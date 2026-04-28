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Ο Όμιλος AKTOR υλοποιεί τον στρατηγικό του σχεδιασμό στο τομέα των ΑΠΕ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
10:57 - 28 Απρ 2026

Ο Όμιλος AKTOR υλοποιεί τον στρατηγικό του σχεδιασμό στο τομέα των ΑΠΕ

Reporter.gr Newsroom
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Ο Όμιλος AKTOR, σε υλοποίηση των δεσμεύσεών του και του επενδυτικού του πλάνου στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, που ανακοίνωσε πριν από 1,5 χρόνο, μετά και την χθεσινή ανακοίνωση για την εξαγορά του 51% της εταιρείας SUN FORCE TWO (η οποία τελεί υπό τη λήψη εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές), διαθέτει πλέον ένα ισχυρό και διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο.

Φωτοβολταϊκα και αποθήκευση

Το χαρτοφυλάκιο αυτό αποτελείται από φωτοβολταϊκά έργα σε λειτουργία ισχύος 408 MW και εν λειτουργία σταθμούς αποθήκευσης με μπαταρίες ισχύος 100 MW, με συνολικό εκτιμώμενο Enterprise Value €377,6 εκατ. Το χαρτοφυλάκιο αυτό αναμένεται να εισφέρει στον Όμιλο ετήσιο EBITDA περί τα €33,7 εκατ. και θα βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη εντός των προσεχών μηνών.

Αιολικά έργα

Επίσης, διαθέτει χαρτοφυλάκιο αιολικών σταθμών με εξασφαλισμένους όρους σύνδεσης ισχύος 145 MW και ορίζοντα θέσης σε λειτουργία περί το τέλος του 2028. Το Enterprise Value του συγκεκριμένου χαρτοφυλακίου εκτιμάται περί τα €250 εκατ. και το EBITDA περί τα €25 εκατ.

Έργα σε ανάπτυξη

Επιπλέον, βρίσκονται σε διαδικασία ωρίμασης αδειοδότησης έργα ΑΠΕ και αποθήκευσης ενέργειας, η αθροιστική ισχύς των οποίων υπερβαίνει το 1,5 GW και από την εξέλιξη μέρους τους, σε συνδυασμό με στοχευμένες εξαγορές, αναμένεται να επιτευχθεί ο στρατηγικός στόχος ανάπτυξης του τομέα των ΑΠΕ, με επενδύσεις που υπερβαίνουν το €1δισ. έως την περίοδο 2028 - 2029, όπως ανακοινώθηκε τον Οκτώβριο του 2024.

Η υλοποίηση του συγκεκριμένου στρατηγικού σχεδιασμού αναδεικνύει τον Όμιλο AKTOR σε έναν σημαντικό παράγοντα της ενεργειακής αγοράς της Ελλάδας.

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