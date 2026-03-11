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Το Ταμείο Ανάκαμψης «μοχλός» ενεργειακής μετάβασης
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
19:33 - 11 Μαρ 2026

Το Ταμείο Ανάκαμψης «μοχλός» ενεργειακής μετάβασης

Γιώργος Αλεξάκης
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Η υλοποίηση των ενεργειακών έργων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) εξελίσσεται με ιδιαίτερα γρήγορους ρυθμούς, με στόχο την ενίσχυση της ενεργειακής ανθεκτικότητας της χώρας και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

Όπως ανέφερε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, κατά την παρουσίαση των ενεργειακών έργων του RRF, το εγχείρημα αποτελεί μια ιδιαίτερα απαιτητική προσπάθεια, καθώς απαιτείται ταχύτητα και αποτελεσματικότητα στην υλοποίηση.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το 32% των συνολικών πόρων του Ταμείου κατευθύνεται σε έργα ενέργειας, ενισχύοντας σημαντικά την ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Όπως σημείωσε, η Ελλάδα έχει περιορίσει δραστικά τη χρήση λιγνίτη — από 69% σε λιγότερο από 10% — προχωρώντας δυναμικά προς ένα καθαρότερο ενεργειακό μοντέλο. Παράλληλα, η χώρα έχει καταφέρει να διατηρεί ανταγωνιστικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, καταγράφοντας την τέταρτη χαμηλότερη χονδρική τιμή στην Ευρώπη.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η στρατηγική της κυβέρνησης για διαφοροποιημένο ενεργειακό μείγμα, με ισχυρή ανάπτυξη των ΑΠΕ, ενισχύει την ανθεκτικότητα της χώρας απέναντι στις διεθνείς ενεργειακές αναταράξεις.

Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη σημασία δίνεται και στην ανάπτυξη συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες, που θα επιτρέψουν την καλύτερη αξιοποίηση της πράσινης παραγωγής και θα ενισχύσουν τη σταθερότητα του ενεργειακού συστήματος. Όπως σημείωσε, το RRF δημιούργησε τις προϋποθέσεις για την επιτάχυνση των επενδύσεων στον τομέα της αποθήκευσης.

Ο κ. Παπασταύρου πρόσθεσε ακόμη ότι η ενεργειακή μετάβαση πρέπει να συνδυάζεται με χαμηλότερο ενεργειακό κόστος για τους πολίτες, ενώ η διασύνδεση των νησιών παραμένει βασική προτεραιότητα. Παράλληλα, εξέφρασε ικανοποίηση για την πρωτοβουλία του ΑΔΜΗΕ να προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με στόχο τη χρηματοδότηση των έργων διασύνδεσης.

Όπως τόνισε, η απανθρακοποίηση δεν θα γίνει εις βάρος της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, αλλά μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός για φθηνότερη και βιώσιμη ενέργεια.

Πολύ σύντομα το όγδοο αίτημα πληρωμής

Στις γεωπολιτικές και ενεργειακές προκλήσεις της περιόδου αναφέρθηκε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, λέγοντας στην καταληκτική συζήτηση ότι τα γεγονότα έχουν φέρει μια "ασυνέχεια" στην όλη εικόνα.

Ο αναπληρωτής υπουργός επισήμανε ότι η Ελλάδα βρίσκεται στις πρώτες θέσεις απορρόφησης τόσο στο Ταμείο Ανάκαμψης όσο και στο ΕΣΠΑ, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η χώρα θα διατηρήσει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και τα επόμενα χρόνια, συμβάλλοντας στη μείωση της ανεργίας και στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου.

Στο πλαίσιο της ομιλίας του, σημείωσε επίσης ότι με το έβδομο αίτημα πληρωμής έχει ολοκληρωθεί περίπου το 68% των έργων του προγράμματος.

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