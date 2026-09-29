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Κωτσόβολος: Επενδύσεις €17 εκατ., νέα concepts και στροφή στις ενεργειακές υπηρεσίες
Επιχειρήσεις
10:12 - 29 Σεπ 2026

Κωτσόβολος: Επενδύσεις €17 εκατ., νέα concepts και στροφή στις ενεργειακές υπηρεσίες

Γιώργος Αλεξάκης

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Η μετάβαση από ένα παραδοσιακό μοντέλο λιανικής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών σε ένα ευρύτερο μοντέλο υπηρεσιών και λύσεων για το σπίτι αποτελεί τον επόμενο στρατηγικό στόχο της Κωτσόβολος, η οποία προχωρά παράλληλα σε επενδύσεις 16-17 εκατ. ευρώ και επανασχεδιάζει τον ρόλο του φυσικού της δικτύου.  

Περισσότερο από δύο χρόνια μετά την ένταξή της στον όμιλο ΔΕΗ, η εταιρεία δοκιμάζει διαφορετικά concepts καταστημάτων, προσαρμοσμένα στα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής, ενώ διευρύνει σταδιακά το πεδίο δραστηριότητάς της προς τις υπηρεσίες, την τεχνική υποστήριξη και την ενεργειακή αναβάθμιση.

Το νέο αυτό μοντέλο ανάπτυξης περιέγραψε, στο περιθώριο της εκδήλωσης «Τεχνολογία χωρίς Εμπόδια – Η Επόμενη Μέρα» στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ο διευθύνων σύμβουλος της Κωτσόβολος, Χρήστος Καραγιαννάκης. Ουσιαστικά, το μοντέλο προβλέπει ένα δίκτυο διαφορετικών σημείων εξυπηρέτησης, με κάθε κατάστημα να αποκτά διαφορετικό ρόλο ανάλογα με την περιοχή, τη ζήτηση και το προφίλ του καταναλωτή.

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Από την επέκταση του δικτύου στα διαφορετικά concepts

Η Κωτσόβολος απομακρύνεται, έτσι, από τη λογική ενός ενιαίου format καταστήματος και επενδύει σε ένα πιο ευέλικτο μοντέλο ανάπτυξης. Στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα, αντί για ένα ακόμη μεγάλο κατάστημα περίπου 2.000 τ.μ., επιλέχθηκε ένα concept με έμφαση στο σπίτι. Στην Κηφισιά δημιουργήθηκε μικρότερο κατάστημα, περίπου 800 τ.μ., με πιο premium χαρακτηριστικά.

Διαφορετική κατεύθυνση έχει το concept στο Designer Outlet, όπου το επίκεντρο είναι τα ανακατασκευασμένα και μεταχειρισμένα προϊόντα. Εφόσον το μοντέλο αποδώσει, η εταιρεία εξετάζει την ανάπτυξή του και σε άλλα σημεία της χώρας.Παράλληλα, ειδικά concepts γύρω από το σπίτι και την κουζίνα έχουν ήδη αναπτυχθεί σε Ηράκλειο Κρήτης, Αγία Παρασκευή και City Plaza.

Η αλλαγή είναι περισσότερο ποιοτική παρά ποσοτική. Ουσιαστικά, το κατάστημα παύει να αντιμετωπίζεται αποκλειστικά ως χώρος πώλησης και μετατρέπεται σε σημείο όπου ο καταναλωτής μπορεί να αναζητήσει προϊόντα, υπηρεσίες, τεχνική υποστήριξη, επισκευές και λύσεις για το σπίτι.

Στο επίκεντρο οι υπηρεσίες

Η μετατόπιση αυτή έχει ήδη αποτυπωθεί στα οικονομικά μεγέθη της Κωτσόβολος.Το 2025 οι καθαρές πωλήσεις υπηρεσιών ανήλθαν σε 49,24 εκατ. ευρώ, ενώ επιπλέον 8,78 εκατ. ευρώ προήλθαν από την προώθηση καταναλωτικών δανείων, σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις.

Μέσω του Support 360°, η εταιρεία έχει διευρύνει την παρουσία της μετά την πώληση, παρέχοντας υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης, παράδοσης και εγκατάστασης ακόμη και για προϊόντα που δεν έχουν αγοραστεί από την ίδια.

Η κατεύθυνση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια αγορά όπου η πώληση του ίδιου του προϊόντος προσφέρει μικρότερα περιθώρια διαφοροποίησης. Η επόμενη πηγή αξίας μεταφέρεται έτσι στις υπηρεσίες και στη διάρκεια της σχέσης με τον πελάτη.

Στο τέλος του 2025 η Κωτσόβολος διέθετε 110 καταστήματα, εκ των οποίων 98 εταιρικά και 12 franchise, και απασχολούσε 3.159 εργαζομένους.

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Επενδύσεις €16-17 εκατ.

Για το 2026, το επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρείας διαμορφώνεται στα 16-17 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τον κ. Καραγιαννάκη, παραμένοντας στα επίπεδα της προηγούμενης χρήσης. Το 2025 οι αγορές ενσώματων και άυλων παγίων ανήλθαν σε 15,75 εκατ. ευρώ.

Η κατεύθυνση των επενδύσεων συνδέεται με την αναμόρφωση και ανάπτυξη του δικτύου, τα νέα concepts, την ενίσχυση των υπηρεσιών και την περαιτέρω ψηφιοποίηση και λειτουργική αναβάθμιση της εταιρείας.

