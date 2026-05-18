ΕΝΕΡΓΕΙΑ
10:14 - 18 Μάι 2026

Εκκίνηση για το mega book building της ΔΕΗ - Στόχος άντλησης έως 4,3 δισ. ευρώ

Γιώργος Αλεξάκης
Με ένα ανώτατο εύρος τιμής στα 19,75 ευρώ - όσο και το κλείσιμο της μετοχής στο Χρηματιστήριο την Παρασκευή - και χωρίς να έχει τεθεί κατώτατη τιμή, ανοίγει σήμερα Δευτέρα (18/5), το βιβλίο προσφορών για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ.

Την εκκίνηση της διαδικασίας σηματοδοτεί η κατάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου σήμερα προς έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Αμέσως μετά ξεκινά η διαδικασία του τριήμερου book building σε Ελλάδα και εξωτερικό, η οποία θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη (20/5).

«Ρεκόρ» ΑΜΚ

Πρόκειται για μια μεγάλη κίνηση που ξεπερνά όλες τις εκδόσεις εταιρικών ομολόγων, ΑΜΚ κτλ που έλαβαν χώρα πέρυσι. Συγκεκριμένα όπως δήλωσε την περασμένη Πέμπτη ο CEO του Euronext Athens, Γιάννος Κοντόπουλος στο πλαίσιο παρουσίασης μελέτης του ΙΟΒΕ για τον αποταμιευτικό λογαριασμό, η ΑΜΚ της ΔΕΗ ξεπερνά κατά πολύ τα 3 και πλέον δισ. των εκδόσεων εταιρικών ομολόγων, ΑΜΚ κτλ του 2025. Υπενθυμίζεται ότι η ΔΕΗ στοχεύει να αντλήσει 4 δισ. ευρώ, με το τελικό ποσό ωστόσο να εκτιμάται ότι θα κινηθεί έως τα 4,2-4,3 δισ. ευρώ, επίπεδο που αντιστοιχεί περίπου στο 60% της χρηματιστηριακής αξίας της εταιρείας στο κλείσιμο της Παρασκευής, λόγω της υψηλής ζήτησης που καταγράφεται.

Οι επενδύσεις

Με τα κεφάλαια αυτά, όπως έχει αναφέρει η διοίκηση, η επιχείρηση αποκτά σημαντική χρηματοδοτική ευχέρεια για την υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος ύψους 24 δισ. ευρώ έως το 2030, όπως έχει παρουσιάσει η διοίκηση.

Οι μέτοχοι

Πέρα από τους επενδυτές - μετόχους που έχουν ήδη δεσμευθεί να συμμετάσχουν στην ΑΜΚ - δηλαδή το Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο θα διατηρήσει ποσοστό 33,4%, καθώς και η CVC Capital Partners με συμμετοχή έως 1,2 δισ. ευρώ - πληροφορίες αναφέρουν ότι περίπου 200 ξένα funds, θεσμικοί επενδυτές και hedge funds έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τοποθέτηση.

Παράλληλα, η ΔΕΗ φέρεται να έχει εξασφαλίσει τη συμμετοχή πέντε μεγάλων anchor investors, οι οποίοι έχουν ήδη «κλειδώσει» μετοχές πριν από την έναρξη του βιβλίου προσφορών, εξασφαλίζοντας και αυξημένη κατανομή.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, το ελληνικό σκέλος της δημόσιας προσφοράς αναμένεται να κινηθεί μεταξύ 200 και 300 εκατ. ευρώ, ενώ το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης — περίπου 3,7 δισ. ευρώ — θα προέλθει από το βιβλίο του εξωτερικού.

Η διοίκηση έχει διαβεβαιώσει ότι η προτεραιότητα στην κατανομή νέων μετοχών προς τους υφιστάμενους μετόχους θα πραγματοποιηθεί με τρόπο που θα προστατεύει τα συμφέροντά τους, παρά την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης.

Ωστόσο, η εταιρεία καλείται να διατηρήσει ισορροπία ανάμεσα στην είσοδο νέων επενδυτών και στον περιορισμό του dilution για τους παλαιούς μετόχους, καθώς όσο μεγαλύτερο είναι το μέγεθος της αύξησης και ο αριθμός των νέων μετοχών, τόσο περιορίζεται το ποσοστό συμμετοχής των υφιστάμενων επενδυτών.

Η στρατηγική

Η στρατηγική της ΔΕΗ βασίζεται στην αυξανόμενη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη, περιοχές όπου η ενεργειακή επάρκεια πιέζεται λόγω της σταδιακής απόσυρσης θερμικών μονάδων. Στο πλαίσιο αυτό, ο όμιλος σχεδιάζει να διπλασιάσει την εγκατεστημένη ισχύ του έως το 2030, φθάνοντας τα 24,3 GW από περίπου 12,4 GW το 2025.

Η ανάπτυξη θα στηριχθεί κυρίως σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αποθήκευσης και ευέλικτης παραγωγής, ενώ η εταιρεία επιδιώκει παράλληλα γεωγραφική διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου της. Στόχος είναι έως το 2030 περίπου το 45% της εγκατεστημένης ισχύος να προέρχεται από δραστηριότητες εκτός Ελλάδας, με ενίσχυση της παρουσίας σε αγορές όπως η Ρουμανία, η Ιταλία, η Βουλγαρία και η Κροατία, αλλά και επέκταση σε νέες αγορές όπως η Ουγγαρία, η Πολωνία και η Σλοβακία.

Παράλληλα, η ΔΕΗ επεκτείνεται δυναμικά και στις ψηφιακές υποδομές, μέσω της ανάπτυξης μεγάλου data center στην Κοζάνη ισχύος 300 MW, το οποίο προγραμματίζεται να λειτουργήσει έως το 2028. Το έργο εντάσσεται στη στρατηγική αξιοποίησης των πρώην λιγνιτικών περιοχών και σύνδεσης της ενέργειας με τις νέες τεχνολογίες, ενώ η πλήρης απολιγνιτοποίηση της Ελλάδας αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το 2026.

Σε επίπεδο οικονομικών στόχων, η εταιρεία στοχεύει σε σημαντική ενίσχυση της κερδοφορίας της, με τα EBITDA να διαμορφώνονται κοντά στα 4,6 δισ. ευρώ έως το 2030 και τα καθαρά κέρδη να υπερτριπλασιαστούν, συνοδευόμενα από ισχυρότερη μερισματική πολιτική.

Παράλληλα με την αύξηση κεφαλαίου, η ΔΕΗ προχωρά και σε αλλαγές βασικών διατάξεων του καταστατικού της, προσαρμόζοντας τον εταιρικό της σκοπό στο νέο επιχειρηματικό μοντέλο και στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς.

Η σημαντικότερη τροποποίηση που ενέκρινε η έκτακτη γενική συνέλευση αφορά τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων της εταιρείας σε τομείς ψηφιακής τεχνολογίας, όπως η κυβερνοασφάλεια, η διαχείριση δεδομένων και η ανάπτυξη ψηφιακών υποδομών. Παράλληλα, ενισχύεται η δυνατότητα παροχής υπηρεσιών ψυχαγωγίας, πολυμέσων και streaming, καθώς και η ανάπτυξη εφαρμογών έξυπνων πόλεων και συστημάτων φωτισμού.

