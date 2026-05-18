ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΔΕΗ: Καλύφθηκε σε χρόνο ρεκόρ η ΑΜΚ - Ζήτηση στην περιοχή των €9-10 δισ.
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
11:47 - 18 Μάι 2026

ΔΕΗ: Καλύφθηκε σε χρόνο ρεκόρ η ΑΜΚ - Ζήτηση στην περιοχή των €9-10 δισ.

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σε χρόνο ρεκόρ καλύφθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ύψους 4 δισ. ευρώ, της ΔΕΗ. 

Μόλις λίγα λεπτά μετά το άνοιγμα του βιβλίου η ΑΜΚ καλύφθηκε, όπως επισήμανε ανάδοχος της ΑΜΚ της Επιχείρησης στο Reuters. Αναμένεται περαιτέρω καθοδήγηση στη συνέχεια. Η αύξηση ξεκίνησε με ανώτατη τιμή διάθεσης τα 19,75 ευρώ και χωρίς κατώτατη τιμή.

To διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον ήταν, πάντως, έντονο με τη ζήτηση να εκτιμάται ακόμη και στην περιοχή των 9-10 δισ. ευρώ.

«Ρεκόρ» ΑΜΚ

Πρόκειται για μια μεγάλη κίνηση που ξεπερνά όλες τις εκδόσεις εταιρικών ομολόγων, ΑΜΚ κτλ που έλαβαν χώρα πέρυσι. Συγκεκριμένα όπως δήλωσε την περασμένη Πέμπτη ο CEO του Euronext Athens, Γιάννος Κοντόπουλος στο πλαίσιο παρουσίασης μελέτης του ΙΟΒΕ για τον αποταμιευτικό λογαριασμό, η ΑΜΚ της ΔΕΗ ξεπερνά κατά πολύ τα 3 και πλέον δισ. των εκδόσεων εταιρικών ομολόγων, ΑΜΚ κτλ του 2025. Υπενθυμίζεται ότι η ΔΕΗ στοχεύει να αντλήσει 4 δισ. ευρώ, με το τελικό ποσό ωστόσο να εκτιμάται ότι θα κινηθεί έως τα 4,2-4,3 δισ. ευρώ, επίπεδο που αντιστοιχεί περίπου στο 60% της χρηματιστηριακής αξίας της εταιρείας στο κλείσιμο της Παρασκευής, λόγω της υψηλής ζήτησης που καταγράφεται.

Οι επενδύσεις

Με τα κεφάλαια αυτά, όπως έχει αναφέρει η διοίκηση, η επιχείρηση αποκτά σημαντική χρηματοδοτική ευχέρεια για την υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος ύψους 24 δισ. ευρώ έως το 2030, όπως έχει παρουσιάσει η διοίκηση.

Οι μέτοχοι

Πέρα από τους επενδυτές - μετόχους που έχουν ήδη δεσμευθεί να συμμετάσχουν στην ΑΜΚ - δηλαδή το Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο θα διατηρήσει ποσοστό 33,4%, καθώς και η CVC Capital Partners με συμμετοχή έως 1,2 δισ. ευρώ - πληροφορίες αναφέρουν ότι περίπου 200 ξένα funds, θεσμικοί επενδυτές και hedge funds έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τοποθέτηση.

Παράλληλα, η ΔΕΗ φέρεται να έχει εξασφαλίσει τη συμμετοχή πέντε μεγάλων anchor investors, οι οποίοι έχουν ήδη «κλειδώσει» μετοχές πριν από την έναρξη του βιβλίου προσφορών, εξασφαλίζοντας και αυξημένη κατανομή.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, το ελληνικό σκέλος της δημόσιας προσφοράς αναμένεται να κινηθεί μεταξύ 200 και 300 εκατ. ευρώ, ενώ το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης — περίπου 3,7 δισ. ευρώ — θα προέλθει από το βιβλίο του εξωτερικού.

Η διοίκηση έχει διαβεβαιώσει ότι η προτεραιότητα στην κατανομή νέων μετοχών προς τους υφιστάμενους μετόχους θα πραγματοποιηθεί με τρόπο που θα προστατεύει τα συμφέροντά τους, παρά την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης.

Ωστόσο, η εταιρεία καλείται να διατηρήσει ισορροπία ανάμεσα στην είσοδο νέων επενδυτών και στον περιορισμό του dilution για τους παλαιούς μετόχους, καθώς όσο μεγαλύτερο είναι το μέγεθος της αύξησης και ο αριθμός των νέων μετοχών, τόσο περιορίζεται το ποσοστό συμμετοχής των υφιστάμενων επενδυτών.

Η στρατηγική

Η στρατηγική της ΔΕΗ βασίζεται στην αυξανόμενη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη, περιοχές όπου η ενεργειακή επάρκεια πιέζεται λόγω της σταδιακής απόσυρσης θερμικών μονάδων. Στο πλαίσιο αυτό, ο όμιλος σχεδιάζει να διπλασιάσει την εγκατεστημένη ισχύ του έως το 2030, φθάνοντας τα 24,3 GW από περίπου 12,4 GW το 2025.

