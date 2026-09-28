ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Η ναυτοσύνη δεν μπαίνει σε αλγόριθμο
Γιώργος Σ. Σκορδίλης
09:06 - 28 Σεπ 2026

Η ναυτοσύνη δεν μπαίνει σε αλγόριθμο

Γιώργος Σ. Σκορδίλης

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Ένας νέος αξιωματικός μπορεί να γνωρίζει την ακριβή θέση του πλοίου, να παρακολουθεί την πρόγνωση του καιρού και να έχει μπροστά του μια υπολογισμένη πρόταση για την ασφαλέστερη πορεία.

Όλα αυτά είναι πολύτιμα. Εκείνη όμως τη στιγμή που οι συνθήκες αλλάζουν, θα χρειαστεί και κάτι που δεν του προσφέρει η οθόνη. Την κρίση που αποκτά κανείς δίπλα σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν περάσει από αντίστοιχες καταστάσεις, έχουν κάνει λάθη και έχουν μάθει να αναγνωρίζουν εγκαίρως τον κίνδυνο. Αυτό, στην Ελλάδα, το λέμε ναυτοσύνη.

Η λέξη περιγράφει περισσότερα από την ικανότητα χειρισμού ενός πλοίου. Περιλαμβάνει την παρατήρηση, την πρόβλεψη, την ψυχραιμία και το αίσθημα ευθύνης απέναντι στο πλήρωμα, στο φορτίο και στη θάλασσα. Είναι γνώση που μεταφέρεται με την εκπαίδευση, αλλά και με την κοινή βάρδια, τη συζήτηση μετά από μια δύσκολη απόφαση, το παράδειγμα του έμπειρου προς τον νεότερο. Δεν παραδίδεται ολόκληρη σε μια αίθουσα ούτε αποτυπώνεται πλήρως σε ένα εγχειρίδιο.

Στο Splash Singapore, ο επικεφαλής της X-Press Feeders, Shmulick Yoskovitz, είπε ότι αναζητεί στους ανθρώπους της ναυτιλίας τις ίδιες βασικές ιδιότητες που αναζητούσε εδώ και δεκαετίες, την περιέργεια, την ικανότητα συνεργασίας και την διάθεση να εργαστούν σε διεθνές περιβάλλον.

Η επισήμανσή του έχει ενδιαφέρον ακριβώς επειδή έγινε με αφορμή μια συζήτηση για την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη. Οι απαιτήσεις της δουλειάς μεγαλώνουν, αλλά ο τρόπος με τον οποίο διαμορφώνεται ένας αξιόπιστος επαγγελματίας εξακολουθεί να στηρίζεται στη μαθητεία, στην εμπειρία και στη σχέση με τους άλλους.

Το ίδιο ισχύει και στη στεριά. Ο νέος μαθαίνει την αγορά παρακολουθώντας πώς ένας παλαιότερος ζυγίζει έναν αντισυμβαλλόμενο, μια διαδρομή ή έναν όρο της σύμβασης. Ο νέος τεχνικός επιθεωρητής αποκτά κρίση όταν συνδέει όσα δείχνει το σύστημα παρακολούθησης με όσα βλέπουν και ακούν οι άνθρωποι στο μηχανοστάσιο.

Η ναυτοσύνη των Ελλήνων καλλιεργήθηκε έτσι και στα γραφεία, μέσα από αυτή τη συνεχή ανταλλαγή ανάμεσα στο πλοίο, στο τεχνικό τμήμα και στην αγορά.

Η τεχνητή νοημοσύνη θα κάνει πολλά από αυτά τα στελέχη ταχύτερα. Μπορεί να συγκρίνει συμβάσεις, να εντοπίσει αποκλίσεις στην κατανάλωση, να συγκεντρώσει κανονιστικές απαιτήσεις και να επεξεργαστεί περισσότερες πληροφορίες από όσες θα μπορούσε ένας άνθρωπος στον ίδιο χρόνο. Η αξία της είναι πραγματική.

