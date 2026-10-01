Όμιλος ΔΕΗ : Ολοκληρώθηκε η απόκτηση χαρτοφυλακίου ΑΠΕ 277,3 MW στην Πολωνία

Η ΔΕΗ ενισχύει περαιτέρω το αποτύπωμά της στην αγορά των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας της Πολωνίας, ολοκληρώνοντας την εξαγορά χαρτοφυλακίου έργων συνολικής ισχύος 277,3 MW από τις EDP Renewables Polska. Η συναλλαγή περιλαμβάνει έργα ΑΠΕ σε λειτουργία, συνολικής ισχύος 175,4 MW, καθώς και δύο φωτοβολταϊκά projects υπό ανάπτυξη ισχύος 101,9 MW, ενισχύοντας το πράσινο χαρτοφυλάκιο του ομίλου στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση:

Η ΔΕΗ Α.Ε. («ΔΕΗ») ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συναλλαγής για την απόκτηση χαρτοφυλακίου ΑΠΕ συνολικής ισχύος 277,3 MW στην Πολωνία, σε συνέχεια της από 31 Ιουλίου 2026 συμφωνίας με τις EDP Renewables Polska Sp. z o.o. και EDP Renewables Polska HoldCo S.A.

Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει 175,4 MW έργων σε λειτουργία εκ των οποίων τα 130,5 MW είναι αιολικά πάρκα στις περιοχές Ilza, Tomaszow και Poturzyn με υψηλό συντελεστή απόδοσης έως και 33%, και τα 44,9 MW είναι φωτοβολταϊκά πάρκα στις περιοχές Pakoslaw και Recz, τα οποία επωφελούνται από μακροχρόνια συμβόλαια σταθερής τιμής για τα πρώτα έτη της λειτουργίας τους. Επιπλέον, το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει δύο φωτοβολταϊκά έργα υπό ανάπτυξη συνολικής ισχύος 101,9 MW, με εκτιμώμενη έναρξη λειτουργίας το 2029, τα οποία αξιοποιούν τη μέθοδο του cable pooling, μοιραζόμενα την ίδια υποδομή σύνδεσης με τα υφιστάμενα αιολικά πάρκα.

Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ο Όμιλος ΔΕΗ ενισχύει την παρουσία του στην αγορά ΑΠΕ της Πολωνίας, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Στρατηγικού Σχεδίου 2026-2030 για τη γεωγραφική επέκταση και την ενδυνάμωση του πράσινου χαρτοφυλακίου του στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη.