Ασία: Μεικτή εικόνα στις αγορές με ισχυρές πιέσεις σε Kospi και CSI 300

Μεικτή εικόνα καταγράφουν οι αγορές Ασίας στην έναρξη της εβδομάδας, καθώς οι επενδυτές σταθμίζουν τις εξελίξεις στο εμπόριο ΗΠΑ–Κίνας, τις κινήσεις στις αποδόσεις των ομολόγων και τις νέες ενδείξεις για την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας.

Τα futures των αμερικανικών μετοχών υποχώρησαν νωρίς τη Δευτέρα, μετά την ανοδική εβδομάδα που προηγήθηκε, παρά το γεγονός ότι οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων εκτινάχθηκαν σε υψηλά πολλών ετών.

Τα futures του Dow Jones Industrial Average υποχώρησαν κατά 180 μονάδες ή 0,4%. Τα futures του S&P 500 σημείωσαν απώλειες 0,4%, ενώ τα futures του Nasdaq-100 υποχώρησαν κατά 0,7%.

Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου επιβάρυνε τα futures των μετοχών στις πρώτες συναλλαγές. Το Brent ενισχύθηκε περισσότερο από 1%, στα 105,86 δολάρια το βαρέλι. Τα futures του West Texas Intermediate σημείωσαν επίσης άνοδο περίπου 1%, στα 93,20 δολάρια, μετά την απόρριψη από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ των όρων για κατάπαυση του πυρός που πρότεινε το Ιράν.

Ο Dow Jones κατάφερε να κλείσει την περασμένη εβδομάδα με άνοδο 0,3%, διακόπτοντας ένα πτωτικό σερί τριών εβδομάδων. Ο S&P 500 και ο Nasdaq Composite κατέγραψαν τις καλύτερες εβδομαδιαίες επιδόσεις τους από τις αρχές Αυγούστου, σημειώνοντας άνοδο 1,2% και 2,1%, αντίστοιχα.

Στην Ασία, ο Nikkei 225 υποχώρησε 0,12%, ενώ ο ευρύτερος Topix παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος. Ο Kospi της Νότιας Κορέας σημείωσε πτώση 2,36%, ενώ ο μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq ενισχύθηκε κατά 0,76%.

Στην ηπειρωτική Κίνα, ο CSI 300 υποχώρησε 2,15%, καθώς η χώρα ανακοίνωσε τον χαμηλότερο ρυθμό μηνιαίας αύξησης των βιομηχανικών κερδών. Στο Χονγκ Κονγκ, ο Hang Seng ενισχύθηκε κατά 0,65%.

Οι τεχνολογικές μετοχές των ΗΠΑ που συνδέονται με τον κλάδο της τεχνολογίας ηγήθηκαν της ανόδου την περασμένη εβδομάδα. Η Meta Platforms ενισχύθηκε σχεδόν 13% στο διάστημα αυτό, καθώς οι επενδυτές υποδέχθηκαν θετικά τον πράκτορα τεχνητής νοημοσύνης Muse της εταιρείας. Η Microsoft σημείωσε άνοδο άνω του 4%, ενώ η Apple και η Nvidia ενισχύθηκαν κατά περισσότερο από 1% η καθεμία.

Τα κέρδη αυτά καταγράφηκαν παρά το γεγονός ότι οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων εκτινάχθηκαν σε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν εδώ και χρόνια, καθώς οι επενδυτές αύξησαν τα στοιχήματά τους για περισσότερες αυξήσεις επιτοκίων από τη Federal Reserve λόγω του επίμονα υψηλού πληθωρισμού. Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού κρατικού ομολόγου έφτασε σε επίπεδο που δεν είχε καταγραφεί από το 2007. Η απόδοση του 30ετούς ομολόγου ανήλθε σε υψηλό από το 2004. Παράλληλα, η απόδοση του 2ετούς ομολόγου αυξήθηκε κατά περίπου 17 μονάδες βάσης την περασμένη εβδομάδα.

«Η ταχεία άνοδος των αποδόσεων των 2ετών κρατικών ομολόγων παγκοσμίως σηματοδοτεί ότι οι μεγάλες κεντρικές τράπεζες χρειάζεται να αυξήσουν περαιτέρω τα επιτόκια πολιτικής τους, ως απάντηση στις πληθωριστικές επιπτώσεις των υψηλότερων και διατηρούμενων για μεγαλύτερο διάστημα τιμών του πετρελαίου, μετά την πρόσφατη νέα κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή», έγραψε ο Εντ Γιαρντένι, πρόεδρος της Yardeni Research. «Δυστυχώς, αυτά τα υψηλότερα επιτόκια επιβαρύνουν επίσης τις προοπτικές για τα μεγάλα δημοσιονομικά ελλείμματα παγκοσμίως».

Τα επιτόκια θα βρεθούν και πάλι στο επίκεντρο αυτή την εβδομάδα, καθώς αναμένονται μια σειρά από σημαντικά οικονομικά στοιχεία. Την Τετάρτη αναμένεται να ανακοινωθεί ο δείκτης τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών για τον Αύγουστο, ο προτιμώμενος δείκτης πληθωρισμού της Federal Reserve. Την Πέμπτη αναμένονται νέα στοιχεία για τη μεταποιητική δραστηριότητα στις ΗΠΑ, ενώ την Παρασκευή θα δημοσιευθούν τα πολυαναμενόμενα στοιχεία για την αγορά εργασίας τον Σεπτέμβριο.