Το ερώτημα όμως είναι ποιος θα καταλάβει πότε μια πρότασή της βασίζεται σε ελλιπή στοιχεία, ποιος θα ακούσει τον πλοίαρχο όταν η εικόνα επί του πλοίου διαφέρει από την εικόνα του γραφείου και ποιος θα αναλάβει τελικά την απόφαση.

Γι’ αυτό η μεταφορά της τεχνογνωσίας αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Αν οι εταιρείες περιορίσουν την επαφή των νεότερων με τους έμπειρους ανθρώπους τους επειδή «το σύστημα δίνει την απάντηση», θα αποδυναμώσουν ακριβώς την κρίση που χρειάζεται για να ελέγχεται το σύστημα. Η εκπαίδευση στη χρήση των νέων εργαλείων πρέπει να προχωρήσει μαζί με τη μαθητεία στο πλοίο και στο γραφείο.

Η ναυτοσύνη δεν έμεινε ζωντανή επειδή οι Έλληνες της θάλασσας αρνήθηκαν τις νέες τεχνολογίες. Έμεινε ζωντανή επειδή έμαθαν να τις χρησιμοποιούν χωρίς να παραδίδουν σε αυτές την ευθύνη τους. Αυτό είναι το μάθημα που αξίζει να περάσει και στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η νέα εποχή του Salvage
Γιώργος Σ. Σκορδίλης

Η νέα εποχή του Salvage

Το παγκόσμιο σύστημα μεταφορών έχει ήδη καταρρεύσει
Γιώργος Σ. Σκορδίλης

Το παγκόσμιο σύστημα μεταφορών έχει ήδη καταρρεύσει

Απλά μαθήματα ναυτιλίας προς εκπαιδευόμενους μάγους...
Γιώργος Σ. Σκορδίλης

Απλά μαθήματα ναυτιλίας προς εκπαιδευόμενους μάγους...

Η ναυτιλία δεν είναι άτρωτη
Γιώργος Σ. Σκορδίλης

Η ναυτιλία δεν είναι άτρωτη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Magazino
28/09/2026 - 09:35

Κωνσταντινούπολη: Αναγεννήθηκε ο ιστορικός Ιερός Ναός Αγίου Χαραλάμπους στο Βεβέκι

Χρηματιστήρια
28/09/2026 - 09:31

Ασία: Μεικτή εικόνα στις αγορές με ισχυρές πιέσεις σε Kospi και CSI 300

Εργασιακά
28/09/2026 - 09:20

Συνταξιούχοι Εξωτερικού: Διευρυμένες προθεσμίες για την προσέλκυση... νέων φορολογουμένων

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
28/09/2026 - 09:06

Η ναυτοσύνη δεν μπαίνει σε αλγόριθμο

Οικονομία
28/09/2026 - 08:59

Καύσιμα: Επιδοτήσεις σε βενζίνη, ντίζελ και επίδομα θέρμανσης, με το βλέμμα στις αποφάσεις της ΕΕ

Οικονομία
28/09/2026 - 08:39

Thessaly Evros Pass 2026: Εκπνέει η προθεσμία για τις αιτήσεις, έως 250 ευρώ η ενίσχυση

Οικονομία
28/09/2026 - 08:18

Ηλεκτρονικό «ίχνος» για γάλα και κρέας – Η νέα προσπάθεια για έλεγχο προέλευσης από το χωράφι στο ράφι

Πολιτική
28/09/2026 - 08:04

Πώς θα κερδίσει η Ευρώπη το στοίχημα του ανταγωνισμού σε έναν κόσμο διαδοχικών κρίσεων

Ναυτιλία
28/09/2026 - 08:00

Νίκος Τσάκος: Στα 3,8 δισ. δολάρια αποτιμά το ναυπηγικό πρόγραμμα της TEN

Ειδήσεις
28/09/2026 - 07:57

Κούβελος μετά το Γερμανία-Ελλάδα 0-1: Αυτή η ομάδα μπορεί να προκριθεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες

