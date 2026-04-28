Uni Systems: Οι προκλήσεις του ΤΑΑ, το ΧΑ και οι άξονες ανάπτυξης

«Υπάρχει ζωή και μετά το RRF». Αυτό τόνισε σε σχέση με την πορεία του κλάδου πληροφορικής κατά τη δημοσιογραφική συνάντηση της διοίκησης της Uni Systems το πρωί της Δευτέρας 27/4 για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της για το 2025 ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Γιάννης Λουμάκης.

Πάντως, περιέγραψε μια σύνθετη κατάσταση όπου υποδομές, αυξημένο κόστος, ταχύτατες τεχνολογικές εξελίξεις και έντονη επιχειρησιακή πίεση διαμορφώνουν ένα περιβάλλον όπου απαιτείται ενεργή διαχείριση κινδύνων.

Συγκεκριμένα όπως ανέφερε αν και έργα ψηφιοποίησης –ιδίως σε κρίσιμους τομείς όπως η υγεία– έχουν ορίζοντα υλοποίησης δύο έως τριών ετών, ωστόσο, ο αγώνας δρόμου για να μη χαθούν πολύτιμοι πόροι έχει φέρει σύντμηση των χρόνων αυτών. Επιπλέον, η ταυτόχρονη ανάθεση μεγάλου αριθμού συμβάσεων σε περιορισμένο χρονικό διάστημα αυξάνει σημαντικά την πολυπλοκότητα. Επιχειρήσεις του κλάδου, όπως τόνισε ο κ. Λουμάκης, αναγνωρίζουν ότι η επιλογή συμμετοχής σε αυτά τα έργα ενείχε ρίσκο, κρίθηκε όμως αναγκαία ώστε να μη χαθούν διαθέσιμοι πόροι, όπως έχει συμβεί στο παρελθόν.

Παράλληλα, η υλοποίηση συνοδεύεται από διαχρονικές δυσλειτουργίες, όπως η δυσχέρεια συνεργασίας με τη δημόσια διοίκηση και φαινόμενα ευθυνοφοβίας, που επιβραδύνουν την πρόοδο. Παρ’ όλα αυτά, η δέσμευση για ολοκλήρωση των έργων παραμένει ισχυρή, ακόμη και υπό συνθήκες πίεσης.

Εκτόξευση κόστους

Καθοριστικό παράγοντα αβεβαιότητας με βάση τα λεχθέντα, αποτελεί πλέον το αυξημένο κόστος του hardware. Οι τιμές έχουν εκτοξευθεί –σε ορισμένες περιπτώσεις από 50% έως και 150%– καθιστώντας εξαιρετικά δύσκολο τον αξιόπιστο προϋπολογισμό έργων, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για συμβάσεις εκατομμυρίων ευρώ. Ακόμη και μεγάλοι προμηθευτές, όπως η Cisco και η HP, δεν μπορούν να εγγυηθούν σταθερές τιμές πέραν λίγων εβδομάδων, εντείνοντας την αβεβαιότητα.

Το πρόβλημα συνδέεται και με τις εξελίξεις στην αγορά ημιαγωγών, όπου η στροφή προς πιο προηγμένα chips περιορίζει την παραγωγή παραδοσιακών εξαρτημάτων, επιβαρύνοντας περαιτέρω την εφοδιαστική αλυσίδα. Υπό αυτές τις συνθήκες, ενισχύονται οι ανησυχίες για την ομαλή εκτέλεση υφιστάμενων συμβάσεων, ενώ δεν αποκλείονται και ακραία σενάρια, όπως η αδυναμία ολοκλήρωσης έργων.

Συνολικά, ο διευθύνων σύμβουλος της Uni Systems, Γιάννης Λουμάκης, περιέγραψε ένα περιβάλλον αυξημένων απαιτήσεων, επηρεασμένο από τις πληθωριστικές πιέσεις και τις τεχνολογικές μεταβολές. Η τεχνητή νοημοσύνη λειτουργεί διττά: ενισχύει την παραγωγικότητα, αλλά ταυτόχρονα αυξάνει τη ζήτηση για ακριβές υποδομές, επιβαρύνοντας περαιτέρω το κόστος.

Προοπτικές

Παρά τις δυσκολίες, η επόμενη ημέρα διαγράφεται με σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον. Πέραν του Ταμείου Ανάκαμψης, διαμορφώνεται μια «δεξαμενή» έργων που προσεγγίζει τα 400 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνοντας νέες προκηρύξεις και δράσεις μέσω άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων. Παράλληλα, αναδύεται μια νέα αγορά που αφορά τη συντήρηση και υποστήριξη των έργων που υλοποιούνται, με πολυετείς συμβάσεις και επαναλαμβανόμενα έσοδα.

Σε ευρύτερο επίπεδο, ο πρόεδρος του Ομίλου Quest, Θεόδωρος Φέσσας, υπογράμμισε ότι ο 21ος αιώνας χαρακτηρίζεται από τον εξηλεκτρισμό της οικονομίας, σημειώνοντας ωστόσο ότι η μετάβαση αυτή δεν είναι γραμμική. Ειδικά στη βιομηχανία, παραμένουν προκλήσεις όπως τα υψηλά ενεργειακά κόστη και οι ελλείψεις σε υποδομές, που επιβραδύνουν την πρόοδο.

