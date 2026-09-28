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Σε Βασιλεία και Φρανκφούρτη ο Πιερρακάκης, ποιους θα συναντήσει
Πολιτική
10:30 - 28 Σεπ 2026

Σε Βασιλεία και Φρανκφούρτη ο Πιερρακάκης, ποιους θα συναντήσει

Reporter.gr Newsroom

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Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, μεταβαίνει σήμερα στη Βασιλεία, όπου θα επισκεφθεί την Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών (BIS).

Εκεί θα συναντηθεί με τον Γενικό Διευθυντή της BIS, Pablo Hernández de Cos, καθώς και με την Οικονομική Σύμβουλο και επικεφαλής του Νομισματικού και Οικονομικού Τμήματος, Hélène Rey.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθούν οι εξελίξεις στην ευρωπαϊκή και την παγκόσμια οικονομία, με έμφαση στις αυξανόμενες παγκόσμιες οικονομικές και χρηματοπιστωτικές ανισορροπίες, στις διεθνείς ροές κεφαλαίων και στις προκλήσεις που αυτές δημιουργούν για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Την Τρίτη, ο κ. Πιερρακάκης θα μεταβεί στη Φρανκφούρτη, όπου θα συμμετάσχει στο 4ο Συνέδριο Χρηματοπιστωτικών Αγορών της Deutsche Bundesbank, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Palais Thurn und Taxis.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα έχει δημόσια συζήτηση με τον Πρόεδρο της Bundesbank, Joachim Nagel, με θέμα «Ευκαιρίες για την Ευρώπη σε μια νέα παγκόσμια τάξη».

Στην ατζέντα της συζήτησης θα βρεθούν η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, η εμβάθυνση της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων και η κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση των μεγάλων επενδυτικών αναγκών της Ευρώπης, ιδιαίτερα στους τομείς της τεχνολογίας, της ενέργειας και της άμυνας.

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