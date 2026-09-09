ΚΚΕ για τραγωδία Τανάγρας: Στη Βουλή η σύμπραξη κυβέρνησης και ιδιωτικής εταιρείας στο «Athens Flying Week»

Απαντήσεις από την κυβέρνηση για το πλαίσιο συνεργασίας με την ιδιωτική εταιρεία που διοργανώνει το «Athens Flying Week» ζητούν πέντε βουλευτές του ΚΚΕ, με αφορμή τη συντριβή του αεροσκάφους F-4 Phantom της Πολεμικής Αεροπορίας στην Τανάγρα και τον θάνατο των δύο χειριστών του.

Με την ερώτησή τους προς το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, οι βουλευτές του ΚΚΕ για την τραγωδία στην Τανάγρα θέτουν στο επίκεντρο τη διάθεση στρατιωτικών μέσων, υποδομών και προσωπικού για τις ανάγκες της διοργάνωσης, ζητώντας να διευκρινιστεί το νομικό και συμβατικό πλαίσιο που διέπει τη συγκεκριμένη συνεργασία.

Παράλληλα, ζητούν ενημέρωση για τα μέτρα ασφαλείας που είχαν ληφθεί για την προστασία του κοινού και των συμμετεχόντων στην αεροπορική επίδειξη, καθώς και για τον ρόλο και τη λειτουργία των εμπορικών χώρων που είχαν αναπτυχθεί εντός της Αεροπορικής Βάσης Τανάγρας.

Στην ερώτηση που κατέθεσαν οι Νίκος Παπαναστάσης, Θανάσης Παφίλης, Νίκος Καραθανασόπουλος, Γιώργος Μαρίνος, Βασίλης Μεταξάς αναφέρεται:

– Βάση ποιου νομικού πλαισίου και ποιων συμβατικών σχέσεων η ελληνική κυβέρνηση, διέθεσε πανάκριβα οπλικά συστήματα, μέσα, υποδομές και προσωπικό, χρηματοδοτούμενα από τον ελληνικό λαό για την άμυνα της χώρας, για ένταξή τους στο επιχειρηματικό πλάνο μιας ιδιωτικής εταιρείας, προκειμένου αυτή, μέσω της επιχειρηματικής της δραστηριότητας, να αποκομίσει σημαντικά κέρδη, κάτι που τεκμηριώνεται και από τα πανάκριβα εισιτήρια για την είσοδο του κοινού.

– Αν η ευθύνη λειτουργίας του «Χώρου Εκθετών», αλλά και του χώρου της «Εμπορικής Έκθεσης», που υπήρχαν μέσα στην Αεροπορική Βάση της Τανάγρας, ήταν ευθύνη της διοργανώτριας ιδιωτικής εταιρείας ή του Υπουργείου Εθνικής ‘Αμυνας, τι σχέση είχαν με την όλη εκδήλωση και σε τι αποσκοπούσε η ύπαρξη αυτών των εμπορικών «ζωνών».

– Τι μέτρα είχε πάρει η κυβέρνηση, για την ασφάλεια όσων παρευρίσκονταν στο χώρο της επίδειξης είτε ως κοινό είτε ως συμμετέχοντες, όταν είναι γνωστό ότι σε τέτοιου είδους αντίστοιχες επιδείξεις, έχουν υπάρξει εκατόμβες νεκρών και τραυματιών, ακόμη και σχετικά πρόσφατα, όπως στο Sknyliv της Ουκρανίας στις 27/7/2002, με 78 νεκρούς, ή στην στρατιωτική βάση του Ramstein στη Γερμανία στις 8/8/1988, με 70 νεκρούς, αλλά και στην επίσης στρατιωτική βάση του Shoreham στη Βρετανία στις 22/8/2015, με 11 νεκρούς και με τον κατάλογο παρόμοιων ατυχημάτων να είναι μεγάλος;

– Τι μέτρα έχει πάρει η κυβέρνηση, για την προστασία παραγωγικών υποδομών, αλλά και της ζωής και της ασφάλειας των κατοίκων πόλεων και χωριών, των εργαζομένων, σε βιοτεχνικούς και βιομηχανικούς χώρους, με μεγάλη εγγύτητα στην Αεροπορική Βάση της Τανάγρας.

«Η συντριβή του αεροσκάφους έγινε μέσα σε βιομηχανική περιοχή, με άμεση εγγύτητα στο πολεμικό αεροδρόμιο της Τανάγρας, και ανάμεσα στους οικισμούς Σχηματάρι και Δήλεσι, καταλήγοντας το μεγαλύτερο μέρος των συντριμμιών του, στη στέγη εργοστασίου, με μεταλλικά τμήματά του να εκτινάσσονται σε απόσταση ακόμη και εκατοντάδων μέτρων από το σημείο συντριβής.

Αποτέλεσμα αυτών, πέρα από τον τραγικό θάνατο των δύο χειριστών ήταν και η πρόκληση διάσπαρτων εστιών φωτιάς, σε αύλιους χώρους εργοστασίων και επιχειρήσεων, στη βιομηχανική περιοχή των Οινοφύτων, αλλά και αρκετά κοντά σε κατοικήσιμα σπίτια, ενώ υπήρξε τραυματισμός από θραύσματα, δύο μεταναστών εργαζομένων μέσα στα σπίτια τους, και τη διακομιδή τους για περίθαλψη στο Νοσοκομείο Χαλκίδας.

«Σπάνια ανακοινώνονται οι πραγματικές αιτίες»

Αν και επισήμως, «τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από αρμόδια επιτροπή της Πολεμικής Αεροπορίας», είναι γνωστό ότι σε τέτοιες περιπτώσεις, σπάνια ανακοινώνονται οι πραγματικές αιτίες, που δημιουργούν τις συνθήκες εμφάνισης τέτοιου είδους συμβάντων, αφήνοντας αναπάντητα σε κάθε περίπτωση ερωτήματα», αναφέρουν οι βουλευτές του ΚΚΕ και σημειώνουν ότι ερωτηματικά γεννιούνται κι απ’ το γενικότερο πλαίσιο που διέπει τη συγκεκριμένη επίδειξη – δραστηριότητα, που έχει ως εμφανές αποτέλεσμα τη συνεργασία μιας ιδιωτικής εταιρείας, της «ATHENS FLYING WEEK ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Α.Ε.» και της ελληνικής κυβέρνησης, εκπροσωπούμενης από το Υπουργείο Εθνικής ‘Αμυνας.