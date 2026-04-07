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ΥΠΕΝ: Έκτακτη σύσκεψη την Τετάρτη 8/4 για την ενεργειακή ασφάλεια εν όψει Πάσχα
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
18:11 - 07 Απρ 2026

ΥΠΕΝ: Έκτακτη σύσκεψη την Τετάρτη 8/4 για την ενεργειακή ασφάλεια εν όψει Πάσχα

Reporter.gr Newsroom
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Σύσκεψη έχει προγραμματιστεί για αύριο 8/4 στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπό τον Σταύρο Παπασταύρου για την ασφάλεια εφοδιασμού και την ομαλή ηλεκτροδότηση της χώρας εν όψει του Πάσχα, αλλά και η αξιολόγηση των επιπτώσεων της συνεχιζόμενης κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, μαζί με τον Υφυπουργό, κ. Νίκο Τσάφο, συγκαλούν αύριο, Μ. Τετάρτη 8 Απριλίου, διαδοχικές συσκέψεις στο ΥΠΕΝ για την ασφάλεια εφοδιασμού και την ομαλή ηλεκτροδότηση της χώρας εν όψει του Πάσχα, αλλά και για την αξιολόγηση των επιπτώσεων της συνεχιζόμενης κρίσης στη Μέση Ανατολή, στο πλαίσιο των τακτικών συναντήσεων που πραγματοποιεί η ηγεσία του ΥΠΕΝ.

Στις συσκέψεις έχουν προσκληθεί και θα συμμετάσχουν:

  • Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ)
  • Διαχειριστές (ΔΕΣΦΑ, ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ)
  • Εκπρόσωποι των Διυλιστηρίων της χώρας
  • Προμηθευτές φυσικού αερίου
  • Εταιρείες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
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