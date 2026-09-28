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«Ανακαίνιση κατοικίας»: Πότε λήγει η προθεσμία – Ποιοι δικαιούνται επιδότηση έως €46.000
Ακίνητα
15:52 - 28 Σεπ 2026

«Ανακαίνιση κατοικίας»: Πότε λήγει η προθεσμία – Ποιοι δικαιούνται επιδότηση έως €46.000

Reporter.gr Newsroom

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Στην τελική φάση εισέρχεται η πρώτη κρίσιμη διαδικασία για την ένταξη κλειστών κατοικιών στο πρόγραμμα «Ανακαίνιση Κατοικίας», μέσω του οποίου προβλέπεται χρηματοδότηση έως 36.000 ευρώ ανά ακίνητο. Οι ιδιοκτήτες που επιθυμούν να αξιοποιήσουν τη συγκεκριμένη δυνατότητα θα πρέπει έως την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου να έχουν προχωρήσει στην έκδοση της απαραίτητης βεβαίωσης επιλεξιμότητας.  

Το ενδιαφέρον για το πρόγραμμα είναι ήδη ιδιαίτερα αυξημένο, καθώς στην ηλεκτρονική πλατφόρμα έχουν καταχωριστεί περισσότερες από 93.000 αιτήσεις. Περίπου 80.000 από αυτές αφορούν κύριες κατοικίες, ενώ περισσότερες από 13.000 σχετίζονται με ακίνητα που παραμένουν κλειστά, γεγονός που αποτυπώνει το σημαντικό ενδιαφέρον των ιδιοκτητών για την αξιοποίηση κατοικιών που σήμερα βρίσκονται εκτός αγοράς.

Η κατηγορία των κλειστών ακινήτων έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς το πρόγραμμα λειτουργεί παράλληλα ως εργαλείο για την ενίσχυση της διαθέσιμης στεγαστικής προσφοράς. Μέσω της ανακαίνισης, επιδιώκεται ένα μέρος του μεγάλου αριθμού κατοικιών που παραμένουν ανενεργές να αξιοποιηθεί εκ νέου και να επιστρέψει στην αγορά.

Περισσότερες κλειστές κατοικίες στο πρόγραμμα

Το πλαίσιο του προγράμματος έχει τροποποιηθεί, διευρύνοντας τις δυνατότητες που έχουν στη διάθεσή τους οι ιδιοκτήτες. Μία από τις βασικές αλλαγές αφορά την κατάργηση του περιορισμού που επέτρεπε τη χρηματοδότηση μόνο μίας κλειστής κατοικίας. Έτσι, κατά το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης για περισσότερα ακίνητα.

Επιπλέον, έχει προβλεφθεί ότι οι αιτήσεις για ανακαίνιση κατοικιών που παραμένουν κλειστές τουλάχιστον από το 2024 θα εγκριθούν στο σύνολό τους. Η πρόβλεψη αυτή ενισχύει το κίνητρο για την ενεργοποίηση ακινήτων που παραμένουν αναξιοποίητα και δεν χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα.

Τα κλειστά ακίνητα βρίσκονται στο επίκεντρο της στεγαστικής πολιτικής, καθώς το απόθεμά τους εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα μεγάλο, ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Χαρακτηριστική είναι η εικόνα στην Αττική. Στον Δήμο Αθηναίων εκτιμάται ότι υπάρχουν περίπου 116.000 κατοικίες που έχουν δηλωθεί ως κλειστές, ενώ σε επίπεδο Περιφέρειας Αττικής ο αριθμός τους φτάνει περίπου τις 526.000 κατοικίες. Η επιστροφή ακόμη και μέρους αυτού του αποθέματος στη στεγαστική αγορά θα μπορούσε να αυξήσει σημαντικά τον αριθμό των διαθέσιμων κατοικιών.

Επιδότηση έως 300 ευρώ ανά τετραγωνικό

Για τις κύριες κατοικίες εφαρμόζεται διαφορετική διαδικασία, καθώς η προτεραιότητα για τη χρηματοδότηση θα προσδιοριστεί με βάση το εισόδημα των αιτούντων.

Η επιδότηση μπορεί να ανέλθει έως 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με το συνολικό ποσό να φτάνει έως τις 36.000 ευρώ ανά κατοικία. Επιλέξιμα είναι ακίνητα με επιφάνεια έως 120 τετραγωνικά μέτρα, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι προβλεπόμενοι όροι.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται ακόμη συγκεκριμένα κριτήρια σχετικά με την ηλικία και την ενεργειακή κατάσταση του ακινήτου, ενώ οι προϋποθέσεις διαμορφώνονται διαφορετικά ανάλογα με το εάν το ακίνητο είναι κύρια ή κλειστή κατοικία. Για κάθε κατηγορία έχουν καθοριστεί διαφορετικοί όροι, επιλέξιμες δαπάνες και ανώτατα όρια χρηματοδότησης.

Η οικονομική ενίσχυση μπορεί να καλύψει σημαντικό τμήμα του κόστους των εργασιών που απαιτούνται, λειτουργώντας ως κίνητρο τόσο για την ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση του υφιστάμενου οικιστικού αποθέματος όσο και για την επαναφορά κατοικιών που παραμένουν αδρανείς σε χρήση.

Η 30ή Σεπτεμβρίου, πάντως, δεν αποτελεί το τέλος της συνολικής διαδικασίας. Μετά την έκδοση της βεβαίωσης επιλεξιμότητας, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να προχωρήσουν στα επόμενα στάδια που προβλέπει το πρόγραμμα.

Ακολούθως, μέσω του gov.gr, θα γίνει η οριστικοποίηση των ακινήτων που θα ενταχθούν στη χρηματοδότηση, ώστε να ακολουθήσουν η έγκριση και η υλοποίηση των προβλεπόμενων παρεμβάσεων.

Με περισσότερες από 93.000 αιτήσεις να έχουν ήδη καταχωριστεί και πάνω από 13.000 να αφορούν κλειστές κατοικίες, το πρόγραμμα περνά πλέον σε καθοριστικό στάδιο. Για τους ιδιοκτήτες των συγκεκριμένων ακινήτων, το άμεσο ορόσημο είναι η 30ή Σεπτεμβρίου, έως την οποία θα πρέπει να έχει εκδοθεί η απαιτούμενη βεβαίωση επιλεξιμότητας.

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