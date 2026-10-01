Ρεύμα: Έως και 20% αύξηση στα τιμολόγια ανακοινώνουν οι πάροχοι

Ο ενεργειακός σύμβουλος, Μηχανολόγος Μηχανικός, κος Μιχάλης Χριστοδουλίδης, επιβεβαίωνει τις πληροφορίες για μεγάλες ανατιμήσεις στα τιμολόγια ρεύματος.

Η μέση χονδρεμπορική τιμή του ρεύματος τον Σεπτέμβριο διαμορφώθηκε στα 157,92 ευρώ/MWh, από 133,40 ευρώ/MWh τον Αύγουστο και έπεται συνέχεια.

«Ο Σεπτέμβριος έκλεισε με μια αύξηση στην χονδρική αγορά του ρεύματος στο 20%, αυτό σημαίνει ότι αύριο που θα ανακοινώσουν οι πάροχοι τα τιμολόγια του ρεύματος θα υπάρχει κάποια αύξηση έως 20%. Σίγουρα δεν θα υπάρξει αποκλιμάκωση θα έχουμε ή τα ίδια επίπεδα τιμών με τον Σεπτέμβριο ή μεγαλύτερες τιμές», σημείωσε στον ρ/σ Παραπολιτικά ο ενεργειακός σύμβουλος, Μηχανολόγος Μηχανικός, κος Μιχάλης Χριστοδουλίδης.

Εκτίμησε επίσης πως και τους επόμενους μήνες «δεν υπάρχει περίπτωση να δούμε αποκλιμάκωση στις τιμές του ρεύματος αντίθετα θα δούμε αυξήσεις».

Για το κόστος θέρμανσης

«Με 1,75€ το λίτρο το πετρέλαιο θέρμανσης ένα τυπικό νοικοκυριό των 80 τμ που καταναλώνει 150 λίτρα το μήνα εδώ στην Αττική θα πληρώσει 97€ παραπάνω από πέρυσι το μήνα. Αν πάμε στο φυσικό αέριο πέρυσι για την ίδια κατανάλωση ένα τυπικό νοικοκυριό πλήρωνε 113€ ενώ φέτος θα πάει στα 176€ το μήνα δηλαδή θα πληρώσει 43€ παραπάνω», σχολίασε.