energy Navigation, κατά την ενημέρωση των επενδυτών για τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου.

Πρόκειται για πρόγραμμα 26 πλοίων, με κόστος που ο ίδιος προσδιόρισε κοντά στα 3 δισ. δολάρια. Επτά πλοία έχουν παραδοθεί και άλλα 19 αναμένονται τα επόμενα χρόνια. Η διαφορά μεταξύ κόστους και εκτιμώμενης αξίας, σύμφωνα με τη διοίκηση, προσεγγίζει τα 800 εκατ. δολάρια.

Ο Τσάκος συνέδεσε την εκτίμησή του με την απόφαση της εταιρείας να παραγγείλει πλοία πριν από την άνοδο της αγοράς. Στην ίδια τηλεδιάσκεψη, η διοίκηση έκανε λόγο για αύξηση της αξίας του προγράμματος κατά τουλάχιστον 30% σε σχέση με το κόστος κατασκευής.

Είπε επίσης ότι τα τρία VLCC που αναμένει η TEN έχουν αποκτήσει σημαντική αξία σε σχέση με την τιμή στην οποία παραγγέλθηκαν.

Η αγορά δίνει βάση στην επιχειρηματολογία του. Σύμφωνα με τις τιμές που δημοσίευσε η Star Asia, ένα νέο ναυπηγικό συμβόλαιο για VLCC χωρητικότητας 310.000 dwt αποτιμάται στα 130 εκατ. δολάρια, ενώ ένα αντίστοιχο νεότευκτο διαθέσιμο για άμεση παράδοση στα 175 εκατ. δολάρια.

Η απόσταση των 45 εκατ. δολαρίων δείχνει πόσο ακριβά τιμολογείται σήμερα η δυνατότητα άμεσης απασχόλησης ενός πλοίου. Δεν μπορεί, όμως, να προστεθεί αυτούσια στην αξία ενός VLCC που παραμένει υπό κατασκευή και πρόκειται να παραδοθεί το 2027 ή το 2028.

Η TEN ναυπηγεί συμβατικά δεξαμενόπλοια, εξειδικευμένα shuttle tankers και δύο πλοία μεταφοράς LNG. Ορισμένα από τα shuttle tankers έχουν ήδη εξασφαλισμένη μακροχρόνια απασχόληση, ενώ οι παραδόσεις του συνολικού προγράμματος εκτείνονται έως το 2029.

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