ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Παπασταύρου: Δεν υπάρχουν και δεν θα υπάρξουν ανεμογεννήτριες στο Ωραιόκαστρο – Απάντηση στην παραπληροφόρηση
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
20:25 - 13 Ιουλ 2026

Παπασταύρου: Δεν υπάρχουν και δεν θα υπάρξουν ανεμογεννήτριες στο Ωραιόκαστρο – Απάντηση στην παραπληροφόρηση

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε σήμερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του πραγματοποίησε συνάντηση με τον Υφυπουργό Εσωτερικών, αρμόδιο για θέματα Μακεδονίας και Θράκης, κ. Κωνσταντίνο Γκιουλέκα, κατά την οποία συζήτησαν για τα έργα χρηματοδότησης κατά της λειψυδρίας, καθώς και για την Εθνική Στρατηγική για τη διαχείριση των Υδάτων.

Εν συνέχεια, συμμετείχε στην εκδήλωση για την υπογραφή της σύμβασης για κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης περιοχών Δ.Κ. Πεύκων και Δ.Ε. Χορτιάτη.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 12,5 εκατ. ευρώ, αναμένεται να αντιμετωπίσει σειρά προβλημάτων. Με την ολοκλήρωσή του, διασφαλίζεται απρόσκοπτη και ασφαλής παροχή στο νερό στη Δημοτική Ενότητα Χορτιάτη, δηλαδή στις περιοχές Φίλυρο, Ασβεστοχώρι, Εξοχή, και Χορτιάτης. Θα εξυπηρετεί ανάγκες του παρόντος και του μέλλοντος, λαμβάνοντας υπόψη τόσο την οικιστική ανάπτυξη της περιοχής, με την αυξημένη ζήτηση νερού λόγω της πληθυσμιακής αύξησης στην περιοχή, όσο και την ολοκλήρωση Παιδιατρικού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΙΣΝ, που θα είναι το καλύτερο της Ευρώπης. Αναμένεται να εξασφαλίσει, συγκεκριμένα, επιπλέον 20.000 κ.μ. ανά ημέρα σε 20.000 κατοίκους σήμερα, με δυνατότητα να εξυπηρετήσει έως 40.000 κατοίκους, και καταργεί τις γεωτρήσεις.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν επίσης, ο κ. Γκιουλέκας, οι βουλευτές Β’ Θεσσαλονίκης, κ.κ. Θεόδωρος Καράογλου, Φάνης Παπάς και Αρετή Παπαϊωάννου, η Περιφερειάρχης Κ. Μακεδονίας, κα Αθηνά Αηδονά, οι Δήμαρχοι Πυλαίας-Χορτιάτη, κ. Ιγνάτιος Καϊτεζίδης και Ωραιοκάστρου, κ. Παντελής Τσακίρης, από την πλευρά της ΕΥΑΘ, ο Πρόεδρος, κ. Άγις Παπαδόπουλος και ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Άνθιμος Αμανατίδης, ο πρόεδρος της ΕΥΔΑΠ Παγίων κ. Γιώργος Ιωαννίδης, ο Συντονιστής του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, κ. Γιάννης Παπαγεωργίου, ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του ΥΠΕΝ, κ. Πέτρος Βαρελίδης, και ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της αναδόχου εταιρείας TEDRA, κ. Ιωάννης Τόλιου. Οι συμμετέχοντες, στις τοποθετήσεις τους ανέδειξαν τη σπουδαιότητα του έργου, υπογραμμίζοντας ότι λύνει προβλήματα 10ετιών.

Ο κ. Παπασταύρου υπογράμμισε: «Κοινό όραμα όλων μας είναι να υπάρχει απρόσκοπτη, προσιτή και ασφαλής πρόσβαση στο νερό. Η ολιστική διαχείριση των υδάτων έχει σαν στόχο να ενισχύσει το δημόσιο χαρακτήρα του νερού. Να ενισχύσει τη δυνατότητα να φτιάξουμε τα δίκτυα. Έχουμε ευθύνη να ενώσουμε δυνάμεις, να δημιουργήσουμε οικονομίες κλίμακος, να χρησιμοποιήσουμε την τεχνογνωσία που έχουν η ΕΥΔΑΠ και η ΕΥΑΘ, καθώς και τα εργαστήρια τα οποία διαθέτουν για να διασφαλίσουμε την ποιότητα του νερού. Η πατρίδα μας έχει από τα ποιοτικότερα νερά στην Ευρώπη. Και αυτό πρέπει να το διατηρήσουμε. Με αυτό το έργο που υπογράφουμε σήμερα, εξασφαλίζουμε ασφαλή πρόσβαση στο νερό σε περιοχές του Δήμου, που ταλαιπωρούνται επί χρόνια. Περιοχές οι οποίες μάλιστα συνδέονται και με την κατασκευή του παιδιατρικού νοσοκομείου, το οποίο θα είναι το πιο σύγχρονο στην νοτιοανατολική Ευρώπη και από τα πιο σύγχρονα στην Ευρώπη».