Ειδήσεις
28/09/2026 - 07:51

Ελένη Προκοπίου: Πέθανε η σπουδαία ηθοποιός και χορεύτρια

Πολιτική
28/09/2026 - 07:50

ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, ΕΛΑΣ πιέζουν την κυβέρνηση για εξηγήσεις σχετικά με τη Γκιλφόιλ

Ειδήσεις
28/09/2026 - 07:47

Μεγάλη φωτιά σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία, επεκτάθηκε σε πολυκατοικία

Εργασιακά
28/09/2026 - 07:46

Οι πληρωμές της εβδομάδας: Συντάξεις, εφάπαξ και επιδόματα ΔΥΠΑ

Ναυτιλία
28/09/2026 - 07:31

Στην 7η θέση των λιμένων εμπορευματοκιβωτίων της ΕΕ ο Πειραιάς

Πολιτική
27/09/2026 - 22:30

Κακλαμάνης: Σήμερα ξεκινά μια νέα ημέρα στην ιστορική φιλία μεταξύ της Ελλάδος και της Αλγερίας

Πολιτική
27/09/2026 - 22:09

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση να απαντήσει στα σοβαρά ερωτήματα από το δημοσίευμα της WSJ  

Ειδήσεις
27/09/2026 - 21:59

Γερμανία: Αυξάνονται οι πιέσεις στον Μερτς – Τα 3 σενάρια της UBS

Ειδήσεις
27/09/2026 - 21:40

Σερβία: Παραιτήθηκε ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς από την προεδρία - Ανοίγει ο δρόμος για εκλογές

Ειδήσεις
27/09/2026 - 21:40

Πάπας Λέων για ευθανασία: Αδύνατο να θεωρείται φυσιολογική η πρόκληση θανάτου

Πολιτική
27/09/2026 - 21:38

ΣΥΡΙΖΑ, ΕΛΑΣ, ΚΚΕ: Ζητούν εξηγήσεις από την κυβέρνηση για το δημοσίευμα της WSJ περί Γκιλφόιλ και LNG

Ειδήσεις
27/09/2026 - 21:10

Ρεπουμπλικανοί: Η εκλογική προοπτική τους από «κακή» γίνεται πλέον «εφιαλτική»

Ηλιάνα Χατζηδημητρίου
27/09/2026 - 20:49

Η εποχή των διλημμάτων

Ειδήσεις
27/09/2026 - 20:40

Συλλήψεις κοντά στη RAF Fairford: «Σκόπευαν να προκαλέσουν μεγάλη ζημιά», λέει ο Τραμπ

Πολιτική
27/09/2026 - 20:10

Μανιάτης: Μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα και φορολόγηση των υπερκερδών – «Κλειδί» η αποθήκευση ενέργειας

Ειδήσεις
27/09/2026 - 19:50

Ζαχαράκη: Έναρξη δια ζώσης μαθημάτων του Ψηφιακού Φροντιστηρίου από Δευτέρα 28/9

Πολιτική
27/09/2026 - 19:40

ΠΑΣΟΚ και ΕΛ.Α.Σ. για Βιολάντα: Καταγγελίες για απολύσεις εργαζομένων που είχαν αναφέρει την οσμή υγραερίου

Ναυτιλία
27/09/2026 - 19:25

Η Αίγυπτος σχεδιάζει οκτώ διαδρόμους μεταφορών γύρω από το Σουέζ

Οικονομία
27/09/2026 - 19:20

Πιερρακάκης: 17.074 εκπαιδευτικοί, γιατροί και νοσηλευτές πήραν επιστροφή δύο ενοικίων κόστους €4,9 εκατ.

Ομόλογα
27/09/2026 - 19:10

Αμερικανικά ομόλογα: Νέα «έκρηξη» αποδόσεων – Η ισχυρή οικονομία δοκιμάζει τις αντοχές της Fed

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