Thessaly Evros Pass 2026: Εκπνέει η προθεσμία για τις αιτήσεις, έως 250 ευρώ η ενίσχυση

Εκπνέει σήμερα στις 23: 59 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το Thessaly Evros Pass 2026, μέσω του vouchers.gov.gr.

H δράση, όπως τονίζεται σε σχετική κοινή ανακοίνωση, των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Τουρισμού, Ψηφιακής Διακυβέρνησης & Τεχνητής Νοημοσύνης και Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, αποσκοπεί στη στήριξη της εγχώριας τουριστικής και οικονομικής δραστηριότητας των περιοχών της Θεσσαλίας, που επλήγησαν από τα πλημμυρικά φαινόμενα του Σεπτεμβρίου του 2023, καθώς και των περιοχών του Έβρου που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού 2023.