Μετά το πέρας της εκδήλωσης, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας μετέβη στο Ωραιόκαστρο, όπου πραγματοποίησε αυτοψία σε εν εξελίξει έργα κατά της λειψυδρίας και στην περιοχή που πρόσφατα επλήγη από την πυρκαγιά. Πρόκειται για ένα έργο ύψους 1,55 εκατ. ευρώ, το οποίο προβλέπει την αντικατάσταση των δικτύων ύδρευσης Λητής και Δρυμού.

Ο κ. Παπασταύρου αναφέρθηκε στο έργο για την ενίσχυση της υδροδότησης του συγκεκριμένου Δήμου, με στόχο την προσιτή, άφθονη και ασφαλή πρόσβαση κάθε πολίτη στο Δημόσιο αγαθό του νερού.

«Είμαστε εδώ, στο σημείο που εκδηλώθηκε η φωτιά, για να δώσουμε μια ξεκάθαρη απάντηση στις θεωρίες συνωμοσίας και στην παραπληροφόρηση. Δεν υπάρχουν ανεμογεννήτριες στο Ωραιόκαστρο, δεν υπάρχουν αιτήσεις ή σχέδια για ανεμογεννήτριες στο Ωραιόκαστρο και, το κυριότερο και πιο σημαντικό, δεν επιτρέπεται να υπάρξουν ανεμογεννήτριες στο Ωραιόκαστρο. Διότι, με το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο, που είναι σε δημόσια διαβούλευση και θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του μήνα, δεν επιτρέπεται στη μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης να υπάρχουν ανεμογεννήτριες. Είμαστε υπέρ των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, όχι όμως με κάθε κόστος. Η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη προκρίνει τη βιώσιμη ανάπτυξη».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Παπασταύρου - ΥΠΕΝ Βουλγαρίας: Οικοδομούμε τον Κάθετο Διάδρομο ως ένα αξιόπιστο περιφερειακό ενεργειακό δίκτυο
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Παπασταύρου - ΥΠΕΝ Βουλγαρίας: Οικοδομούμε τον Κάθετο Διάδρομο ως ένα αξιόπιστο περιφερειακό ενεργειακό δίκτυο

Παπασταύρου: Αξιοποιούμε με σχέδιο και υπευθυνότητα όλους τους φυσικούς μας πόρους, με σεβασμό στο περιβάλλον
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Παπασταύρου: Αξιοποιούμε με σχέδιο και υπευθυνότητα όλους τους φυσικούς μας πόρους, με σεβασμό στο περιβάλλον

Πυρκαγιές στο Ωραιόκαστρο: Επίδομα στους πληγέντες και €5 εκατ. για αποκατάσταση των υποδομών
Ειδήσεις

Πυρκαγιές στο Ωραιόκαστρο: Επίδομα στους πληγέντες και €5 εκατ. για αποκατάσταση των υποδομών

Πυρκαγιά στο Ωραιόκαστρο: Κάηκαν δύο επιχειρήσεις, τέσσερις πυροσβέστες στο νοσοκομείο
Ειδήσεις

Πυρκαγιά στο Ωραιόκαστρο: Κάηκαν δύο επιχειρήσεις, τέσσερις πυροσβέστες στο νοσοκομείο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
13/07/2026 - 20:34

Kimpton La Mer Crete: Για 8η συνεχή χρονιά η Γαλάζια Σημαία στην παραλία του ξενοδοχείου

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
13/07/2026 - 20:25

Παπασταύρου: Δεν υπάρχουν και δεν θα υπάρξουν ανεμογεννήτριες στο Ωραιόκαστρο – Απάντηση στην παραπληροφόρηση

Τεχνολογία
13/07/2026 - 20:14

Η ελληνική καινοτομία ταξιδεύει με το Πλαίσιο: Διεθνής διάκριση για τη MakerLab Elite στο RoboCup 2026

Χρηματιστήρια
13/07/2026 - 20:00

Μάχη αντοχής στα χρηματιστήρια της Ευρώπης: Ανάκαμψη μετά το αρχικό sell-off

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ
13/07/2026 - 19:50

L'Oréal Hellas: Αφιερώνει μια εργάσιμη μέρα σε εθελοντικές δράσεις με κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
13/07/2026 - 19:40