Υπενθυμίζεται ότι, οι πωλήσεις της Κωτσόβολος ανήλθαν το 2025 σε 753,63 εκατ. ευρώ, προσεγγίζοντας πλέον το επίπεδο των 800 εκατ. ευρώ.

Το ενεργειακό στοίχημα

Παράλληλα, το νέο πεδίο ανάπτυξης που αποκτά ιδιαίτερη σημασία είναι η ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών. Η Κωτσόβολος εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να διευρύνει την παρουσία της στην αγορά ενεργειακών υπηρεσιών, αξιοποιώντας και τις δυνατότητες συνεργειών με τη ΔΕΗ.

Η λογική είναι το φυσικό δίκτυο να μπορεί στο μέλλον να λειτουργεί ως σημείο επαφής όχι μόνο για την αγορά μιας συσκευής, αλλά και για ευρύτερες λύσεις που αφορούν την ενεργειακή αποδοτικότητα ενός νοικοκυριού.

Από ενεργειακά αποδοτικές συσκευές και κλιματιστικά έως εγκαταστάσεις, τεχνικές υπηρεσίες και παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης, το πεδίο είναι σαφώς ευρύτερο από την παραδοσιακή δραστηριότητα της αλυσίδας.

Σε αυτό το πλαίσιο αποκτούν ενδιαφέρον και τα νέα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης, καθώς δημιουργούν μια αγορά στην οποία συνδέονται η χρηματοδότηση, ο εξοπλισμός, η εγκατάσταση και η εξοικονόμηση ενέργειας.

Οι συνέργειες με τη ΔΕΗ

Η ένταξη της Κωτσόβολος στον όμιλο ΔΕΗ δημιουργεί, πάντως, μια διαφορετική βάση για την ανάπτυξη αυτών των δραστηριοτήτων.

Ο κ. Καραγιαννάκης, άφησε, πάντως, ανοιχτό το ενδεχόμενο ανάπτυξης συνεργειών στον τομέα της ενέργειας, χωρίς να προχωρήσει σε συγκεκριμένες ανακοινώσεις για νέα προϊόντα ή υπηρεσίες.

Το μοντέλο που περιγράφεται δεν προϋποθέτει την ενοποίηση των δύο εμπορικών σημάτων. ΔΕΗ και Κωτσόβολος αναμένεται να διατηρήσουν τη διακριτή τους ταυτότητα, με τις συνέργειες να αναπτύσσονται κυρίως στο επίπεδο των λύσεων και των υπηρεσιών που μπορούν να προσφέρονται στον τελικό καταναλωτή. Η εξέλιξη αυτή μπορεί να ενισχύσει τη μετάβαση της Κωτσόβολος από έναν retailer προϊόντων σε έναν πάροχο ολοκληρωμένων λύσεων για το σπίτι.

Τα νέα «Εξοικονομώ» και η νέα αγορά

Στο μεταξύ, η ενεργειακή αναβάθμιση αποκτά επιπλέον σημασία λόγω του νέου πλαισίου που συνδέεται με το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο.

Το Ταμείο έχει συνολικό ύψος 4,78 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 3,7 δισ. ευρώ προέρχονται από ευρωπαϊκούς πόρους. Περίπου 2 δισ. ευρώ προορίζονται για τον κτιριακό τομέα, με στόχο να ωφεληθούν περισσότερα από 300.000 νοικοκυριά. Στο νέο μοντέλο προβλέπεται μεγαλύτερη αξιοποίηση των Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης (ESCO), με τους παρόχους ενέργειας ή άλλους ιδιώτες να μπορούν να αναλαμβάνουν τη χρηματοδότηση των παρεμβάσεων.

Η αποπληρωμή μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας, σε συνάρτηση με την εξοικονόμηση που επιτυγχάνεται, επιχειρεί να αντιμετωπίσει ένα από τα βασικά προβλήματα των νοικοκυριών: την ανάγκη για υψηλό αρχικό κεφάλαιο.Για την Κωτσόβολος, η εξέλιξη δημιουργεί δυνητικά μια νέα αγορά στην οποία το προϊόν, η υπηρεσία και η ενεργειακή εξοικονόμηση μπορούν να αποτελέσουν μέρος μιας ενιαίας πρότασης προς τον καταναλωτή.

Η αγορά ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών

Η αλλαγή στρατηγικής , πάντως,πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η αγορά ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών εμφανίζει πιέσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλέστηκε ο κ. Καραγιαννάκης, στο οκτάμηνο η αγορά υποχωρεί περίπου 1% σε αξία, με την κατηγορία της τεχνολογίας να εμφανίζει μεγαλύτερες πιέσεις.

Η εξέλιξη συνδέεται, σύμφωνα με την εκτίμησή του, με τη μεταβολή της κατανομής του διαθέσιμου εισοδήματος, αλλά και με την επιμήκυνση του κύκλου αντικατάστασης αρκετών τεχνολογικών προϊόντων.

Σε αυτό το περιβάλλον, η ενίσχυση των υπηρεσιών και η διεύρυνση της δραστηριότητας προς την ενεργειακή αναβάθμιση αποτελούν για την Κωτσόβολος έναν τρόπο να διευρύνει την αγορά στην οποία απευθύνεται, πέρα από την καθαρή πώληση συσκευών.

Τελευταία τροποποίηση στις 29/09/2026 - 10:13
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