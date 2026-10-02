ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΔΕΗ: Οι τιμές για τον Οκτώβριο - Τι ισχύει για πράσινα και μπλε τιμολόγια
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
07:51 - 02 Οκτ 2026

ΔΕΗ: Οι τιμές για τον Οκτώβριο - Τι ισχύει για πράσινα και μπλε τιμολόγια

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Αναρτήθηκαν αργά το βράδυ της Πέμπτης (1/10) στο site της ΔΕΗ οι αναλυτικοί τιμοκατάλογοι για τον Οκτώβριο 2026. Η εταιρεία κρατά την τιμή στο σταθερό  μπλε τιμολόγιο στα  0,115 €/kWh.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ενημέρωση η ΔΕΗ διατηρεί στα 0,115 €/kWh και για τον Οκτώβριο την προωθητική τιμή του σταθερού μπλε ΔΕΗ myHome Online, δίνοντας , όπως τονίζει, «τη δυνατότητα στα νοικοκυριά να κλειδώσουν μία ιδιαίτερα ανταγωνιστική τιμή σε μια περίοδο αυξημένων πιέσεων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Με τον τρόπο αυτό, η ΔΕΗ βρίσκεται έμπρακτα στο πλευρό των πελατών της, προσφέροντας επιλογές που ενισχύουν τη σταθερότητα και την προβλεψιμότητα στο ενεργειακό κόστος».

Σταθερά προϊόντα

Εκτός από το ΔΕΗ myHome Online, με βάση την ενημέρωση της εταρείας, «η ΔΕΗ προσφέρει μία σειρά σταθερών προϊόντων ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε νοικοκυριού, όπως το ΔΕΗ my HomeEnter, με απλή και ξεκάθαρη τιμολόγηση, ΔΕΗ myHomeMaxima για πελάτες με μεγάλες καταναλώσεις, το ΔΕΗ myHomeEnterTwo με σταθερή χρέωση για 24 μήνες και με διζωνική χρέωση (κανονική και μειωμένη) και το ΔΕΗ myHomePlan το σταθερό προϊόν που κρατάει το κόστος ενέργειας σταθερά στα 60€ κάθε μήνα και προσφέρει αποκλειστικά προνόμια και προσφορές. Με ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο σταθερών μπλε προϊόντων, με διαφορετικές διάρκειες και χαρακτηριστικά, κάθε νοικοκυριό να μπορεί να επιλέξει το πρόγραμμα που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες του».

Πράσινο τιμολόγιο

Σε σχέση με το πράσινο τιμολόγιο όπως αναφέρεται «η ΔΕΗ απορροφά και αυτό το μήνα το μεγαλύτερο μέρος της ανόδου της χονδρικής.

Η τιμή του κυμαινόμενου Γ1/Γ1Ν πράσινου οικιακού τιμολογίου της ΔΕΗ για τον Οκτώβριο διαμορφώνεται στα 0,15913 €/kWh, από 0,14913 €/kWh τον Σεπτέμβριο, μία αύξηση περίπου 7% παρά την αύξηση κατά περίπου 17% στη χονδρεμπορική αγορά. Υπενθυμίζεται ότι η ΔΕΗ διατήρησε αμετάβλητες τις τιμές του πράσινου κυμαινόμενου Γ1/Γ1Ν οικιακού τιμολογίου τον Αύγουστο, απορροφώντας πλήρως την πάνω από 18% αύξηση στην χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας ενώ και τον Σεπτέμβριο το πράσινο τιμολόγιο της ΔΕΗ αναπροσαρμόστηκε μόλις κατά 7,7% παρά την αύξηση περίπου 21% στη χονδρική.»

Σταθερή τιμή στα 0,115 €/kWh και για τους φοιτητές

Επιπλέον όπως αναφέρει η εταιρεία:

«Το ΔΕΗ myHome 4Students προσφέρει στους φοιτητές σταθερή χρέωση 0,115 €/kWh για τις πρώτες 150 kWh, μαζί με επιπλέον προνόμια σχεδιασμένα για τις ανάγκες της φοιτητικής καθημερινότητας.

Σε μια περίοδο που η σταθερότητα και η δυνατότητα επιλογής αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία, η ΔΕΗ συνεχίζει να προσφέρει ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο σταθερών, κυμαινόμενων και δυναμικών προϊόντων, δίνοντας στους πελάτες της επιλογές που ανταποκρίνονται σε διαφορετικές ανάγκες κατανάλωσης, με διαφάνεια και σαφήνεια στη χρέωση.»

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ρεύμα: «Τσιμπάνε» οι τιμές τον Οκτώβριο – Γιατί τα μπλε τιμολόγια κερδίζουν τους καταναλωτές
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ρεύμα: «Τσιμπάνε» οι τιμές τον Οκτώβριο – Γιατί τα μπλε τιμολόγια κερδίζουν τους καταναλωτές

Πετρέλαιο: «Άλμα» 4,3% μετά τη στρατιωτική ενίσχυση των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή
Εμπορεύματα

Πετρέλαιο: «Άλμα» 4,3% μετά τη στρατιωτική ενίσχυση των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή

Όμιλος ΔΕΗ : Ολοκληρώθηκε η απόκτηση χαρτοφυλακίου ΑΠΕ 277,3 MW στην Πολωνία
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Όμιλος ΔΕΗ : Ολοκληρώθηκε η απόκτηση χαρτοφυλακίου ΑΠΕ 277,3 MW στην Πολωνία

Ρεύμα: Έως και 20% αύξηση στα τιμολόγια ανακοινώνουν οι πάροχοι
Οικονομία

Ρεύμα: Έως και 20% αύξηση στα τιμολόγια ανακοινώνουν οι πάροχοι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ανεμοδείκτης
02/10/2026 - 10:33

Η παρέμβαση Συρίγου και η σκιά Σαμαρά

Magazino
02/10/2026 - 10:29

Gastrosophy Fest powered by Protergia: Η γαστρονομία ως ταξίδι από την παραγωγή στο τραπέζι του μέλλοντος

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
02/10/2026 - 10:28

Ρεκόρ επιβατικής κίνησης το οκτάμηνο του 2026 στα 24 αεροδρόμια της ΥΠΑ

Ειδήσεις
02/10/2026 - 10:21

Συνελήφθη 18χρονος που εξέδωσε μόνος του άυλη συνταγή για οπιούχο φάρμακο!

