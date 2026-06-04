Κλάδοι ενέργειας και ψηφιακής τεχνολογίας ενώνουν δυνάμεις για την ανάπτυξη data centers στην Ευρώπη

Η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης. Στο πλαίσιο της δέσμευσης «Twin Transition Commitments» που υπογράφηκε στη Σύνοδο Κορυφής για την Ενέργεια στο Ελσίνκι, η Eurelectric φέρνει σε επαφή, με βάση σχεδτική ενημέρωση, τους ενδιαφερόμενους φορείς του ψηφιακού και του ενεργειακού τομέα για να αξιολογήσουν τις τάσεις, να εμβαθύνουν τη συνεργασία και να εντοπίσουν παράγοντες πολιτικής και αγοράς που θα συμβάλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης. Υπενθυμίζεται ότι ο Πρόεδρος και CEO του Ομίλου ΔΕΗ, Γεώργιος Στάσσης, είναι Αντιπρόεδρος της Eurelectric.

Η ταχεία υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης αναδιαμορφώνει τόσο τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας όσο και τις λειτουργίες του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας. Αφενός, η Τεχνητή Νοημοσύνη αυξάνει σημαντικά τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, με τα data centers να αναμένεται να αντιπροσωπεύουν περίπου το 28% της αύξησης της ευρωπαϊκής ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας έως το 2030. Αυτό υπογραμμίζει την ανάγκη ευθυγράμμισης της επέκτασης των υποδομών Τεχνητής Νοημοσύνης με την ετοιμότητα του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας.

Από την άλλη πλευρά, η Τεχνητή Νοημοσύνη γίνεται βασικός παράγοντας για τη διαχείριση της πολυπλοκότητας του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας - και έχει ήδη αναπτυχθεί ευρέως. Ο διαδραστικός κατάλογος εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης στον τομέα της ενέργειας της Eurelectric δείχνει πώς αυτές οι τεχνολογίες μπορούν να βελτιστοποιήσουν τη διαχείριση του δικτύου, την πρόβλεψη και την απόδοση των περιουσιακών στοιχείων.

«Η επιτάχυνση της εφαρμογής τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης θα αποφέρει πολλά οφέλη για τον τομέα της ενέργειας, τόσο όσον αφορά την επιχειρησιακή αποδοτικότητα όσο και την βελτίωση της ευελιξίας σε ένα πιο αποκεντρωμένο ενεργειακό σύστημα», δήλωσε ο Kristian Ruby, Γενικός Γραμματέας της Eurelectric.

Για να επωφεληθεί από αυτήν την ευκαιρία, η Eurelectric συνεργάζεται με ενδιαφερόμενους φορείς και στους δύο τομείς ώστε να εντοπίσει πρακτικούς τρόπους για την έγκαιρη, αποτελεσματική και βιώσιμη ανάπτυξη των data centers. Μέσω της πρωτοβουλίας Twin Transition Commitments, θα αξιολογήσει τη μελλοντική ζήτηση για data centers και την ευελιξία τους, θα αξιολογήσει πώς το σύστημα ενέργειας μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτήν την ανάπτυξη και θα προωθήσει ασφαλείς και βιώσιμες λύσεις, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας μεταξύ εταιρειών κοινής ωφέλειας και hyperscalers και της χρήσης εφαρμοσμένης Τεχνητής Νοημοσύνης.

«Η επίτευξη αυτού του μετασχηματισμού απαιτεί συντονισμένη δράση σε επίπεδο πολιτικών, αγορών και βιομηχανίας», δήλωσε ο Γεώργιος Στάσης, Αντιπρόεδρος της Eurelectric και Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ. «Η ενεργειακή και η ψηφιακή μετάβαση είναι θεμελιωδώς συνδεδεμένες. Για να τις υποστηρίξουμε, πρέπει να επιταχύνουμε τις συνδέσεις με το δίκτυο και να βελτιστοποιήσουμε τις διαδικασίες αδειοδότησης. Είναι κρίσιμης σημασίας η ανάγκη ύπαρξης ρυθμιστικών περιβάλλοντων που θα διασφαλίζουν ένα σταθερό επενδυτικό τοπίο. Με αυτόν τον τρόπο, δίνεται η δυνατότητα στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας να παρέχει τις απαραίτητες υποδομές ενέργειας μέσω καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων. Αυτό θα τροφοδοτήσει την άνθηση των data centers και παράλληλα θα εγγυηθεί την παροχή αξιόπιστης και οικονομικά προσιτής ενέργειας για τους καταναλωτές επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα τους στόχους για την αποανθρακοποίηση της Ευρώπης».

Η πρωτοβουλία θα εξετάσει επίσης βασικούς παράγοντες, που περιλαμβάνουν τα πλαίσια σύνδεσης, τα καινοτόμα μοντέλα προμηθειών και του συντονισμένου σχεδιασμού μεταξύ ενεργειακών και ψηφιακών υποδομών. Τα ευρήματα θα τροφοδοτήσουν μια ολοκληρωμένη μελέτη που θα δημοσιευτεί το 2027 και θα παρέχει εφαρμόσιμες συστάσεις για την υποστήριξη της βιώσιμης επέκτασης της Τεχνητής Νοημοσύνης και της ανάπτυξης των data centers στην Ευρώπη.

Υπενθυμίζεται ότι η Eurelectric εκπροσωπεί τα κοινά συμφέροντα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας ηλεκτρικής ενέργειας. Εκπροσωπώντας περισσότερες από 3.500 εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας, επιδιώκουμε να προωθήσουμε τον ρόλο της ηλεκτρικής ενέργειας για την κοινωνία.