Πυρηνική ενέργεια: Οι πιθανές περιοχές για τη χωροθέτηση αντιδραστήρων στην Ελλάδα

Όπως αναφέρεται, η ανάλυση κάλυψε το σύνολο της ελληνικής επικράτειας, ακολουθώντας μία γεωγραφικά ουδέτερη προσέγγιση, χωρίς προκαθορισμένες περιοχές ενδιαφέροντος. Στόχος ήταν η αρχική αποτύπωση της χωροθετικής καταλληλόλητας της χώρας για διαφορετικούς τύπους πυρηνικών τεχνολογιών, από συμβατικούς μεγάλους αντιδραστήρες υφιστάμενης τεχνολογίας έως μικρούς αρθρωτούς αντιδραστήρες και μίκρο-αντιδραστήρες. Η μεθοδολογία που εφαρμόστηκε ακολουθεί τις διεθνώς αναγνωρισμένες κατευθυντήριες υποδείξεις του Διεθνή Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, της Αμερικανικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας και του αμερικανικού Electric Power Research Institute. Ο ρόλος της σεισμικότητας Μάλιστα με βάση την ανακοίνωση της Athlos Energy, η αξιολόγηση έλαβε υπόψη παραμέτρους όπως η σεισμικότητα και η εγγύτητα σε ρήγματα, ο κίνδυνος πλημμυρών και κατολισθήσεων, η εγγύτητα σε αστικά κέντρα, η τοπογραφία, η διαθεσιμότητα γης και υδάτινων πόρων, καθώς και η πρόσβαση σε υφιστάμενες ενεργειακές και μεταφορικές υποδομές. Ελληνικές και διεθνείς βάσεις δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν για

Τα αποτελέσματα της προκαταρκτικής ανάλυσης, όπως τονίζεται, δείχνουν ότι η υψηλή σεισμικότητα της χώρας αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους περιοριστικούς παράγοντες στην επιλογή θέσεως μεγάλων πυρηνικών σταθμών. Παράλληλα, η αξιοποίηση αντιδραστήρων μικρότερης εγκατεστημένης ισχύος φαίνεται να διευρύνει σημαντικά το φάσμα των δυνητικά κατάλληλων περιοχών, λόγω υψηλότερων σεισμικών ορίων σχεδιασμού και μειωμένων αναγκών σε νερό ψύξης.

Συγκεκριμένα, υπό την πλέον συντηρητική προσέγγιση χωροθέτησης, με εφαρμογή αυστηρών σεισμικών κριτηρίων και χωρίς να λαμβάνονται υπόψη πιθανές προσαρμογές ή αναβαθμίσεις στον σχεδιασμό συγκεκριμένων τεχνολογιών αντιδραστήρων, περιοχές της Θράκης, καθώς και της Νότιας Εύβοιας, αναδεικνύονται ως δυνητικά κατάλληλες για περαιτέρω διερεύνηση ως προς την εγκατάσταση μεγάλων πυρηνικών σταθμών.

Η ανάλυση εξέτασε επίσης σενάρια αυξημένων σεισμικών περιθωρίων σχεδιασμού για μεγάλους πυρηνικούς σταθμούς, αντίστοιχα με πρακτικές που εφαρμόζονται σε χώρες με αυξημένη σεισμικότητα. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η εφαρμογή ενισχυμένων τεχνικών προδιαγραφών μπορεί να διευρύνει σημαντικά το φάσμα των περιοχών που θα μπορούσαν να εξεταστούν για την ανάπτυξη μεγάλων πυρηνικών σταθμών, συμπεριλαμβάνοντας επιπλέον περιοχές της Δυτικής, Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας , καθώς και της Κεντρικής Ελλάδας.

Ταυτόχρονα, περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, της Στερεάς Ελλάδας, της Θεσσαλίας, της Πελοποννήσου και επιλεγμένες περιοχές της νησιωτικής Ελλάδας φαίνεται να παρουσιάζουν προοπτικές για την ανάπτυξη πυρηνικών σταθμών μικρότερης εγκατεστημένης ισχύος.