Αναλύσεις
02/10/2026 - 10:16

ΧΑ: Ανοικτά όλα τα ενδεχόμενα για το πρόσημο του ΓΔ στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδος

Πολιτική
02/10/2026 - 10:04

Οι Δημοκρατικοί ζητούν έρευνα για τη δράση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ στην Ελλάδα - Τι της προσάπτουν

Επιχειρήσεις
02/10/2026 - 10:03

Qualco Technology: Ολοκλήρωσε για τρίτη συνεχή χρονιά το Executive Connect με τη συμμετοχή πελατών από 15+ χώρες

Χρηματιστήρια
02/10/2026 - 10:01

Υπό πίεση οι ασιατικές αγορές – Εβδομαδιαίες ζημιές 1,5%

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
02/10/2026 - 09:46

Ρεύμα: «Τσιμπάνε» οι τιμές τον Οκτώβριο – Γιατί τα μπλε τιμολόγια κερδίζουν τους καταναλωτές

Οικονομία
02/10/2026 - 09:43

Με πόρους του ΕΣΠΑ η ολοκλήρωση των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας στο Ρέμα Ξερέα Δήμου Κρωπίας Αττικής

Οικονομία
02/10/2026 - 09:41

ΙΟΒΕ: Μικρή βελτίωση του δείκτη οικονομικού κλίματος, σημαντική ενίσχυση καταναλωτικής εμπιστοσύνης

Φορολογία
02/10/2026 - 09:36

ΑΑΔΕ: Νέα διαδικασία για τις Φορολογικές Δεσμευτικές Απαντήσεις

Ειδήσεις
02/10/2026 - 09:36

Στ. Αραμπατζή: Η βουλευτής της ΝΔ ελέγχεται για το αν έκανε μπότοξ στο μικροβιολογικό ιατρείο της

Πολιτική
02/10/2026 - 09:30

Πιερρακάκης: Καμία χώρα στον κόσμο δεν μπορεί να ρυθμίσει μόνη της την Τεχνητή Νοημοσύνη

Ειδήσεις
02/10/2026 - 09:15

Γερμανική χημική βιομηχανία: Στροφή στην ανάκαμψη, αλλά με εύθραυστα θεμέλια

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
02/10/2026 - 09:03

Βιομηχανία: Ανοιχτός ο λογαριασμός για το πακέτο στήριξης του ενεργειακού κόστους - Στο επίκεντρο οι ενεργοβόρες επιχειρήσεις

Οικονομία
02/10/2026 - 08:41

Νέα ληξιπρόθεσμα χρέη €12,5 δισ. στην εφορία το πρώτο 8μηνο - Μόλις 6,7% σε ρύθμιση

Ειδήσεις
02/10/2026 - 08:32

Λαύριο: 32χρονος εισέβαλε στο σπίτι της πρώην συζύγου του – Μαχαίρωσε την ίδια και τον νυν σύντροφό της

Ειδήσεις
02/10/2026 - 08:14

Η ανατροπή του Brexit βρίσκεται στο τραπέζι, 10 χρόνια μετά το δημοψήφισμα - Τι εκτιμούν αναλυτές

Ειδήσεις
02/10/2026 - 08:05

Η Ουκρανία εκτόξευσε για πρώτη φορά βαλλιστικό πύραυλο που είναι δύσκολο να αναχαιτιστεί

Ειδήσεις
02/10/2026 - 08:00

Η ιστορία του 38χρονου ήρωα-κυβερνήτη που απέκρουσε την επίθεση στην πτήση της FlyDubai

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
02/10/2026 - 07:51

ΔΕΗ: Οι τιμές για τον Οκτώβριο - Τι ισχύει για πράσινα και μπλε τιμολόγια

Ομόλογα
02/10/2026 - 07:49

Ομόλογα: Γιατί εκτινάσσονται οι αποδόσεις – Δέκα παράγοντες που πιέζουν τις αγορές

Ειδήσεις
01/10/2026 - 23:35

ΗΠΑ – Ευρώπη: «Παζάρι» για τα αποθέματα ντίζελ με φόντο τις τιμές

Χρηματιστήρια
01/10/2026 - 23:29

Wall Street: Νευρικό ποδαρικό Οκτωβρίου - Ράλι 4,4% στο πετρέλαιο

Ειδήσεις
01/10/2026 - 23:08

Ιράν: Επιστροφή των πυρηνικών επιθεωρητών με ανταλλάγματα – Τι ζητά

Ειδήσεις
01/10/2026 - 22:50

Σάμος: Στη Δικαιοσύνη έξι μαθητές για καταλήψεις – Μαζί τους ακόμη και ο Ιατρικός Σύλλογος του νησιού

Ειδήσεις
01/10/2026 - 22:38

Αιθιοπία – Ερυθραία: Κόβουν τους διπλωματικούς τους δεσμούς εν μέσω νέας έντασης

Υγεία
01/10/2026 - 22:30

Στο Institute of Life – ΙΑΣΩ ο Βασίλειος Κελλάρης με στόχο τη νέα εποχή στην Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή

Ειδήσεις
01/10/2026 - 22:19

Η ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