Η ανάπτυξη θα στηριχθεί κυρίως σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αποθήκευσης και ευέλικτης παραγωγής, ενώ η εταιρεία επιδιώκει παράλληλα γεωγραφική διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου της. Στόχος είναι έως το 2030 περίπου το 45% της εγκατεστημένης ισχύος να προέρχεται από δραστηριότητες εκτός Ελλάδας, με ενίσχυση της παρουσίας σε αγορές όπως η Ρουμανία, η Ιταλία, η Βουλγαρία και η Κροατία, αλλά και επέκταση σε νέες αγορές όπως η Ουγγαρία, η Πολωνία και η Σλοβακία.

Παράλληλα, η ΔΕΗ επεκτείνεται δυναμικά και στις ψηφιακές υποδομές, μέσω της ανάπτυξης μεγάλου data center στην Κοζάνη ισχύος 300 MW, το οποίο προγραμματίζεται να λειτουργήσει έως το 2028. Το έργο εντάσσεται στη στρατηγική αξιοποίησης των πρώην λιγνιτικών περιοχών και σύνδεσης της ενέργειας με τις νέες τεχνολογίες, ενώ η πλήρης απολιγνιτοποίηση της Ελλάδας αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το 2026.

Σε επίπεδο οικονομικών στόχων, η εταιρεία στοχεύει σε σημαντική ενίσχυση της κερδοφορίας της, με τα EBITDA να διαμορφώνονται κοντά στα 4,6 δισ. ευρώ έως το 2030 και τα καθαρά κέρδη να υπερτριπλασιαστούν, συνοδευόμενα από ισχυρότερη μερισματική πολιτική.

Παράλληλα με την αύξηση κεφαλαίου, η ΔΕΗ προχωρά και σε αλλαγές βασικών διατάξεων του καταστατικού της, προσαρμόζοντας τον εταιρικό της σκοπό στο νέο επιχειρηματικό μοντέλο και στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς.

Η σημαντικότερη τροποποίηση που ενέκρινε η έκτακτη γενική συνέλευση αφορά τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων της εταιρείας σε τομείς ψηφιακής τεχνολογίας, όπως η κυβερνοασφάλεια, η διαχείριση δεδομένων και η ανάπτυξη ψηφιακών υποδομών. Παράλληλα, ενισχύεται η δυνατότητα παροχής υπηρεσιών ψυχαγωγίας, πολυμέσων και streaming, καθώς και η ανάπτυξη εφαρμογών έξυπνων πόλεων και συστημάτων φωτισμού.

Τελευταία τροποποίηση στις 18/05/2026 - 12:09
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

7 πράγματα για το σεξ στην εμμηνόπαυση που πρέπει να γνωρίζουμε όλες
Magazino

7 πράγματα για το σεξ στην εμμηνόπαυση που πρέπει να γνωρίζουμε όλες

Ικτίνος: Σε «ρότα» υλοποίησης η συμφωνία διεθνούς αξιοποίησης του ακινήτου της στον Όρμο Σητείας Κρήτης
ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ

Ικτίνος: Σε «ρότα» υλοποίησης η συμφωνία διεθνούς αξιοποίησης του ακινήτου της στον Όρμο Σητείας Κρήτης

Νευρικότητα στις αγορές: ΔΕΗ, τράπεζες και Μέση Ανατολή καθορίζουν το κλίμα
Σχόλια Αγοράς

Νευρικότητα στις αγορές: ΔΕΗ, τράπεζες και Μέση Ανατολή καθορίζουν το κλίμα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Νευρικότητα στις αγορές: ΔΕΗ, τράπεζες και Μέση Ανατολή καθορίζουν το κλίμα
Σχόλια Αγοράς

Νευρικότητα στις αγορές: ΔΕΗ, τράπεζες και Μέση Ανατολή καθορίζουν το κλίμα

ΔΕΗ: Η ανακοίνωση για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου – Στο 33,4% το ποσοστό του Δημοσίου
Ανακοινώσεις

ΔΕΗ: Η ανακοίνωση για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου – Στο 33,4% το ποσοστό του Δημοσίου

Εκκίνηση για το mega book building της ΔΕΗ - Στόχος άντλησης έως €4,3 δισ.
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Εκκίνηση για το mega book building της ΔΕΗ - Στόχος άντλησης έως €4,3 δισ.

