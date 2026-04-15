Ισχυρά κέρδη από Metlen βλέπει ο Prem Watsa

Την εμπιστοσύνη του στον Ευάγγελο Μυτιληναίο και τη στήριξη της Fairfax στην εταιρεία Metlen δήλωσε ο Ινδοκαναδός μεγαλοεπενδυτής Prem Watsa στην επιστολή που έστειλε στους μετόχους της Fairfax. Ο Watsa αναφέρθηκε στις προοπτικές διπλασιασμού των κερδών EBITDA της METLEN από 1 σε 2 δισ και είπε ότι προσβλέπει σε ισχυρά κέρδη για τους μετόχους, αφού η τιμή της μετοχής της εταιρείας διαπραγματεύεται σε λιγότερο από 10 PE. Εξήγησε ότι η αρνητική επίδραση ορισμένων κατασκευαστικών έργων που κλόνισαν τη μετοχή ήταν έκτακτη. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο τρίτο κατά σειρά πρόγραμμα μετασχηματισμού του Ομίλου, που έχει ήδη ξεκινήσει.

Συγκεκριμένα ο Watsa αναφέρει για τη Metlen στην επιστολή του προς τους μετόχους:

«Μετά την αρχική επένδυση σε αυτό που τότε ήταν η Mytilineos κατά τη διάρκεια της ελληνικής χρηματοπιστωτικής κρίσης, αυξήσαμε στη συνέχεια τη συμμετοχή μας στη Metlen δύο φορές τα τελευταία χρόνια. Σήμερα, είμαστε ο δεύτερος μεγαλύτερος μέτοχος με ποσοστό 8%, αξίας 510 εκατομμυρίων ευρώ. Ο μεγαλύτερος μέτοχος, με ποσοστό 22%, είναι ο ιδρυτής και πρόεδρος, Ευάγγελος Μυτιληναίος, τον οποίο εκτιμούμε ιδιαίτερα.

Η Metlen δραστηριοποιείται στους τομείς των μετάλλων και της ενέργειας. Στον κλάδο των μετάλλων, κατέχει και λειτουργεί μία από τις μονάδες παραγωγής αλουμινίου με το χαμηλότερο κόστος στην Ευρώπη και έχει ανακοινώσει σχέδια επέκτασης σε συναφή στρατηγικά μέταλλα, όπως το γάλλιο. Στον ενεργειακό τομέα, η Metlen είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, καθώς και ένας από τους κορυφαίους διεθνείς αναδόχους έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Το 2025 ήταν μια ιδιαίτερα δραστήρια χρονιά για τη Metlen, καθώς μετέφερε την κύρια εισαγωγή της από την Αθήνα στο Λονδίνο, όπου εντάχθηκε στον δείκτη FTSE 100. Τα υποκείμενα αποτελέσματα έδειξαν καλή πρόοδο, αν και επηρεάστηκαν από ορισμένα έκτακτα ζητήματα που σχετίζονταν με την κατασκευή έργων. Το σημαντικότερο είναι ότι η εταιρεία έχει ξεκινήσει το τρίτο της πρόγραμμα μετασχηματισμού, στο πλαίσιο του οποίου στοχεύει στον διπλασιασμό των EBITDA από 1 δισ. ευρώ σε 2 δισ. ευρώ.

Με τη μετοχή να διαπραγματεύεται σε λιγότερο από 10 φορές τα κέρδη, προσβλέπουμε σε ισχυρές αποδόσεις από τη μακροχρόνια συνεργασία μας».

Το σχετικό απόσπασμα από την επιστολή του Watsa στους μετόχους της Fairfax:

«After first investing in what was then Mytilineos during the Greek financial crisis – we have subsequently increased our stake in Metlen twice over the past few years. Today, we are the second largest shareholder with a stake of 8% worth €510 million. The largest shareholder with a 22% stake is the founder and Chairman, Evangelos Mytilineos, whom we greatly admire.

Metlen operates across the metals and energy space. Within metals, it owns and operates one of the lowest cost aluminum facilities in Europe and has announced expansion plans into related strategic metals such as gallium.

On the Energy side, Metlen are the second largest power producer in Greece as well a leading global contractor of renewable energy projects. 2025 was a busy year for Metlen having relisted from Athens to London where it was classified as a FTSE 100 company.

Underlying results showed good progress albeit with some one-off issues related to project construction. Most importantly, the company has embarked on its third transformation program whereby EBITDA is targeted to double from €1 billion to €2 billion.

With the shares trading at less than 10x earnings – we look forward to good returns from our long-standing partnership».