Η εταιρεία

Όπως σημειώθηκε, η Uni Systems, με παρουσία σε περισσότερες από 25 χώρες και ισχυρό διεθνή προσανατολισμό εξυπηρετεί περισσότερους από 300 πελάτες, σημείωσε έσοδα 268 εκατ. ευρώ (+11%) και EBITDA 28,5 εκατ. ευρώ (+22% YoY). Το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε στο 11,2%, ενώ το CAGR εσόδων 2021–2025 ανέρχεται σε 15%. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων για την περίοδο 2026–2030 φτάνει τα 671 εκατ. ευρώ.

Το μεγαλύτερο μερίδιο εξακολουθεί να κατέχει ο κλάδος των διεθνών αγορών με 125 εκατ. ευρώ που αντιστοιχεί συνολικά στο 48% του κύκλου εργασιών, επιβεβαιώνοντας τον εξωστρεφή προσανατολισμό της Uni Systems, ενώ ακολουθούν ο χρηματοοικονομικός και τραπεζικός τομέας, ο δημόσιος και ο ιδιωτικός.

Παράλληλα, τα έσοδα από τις ψηφιακές λύσεις της εταιρείας, έφτασαν τα 83 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση +16%, ως αποτέλεσμα της στοχευμένης επένδυσης στους βασικούς ψηφιακούς πυλώνες της εταιρείας: Artificial Intelligence & Data, Cybersecurity, Cloud, Managed Services και Customer Experience.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Uni Systems αναφέρθηκε στη στρατηγική κατεύθυνση AI‑first της εταιρείας, παρουσιάζοντας το Synthesis AI, το ολοκληρωμένο μοντέλο ψηφιακού μετασχηματισμού που ενσωματώνει την Τεχνητή Νοημοσύνη στο σύνολο των λύσεων και υπηρεσιών της, με τον άνθρωπο στο επίκεντρο. Το Synthesis AI αποτελεί ένα ενιαίο πλαίσιο λειτουργίας που διασυνδέει την Τεχνητή Νοημοσύνη με τον ευρύτερο επιχειρησιακό και τεχνολογικό μετασχηματισμό των οργανισμών, αποτυπώνοντας την AI‑first στρατηγική τόσο στις εσωτερικές λειτουργίες της εταιρείας, όπου εφαρμόζεται ήδη για ένα χρόνο, όσο και στις λύσεις που προσφέρει στην αγορά.

Η Uni Systems απασχολεί περισσότερους από 1.800 εργαζομένους με 45+ εθνικότητες, ενώ το 2025 προχώρησε σε 344 νέες προσλήψεις. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη συνεχή εκπαίδευση, με πάνω από 25.500 ώρες κατάρτισης και εστίαση στις ψηφιακές και AI δεξιότητες.

Έρευνα

Ξεχωριστό κεφάλαιο, όπως αναφέρθηκε, αποτελεί ο τομέας της Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας που σε συνεργασία με το Pleiades Innovation Ecosystem, διαχειρίζεται τα Μνημόνια Συνεργασίας με τους Δήμους Καλαμάτας, Χάλκης, Παλαιού Φαλήρου και Κω που υπογράφηκαν την προηγούμενη χρονιά και έχουν τεθεί σε τροχιά υλοποίησης με σειρά δράσεων. Παράλληλα, το 2025 ολοκληρώθηκε με την έγκριση 7 νέων προτάσεων στο πλαίσιο ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων, ανεβάζοντας τη συνολική συμμετοχή της Uni Systems σε 76 εγκεκριμένες προτάσεις.

Αναφερόμενος στα μελλοντικά σχέδια της Uni Systems, ο κ. Λουμάκης τόνισε την περαιτέρω ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της εταιρείας, πέραν των οργανισμών της Ε.Ε., καθώς και τη δραστηριοποίησή της στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, στο πλαίσιο των γεωπολιτικών εξελίξεων και ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών, με υλοποίηση έργων που ενσωματώνουν την AI‑first στρατηγική της. Σημείωσε δε, ότι η αυτάρκεια σε τεχνολογικές λύσεις καθορίζει και την γεωπολιτική σταθερότητα και ισχύ. Επίσης, ερωτηθείς για το τέλος του RRF, επεσήμανε ότι το τέλος του προγράμματος σηματοδοτεί μια νέα φάση κύκλου έργων.

Όσο για το ενδεχόμενο εξαγοράς της ίδιας της εταιρείας, ο πρόεδρος του ομίλου της Quest, Θεόδωρος Φέσσας, απάντησε ότι όπως σε κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα έτσι και στην περίπτωση της Unisystems όλα αξιολογούνται υπό το πρίσμα της αξίας. Παράλληλα απέκλεισε εν μέρει το ενδεχόμενο αυτόνομης εισαγωγής της Unisystems στο χρηματιστήριο, επισημαίνοντας ότι «θα είναι η τελευταία μας επιλογή». Όπως εξήγησε, η ύπαρξη εισηγμένης μητρικής καθιστά μια τέτοια κίνηση σύνθετη και ενδεχομένως δημιουργεί σύγχυση στη μετοχική βάση.

Τη συνάντηση χαιρέτησε ο Πρόεδρος Δ.Σ. του Ομίλου Quest κ. Θεόδωρος Φέσσας, ενώ παραβρέθηκαν η Αντιπρόεδρος Δ.Σ. κα Έφη Κουτσουρέλη, ο Δευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Quest κ. Απόστολος Γεωργαντζής, ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος κ. Μάρκος Μπιτσάκος και ο Πρόεδρος της Uni Systems κ. Μιχάλης Τσαμάζ, καθώς και οι επικεφαλής των Γενικών Διευθύνσεων της εταιρείας.