Stamna Sifnos: Το νέο καταφύγιο των Design Hotels στις Κυκλάδες

Οικονομία
13/07/2026 - 19:22

NielsenIQ: Αντέχει η κατανάλωση παρά την ακρίβεια - Άλμα 6,7% στις πωλήσεις το πρώτο εξάμηνο

Ανακοινώσεις
13/07/2026 - 19:08

Safe Bulkers: Έναρξη διαπραγμάτευσης 6.893 νέων μετοχών στο Euronext Athens από 15/7

Πολιτική
13/07/2026 - 18:58

Χρηστίδης: Ρεαλιστικές και κοστολογημένες οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τους συνταξιούχους

Πολιτική
13/07/2026 - 18:46

Απόφαση ΠΓ ΣΥΡΙΖΑ: Αυτόνομη πορεία προς τις κάλπες με το βλέμμα στην ανασύνταξη της Αριστεράς

Ειδήσεις
13/07/2026 - 18:34

Ορμούζ: Οι ΗΠΑ επαναφέρουν τον ναυτικό αποκλεισμό στο Ιράν και τέλος 20% στα φορτία

Ειδήσεις
13/07/2026 - 18:20

Κυπριακό: Η Κομισιόν όρισε τον Ραφαέλε Φίτο Ειδικό Εκπρόσωπο – Στόχος η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
13/07/2026 - 18:10

ΜΕΤΚΑ: Υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή του Τριπλού Κόμβου Σκαραμαγκά

Ανακοινώσεις
13/07/2026 - 17:58

Fais Group: Ολοκληρώθηκε η συγχώνευση της E-TENNIS MAROUSI με την ELSOL

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
13/07/2026 - 17:56

Μήπως τελικά δεν λείπουν οι Έλληνες ναυτικοί;

Ειδήσεις
13/07/2026 - 17:52

Δέκα χρόνια μετά το πραξικόπημα: Η Άγκυρα εξαπολύει νέο πογκρόμ συλλήψεων κατά του δικτύου Γκιουλέν

Ειδήσεις
13/07/2026 - 17:43

ΕΛ.ΑΣ. - ΗΠΑ: Μνημόνιο Συνεργασίας για την πρόληψη και καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος

Σχόλια Αγοράς
13/07/2026 - 17:37

Χρηματιστήριο: Διυλιστήρια και ΕΥΔΑΠ συγκράτησαν τις ζημιές - Υποαποδίδει η μεσαία κεφαλαιοποίηση

Οικονομία
13/07/2026 - 17:31

ΤτΕ: Αυξάνονται οι πιθανότητες για νέα αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ έως το 2027

Εργασιακά
13/07/2026 - 17:20

Στάση εργασίας των νοσοκομειακών γιατρών την Τρίτη (14/7) ενάντια στη συνταγματική αναθεώρηση

Χρηματιστήρια
13/07/2026 - 17:13

Wall Street: Η ένταση ΗΠΑ – Ιράν βυθίζει τις μετοχές τεχνολογίας και εκτοξεύει το πετρέλαιο

Ειδήσεις
13/07/2026 - 17:01

Θεσσαλονίκη: Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά στη Νέα Κερασιά 

Πολιτική
13/07/2026 - 16:42

Ανδρουλάκης για Δημητριάδη: Η έκφραση «έφαγα σφαίρα» δεν θυμίζει πολιτική, θυμίζει υπόκοσμο και μαφία

Ειδήσεις
13/07/2026 - 16:26

Πάπας Λέων ΙΔ: «Ουκρανία και Μέση Ανατολή φλέγονται – Να μη χαθεί η ελπίδα για ειρήνη»

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
13/07/2026 - 16:23

Καλοκαιρινές διακοπές διαρκείας από το ΤΖΟΚΕΡ - Σε καταστήματα Allwyn μοιράστηκαν πάνω από 5,1 εκατ. ευρώ

Πολιτική
13/07/2026 - 16:20

Τσίπρας από Λέσβο: Η κτηνοτροφία δίνει μάχη επιβίωσης – Ζητά άμεσες αποζημιώσεις και ανασύσταση των κοπαδιών

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
13/07/2026 - 16:15

Οι κάρτες της Πειραιώς τώρα στο Samsung Wallet

Υγεία
13/07/2026 - 16:08

Εγκαίνια και ενεργειακή αναβάθμιση του Κέντρου Υγείας Ζωγράφου

Ειδήσεις
13/07/2026 - 16:07

ΗΑΕ: Άνοιξαν οι κάνουλες - Άλμα 80% στην παραγωγή πετρελαίου μετά την έξοδο από τον OPEC

Ειδήσεις
13/07/2026 - 16:00

New York Times: Δημοσίευμα κάνει λόγο για επαφές του Ισραήλ με τον Αχμαντινετζάντ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