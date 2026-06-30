Πράσινο φως για το APOLLOCO₂: Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση 169,3 εκατ. ευρώ στον ΔΕΣΦΑ

Με χρηματοδότηση 169,3 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο ΔΕΣΦΑ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέγραψαν τη Συμφωνία Επιχορήγησης για το έργο APOLLOCO₂, ανοίγοντας τον δρόμο για τη δημιουργία της πρώτης μεγάλης κλίμακας υποδομής μεταφοράς και υγροποίησης CO₂ στη χώρα.

Σύμφωνα με τις αρμόδιες πηγές, με τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση, ο ΔΕΣΦΑ θα αναπτύξει μονάδα υγροποίησης, προσωρινής αποθήκευσης και εξαγωγής CO₂ στη Ρεβυθούσα η οποία με τον τρόπο αυτό μετατρέπεται σε τερματικό σταθμό επαναεριοποίησης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου και υγροποίησης CO₂. Το πλεονέκτημα του ΔΕΣΦΑ είναι ότι θα αξιοποιεί την υπάρχουσα κρυογενική υποδομή στη Ρεβυθούσα για την υγροποίηση του CO₂, μειώνοντας σημαντικά την κατανάλωση ενέργειας και το λειτουργικό κόστος, ενώ ταυτόχρονα επιτρέπει ευέλικτες και οικονομικά αποδοτικές θαλάσσιες μεταφορές CO₂. Παράλληλα, θα διαθέτει μια πλωτή εγκατάσταση (FLSU) η οποία θα διαθέτει συμβατικές υποδομές υγροποίησης για περιπτώσεις μειωμένων ροών LNG καθώς και δεξαμενές προσωρινής αποθήκευσης του υγροποιημένου CO₂.

Το έργο APOLLOCO₂ επελέγη στο πλαίσιο της 5ης Πρόσκλησης Μεγάλων Έργων του EU Innovation Fund τον περασμένο Νοέμβριο. Είχε ήδη αναγνωριστεί ως Έργο Κοινού Ενδιαφέροντος της ΕΕ καθώς συνδέει επενδύσεις στη δέσμευση CO₂ με τις υποδομές αποθήκευσης εντός της χώρας, όπως το υπεράκτιο κοίτασμα του Πρίνου, αλλά και με την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου.

Το έργο στοχεύει στη δημιουργία ενός δικτύου ανοιχτής πρόσβασης για τη μεταφορά, υγροποίηση και εξαγωγή CO₂, το οποίο θα επιτρέψει την απανθρακοποίηση βιομηχανικών μονάδων στην Ελλάδα.

Τα επόμενα βήματα προς την υλοποίηση του έργου περιλαμβάνουν την περαιτέρω ωρίμανση του έργου τεχνικά και εμπορικά, στοχεύοντας στην έναρξη λειτουργίας του στο τέλος του 2030

Το έργο παρουσιάστηκε σήμερα στο CCSA EU Conference 2026 στις Βρυξέλλες από την αρμόδια διευθύντρια του ΔΕΣΦΑ Κλεοπάτρα Αβραάμ.