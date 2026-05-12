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Στάσσης: Την επόμενη εβδομάδα ξεκινά η ΑΜΚ – Δεν σχεδιάζουμε είσοδο στην κινητή τηλεφωνία
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
21:45 - 12 Μάι 2026

Στάσσης: Την επόμενη εβδομάδα ξεκινά η ΑΜΚ – Δεν σχεδιάζουμε είσοδο στην κινητή τηλεφωνία

Reporter.gr Newsroom
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Η ΔΕΗ προχωρά την επόμενη εβδομάδα στην έναρξη της διαδικασίας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Γιώργος Στάσσης, κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με αναλυτές για τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου.

Ο κ. Στάσσης ανέφερε ότι η διαδικασία του book building θα διαρκέσει τρεις ημέρες, διάστημα κατά το οποίο η διοίκηση της ΔΕΗ θα πραγματοποιήσει virtual roadshow με επενδυτές, παρουσιάζοντας τις προοπτικές και τον στρατηγικό σχεδιασμό του ομίλου.

Παράλληλα, επανέλαβε τους οικονομικούς στόχους της εταιρείας για το 2026, επισημαίνοντας ότι η ΔΕΗ στοχεύει σε EBITDA ύψους 2,4 δισ. ευρώ και καθαρά κέρδη 700 εκατ. ευρώ. Όπως σημείωσε, η μερισματική πολιτική παραμένει αμετάβλητη, με στόχο μέρισμα 0,8 ευρώ ανά μετοχή για φέτος, αυξημένο κατά 33% σε σύγκριση με τα 0,6 ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου επιβεβαιώνουν τη σταθερότητα και την ανθεκτικότητα του ολοκληρωμένου επιχειρηματικού μοντέλου της ΔΕΗ, με τις δραστηριότητες διανομής να λειτουργούν ως βασικός πυλώνας στήριξης της κερδοφορίας.

Ο επικεφαλής της ΔΕΗ εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η εταιρεία θα επιτύχει τους στρατηγικούς της στόχους έως το 2026, ενώ παράλληλα θέτει τις βάσεις για μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας και μετά το τέλος της δεκαετίας, με την επικείμενη αύξηση κεφαλαίου να αποτελεί βασικό εργαλείο χρηματοδότησης της αναπτυξιακής της στρατηγικής.

Όπως υπογράμμισε, στόχος της ΔΕΗ είναι να εξελιχθεί σε ηγετικό ενεργειακό όμιλο στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη, με ισχυρές επιδόσεις σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας, καθαρών κερδών και αποδόσεων προς τους μετόχους.

Δεν εξετάζει είσοδο στην κινητή τηλεφωνία

Αναφερόμενος στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, ο κ. Στάσσης ξεκαθάρισε εκ νέου ότι η ΔΕΗ δεν εξετάζει είσοδο στην κινητή τηλεφωνία. Διευκρίνισε ωστόσο ότι η συμμετοχή της εταιρείας στη δημόσια διαβούλευση της ΕΕΤΤ για τις ζώνες συχνοτήτων 900 και 1.800 MHz συνδέεται με τη διερεύνηση δυνατοτήτων ασύρματης διασύνδεσης, ως συμπληρωματικής υποδομής στο αναπτυσσόμενο δίκτυο οπτικών ινών της εταιρείας.

Κεντρικός άξονας της στρατηγικής της ΔΕΗ παραμένει η ενεργειακή μετάβαση και η ενίσχυση της παρουσίας στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Η εγκατεστημένη ισχύς από ΑΠΕ και ευέλικτες μονάδες παραγωγής αυξήθηκε στα 9,9 GW από 8,9 GW το αντίστοιχο περσινό διάστημα, ενώ η ένταση εκπομπών CO2 μειώθηκε κατά 36%, φτάνοντας στους 0,35 τόνους ανά MWh.

Παράλληλα, οι συνολικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα υποχώρησαν κατά 25%, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στη σταδιακή απόσυρση των λιγνιτικών μονάδων και στη διεύρυνση της παραγωγής από καθαρότερες μορφές ενέργειας.

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ ενισχύθηκε σημαντικά, με τη συμμετοχή τους στο συνολικό ενεργειακό μείγμα της ΔΕΗ να ανέρχεται πλέον στο 56%, ενώ η λιγνιτική παραγωγή συνέχισε να μειώνεται αισθητά. Η εταιρεία διαθέτει πλέον 6 GW ευέλικτης παραγωγής, γεγονός που ενισχύει την ικανότητά της να ανταποκρίνεται στις μεταβολές της αγοράς και της ζήτησης.

Σημαντική πρόοδος καταγράφηκε και στον τομέα αποθήκευσης ενέργειας και ηλιακών έργων. Κατά το πρώτο τρίμηνο ολοκληρώθηκαν η δεύτερη μονάδα αποθήκευσης ενέργειας (BESS) στη Φλώρινα ισχύος 48 MW, υβριδικό έργο φωτοβολταϊκού και αποθήκευσης στην Αστυπάλαια, καθώς και φωτοβολταϊκό πάρκο 22 MW στην Ιταλία.

Τα έργα αυτά εντάσσονται στον συνολικό σχεδιασμό της ΔΕΗ για την επίτευξη των στόχων του 2030, με την εταιρεία να εκτιμά ότι έχει ήδη εξασφαλίσει περίπου το 74% της προγραμματισμένης ισχύος ΑΠΕ για την επόμενη δεκαετία. Παράλληλα, τα ώριμα έργα που βρίσκονται σε φάση κατασκευής, αδειοδότησης ή διαγωνισμών ξεπερνούν πλέον τα 20 GW.

Στον τομέα της λιανικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, η ΔΕΗ διατήρησε υψηλά μερίδια αγοράς παρά τη χαμηλότερη συνολική ζήτηση. Στην ελληνική αγορά το μερίδιο παρέμεινε στο 50%, ενώ στη Ρουμανία διαμορφώθηκε στο 15%.

Τέλος, η εταιρεία συνέχισε να επενδύει σε ψηφιακές υπηρεσίες και νέα προϊόντα, παρουσιάζοντας νέα τιμολογιακά προγράμματα και ενισχύοντας τις δράσεις πιστότητας πελατών, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της πελατοκεντρικής προσέγγισης.

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