Επιμένει η μεταβλητότητα στις αγορές – Ξεχωρίζει η δυναμική της Metlen στο ΧΑ
Σχόλια Αγοράς

Επιμένει η μεταβλητότητα στις αγορές – Ξεχωρίζει η δυναμική της Metlen στο ΧΑ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
18/05/2026 - 13:40

Χρηστίδης: Η ΝΔ άνοιξε τον ασκό του Αιόλου - Να λογοδοτήσει για τα οικονομικά των υπουργών της

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 13:36

Ο Όμιλος Interamerican τίμησε την αριστεύσασα του Executive MBA του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με την υποτροφία «Δημήτρης Κοντομηνάς»

Ανεμοδείκτης
18/05/2026 - 13:32

Η επιμονή του Μητσοτάκη για εκλογές το ‘27 και η αμηχανία του Χατζηδάκη

Εμπορεύματα
18/05/2026 - 13:30

Συνεχίζεται το ράλι στο πετρέλαιο μετά από επίθεση σε πυρηνικό εργοστάσιο στα ΗΑΕ

Νομίσματα
18/05/2026 - 13:26

Νέο sell off στα crypto: Κάτω από τα $77.000 το Bitcoin

Magazino
18/05/2026 - 13:13

Η Αθήνα στον ρυθμό του Final Four της EuroLeague

Οικονομία
18/05/2026 - 13:09

Προσωπικός Βοηθός: Ενισχύεται με χρηματοδότηση 34,8 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ

Το σκίτσο του ΚΥΡ
18/05/2026 - 13:07

«Αλλαγή»

Ειδήσεις
18/05/2026 - 13:00

Επιχείρηση της ΕΛΑΣ στα Βορίζια: Έξι συλλήψεις για ζωοκλοπές, καταπατήσεις και εκβιασμούς

Πολιτική
18/05/2026 - 12:54

Ανδρουλάκης: Οι οκτώ δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος

Ναυτιλία
18/05/2026 - 12:51

Επιθέσεις με drones σε εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα – Κλιμακώνεται η πίεση στη ναυτιλία

Αυτοδιοίκηση
18/05/2026 - 12:49

Δήμος Αθηναίων: Την Τετάρτη (20/5) ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή μαθητών στα καλοκαιρινά camps

Ειδήσεις
18/05/2026 - 12:38

Χανταϊός: Στο Ρότερνταμ για απολύμανση το υπερωκεάνιο MV Hondius

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 12:32

Η EY επαναπροσδιορίζει τις ελεγκτικές υπηρεσίες με agentic AI

Εμπορεύματα
18/05/2026 - 12:25

Οι Κερδισμένοι και οι Χαμένοι της Νέας Παγκόσμιας Τάξης του Πετρελαίου

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
18/05/2026 - 12:22

Καραβίας: Σήμα για άνοιγμα στην ινδική αγορά – «Προτεραιότητα η διαφοροποίηση των πηγών εσόδων»

Ειδήσεις
18/05/2026 - 12:15

Ιράν: Νέα αναθεωρημένη πρόταση προς τις ΗΠΑ με σκοπό τον τερματισμό της σύγκρουσης

Οικονομία
18/05/2026 - 12:05

Καύσιμα: Έρχονται τιμές άνω των €2,10 στη βενζίνη

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
18/05/2026 - 12:00

ΡΑΑΕΥ: Νέο εργαλείο για τη στατιστική ανάλυση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας

Οικονομία
18/05/2026 - 11:59

ΤτΕ: Οι επιπτώσεις της πολεμικής σύρραξης πέρασαν άμεσα στις καταναλωτικές τιμές

Ομόλογα
18/05/2026 - 11:55

Βρετανία: Στα ύψη το κόστος δανεισμού – Ασφυκτική πίεση στον Στάρμερ

Ναυτιλία
18/05/2026 - 11:54

Συμβιβασμός $2,25 δισ. για το δυστύχημα του «Dali» – Ανοιχτό το μέτωπο ευθυνών

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
18/05/2026 - 11:47

ΔΕΗ: Καλύφθηκε σε χρόνο ρεκόρ η ΑΜΚ - Ζήτηση στην περιοχή των €9-10 δισ.

Πολιτική
18/05/2026 - 11:42

«Η Ελλάδα που αντιστέκεται»: Το βίντεο-ντοκιμαντέρ του Παύλου Γερουλάνου για τον Έβρο

Σχόλια Αγοράς
18/05/2026 - 11:38

Νευρικότητα στις αγορές: ΔΕΗ, τράπεζες και Μέση Ανατολή καθορίζουν το κλίμα

ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
18/05/2026 - 11:33

Ικτίνος: Σε «ρότα» υλοποίησης η συμφωνία διεθνούς αξιοποίησης του ακινήτου της στον Όρμο Σητείας Κρήτης

Magazino
18/05/2026 - 11:11

Διεθνής Ημέρα Μουσείων: Οι δωρεάν δράσεις που αξίζει να βάλεις στο πρόγραμμα

ΑΜΥΝΑ
18/05/2026 - 11:05

Mission 2030: Ο κλάδος της Αεροδιαστημικής και Άμυνας εισέρχεται σε νέα εποχή ανάπτυξης - Οι προκλήσεις

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
18/05/2026 - 11:03

ΔΑΑ: Άνοδος 8,1% στην επιβατική κίνηση το πρώτο τρίμηνο του 2026

Ανακοινώσεις
18/05/2026 - 10:50

ΔΕΗ: Η ανακοίνωση για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου – Στο 33,4% το ποσοστό του Δημοσίου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