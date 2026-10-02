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Ρεύμα: «Τσιμπάνε» οι τιμές τον Οκτώβριο – Γιατί τα μπλε τιμολόγια κερδίζουν τους καταναλωτές
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
09:46 - 02 Οκτ 2026

Ρεύμα: «Τσιμπάνε» οι τιμές τον Οκτώβριο – Γιατί τα μπλε τιμολόγια κερδίζουν τους καταναλωτές

Γιώργος Αλεξάκης

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Με αυξήσεις στις απαιτούμενες δαπάνες για ρεύμα μπαίνει ο Οκτώβριος για εκατομμύρια νοικοκυριά που παραμένουν στα πράσινα τιμολόγια. Συγκεκριμένα, οι νέες χρεώσεις που ανακοινώνουν οι πάροχοι καταγράφουν αυξήσεις από περίπου 7% έως και 26,7%, φέρνοντας απόνερα σε πάνω από 3,1 εκατομμύρια καταναλωτές, που βρίσκονται σήμερα στα πράσινα, κυμαινόμενα τιμολόγια.

Ακριβότερη η χονδρική, ανεβαίνουν και τα πράσινα

Σημειώνεται ότι η άνοδος αυτή των λιανικών τιμών συνδέεται άμεσα με την πορεία της χονδρεμπορικής αγοράς. Τον Σεπτέμβριο η μέση τιμή ηλεκτρικής ενέργειας στο Χρηματιστήριο Ενέργειας ανήλθε στα 156,31 ευρώ ανά MWh, από 133,4 ευρώ τον Αύγουστο. Η αύξηση έφτασε περίπου το 17%.

Ωστόσο, οι πάροχοι δεν μετακύλισαν ολόκληρη την επιβάρυνση στους καταναλωτές. Στις περισσότερες περιπτώσεις απορροφήθηκε μέρος της αύξησης, με αποτέλεσμα οι τελικές ανατιμήσεις στα πράσινα τιμολόγια να είναι μικρότερες από την άνοδο στη χονδρεμπορική.

Οι τιμές του Οκτωβρίου ανά πάροχο

Η εικόνα παρουσιάζει σημαντικές διαφορές από εταιρεία σε εταιρεία.

ΔΕΗ: Το πράσινο τιμολόγιο Γ1/Γ1Ν διαμορφώνεται τον Οκτώβριο στα 0,15913 ευρώ/kWh, από 0,14913 ευρώ/kWh τον Σεπτέμβριο. Η αύξηση είναι περίπου 7%.

ΗΡΩΝ: Το BASIC HOME παραμένει στα 0,1476 ευρώ/kWh, υπό την προϋπόθεση εμπρόθεσμης πληρωμής. Η χρέωση παραμένει αμετάβλητη ανεξάρτητα από το ύψος της κατανάλωσης.

Protergia: Το VALUE SPECIAL αυξάνεται κατά 8,9% και διαμορφώνεται στα 0,184 ευρώ/kWh.

Enerwave: Η χρέωση αυξάνεται κατά 12,6% και φτάνει τα 0,179 ευρώ/kWh για κατανάλωση από 0 έως 100 kWh.

Volton: Καταγράφει τη μεγαλύτερη αύξηση μεταξύ των συγκεκριμένων παρόχων, με ανατίμηση 26,7%. Η χρέωση διαμορφώνεται στα 0,2737 ευρώ/kWh.

Φυσικό Αέριο Ελλάδος: Η αύξηση ανέρχεται σε 9,6%, με τη χρέωση να φτάνει τα 0,239 ευρώ/kWh.

nrg: Η τιμή αυξάνεται κατά 13,1%, στα 0,259 ευρώ/kWh.

ΕΛΙΝΟΙΛ: Η χρέωση ενισχύεται κατά 12,1%, στα 0,2526 ευρώ/kWh.

ΖΕΝΙΘ: Η αύξηση φτάνει το 15,4%, με τη χρέωση για κατανάλωση από 0 έως 100 kWh να διαμορφώνεται στα 0,225 ευρώ/kWh.

Τα μπλε τιμολόγια γίνονται «ανάχωμα»

Την ίδια ώρα, όμως, τα σταθερά μπλε τιμολόγια κερδίζουν έδαφος και εξελίσσονται σε μία επιλογή που προσφέρει μεγαλύτερη προβλεψιμότητα στα νοικοκυριά, περιορίζοντας την έκθεσή τους στις απότομες διακυμάνσεις της αγοράς. Έτσι, σε μια συγκυρία αυξημένων τιμών, τα σταθερά προγράμματα μπορούν να λειτουργήσουν ως «ανάχωμα» για τον οικογενειακό προϋπολογισμό, προσφέροντας μεγαλύτερη εικόνα για το ενεργειακό κόστος των επόμενων μηνών.

Η τάση αυτή αποτυπώνεται ήδη στα στοιχεία της αγοράς.Τον Ιανουάριο του 2025 οι οικιακοί μετρητές με σταθερό τιμολόγιο ανέρχονταν σε 867.161, δηλαδή στο 14,72% της οικιακής αγοράς. Έντεκα μήνες αργότερα, τον Δεκέμβριο, είχαν φτάσει τους 1.653.984, με το μερίδιο να διαμορφώνεται στο 27,83%. Μάλιστα, η άνοδος συνεχίστηκε και το 2026.Τον Ιούνιο οι πελάτες των μπλε τιμολογίων είχαν φτάσει τους 1.879.013, αντιπροσωπεύοντας το 31,62% της οικιακής αγοράς.

Τον τόνο, πάντως, ενίσχυσης της στροφής σε μπλε τιμολόγια δίνει από τον περασμένο μήνα η ΔΕΗ καθώς σταθερή στα 0,115 ευρώ/kWh παραμένει και τον Οκτώβριο η προωθητική χρέωση του σταθερού μπλε τιμολογίου ΔΕΗ myHome Online.

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 12 μηνών και πάγιο 3,5 ευρώ τον μήνα.Η ΔΕΗ διαθέτει παράλληλα σειρά σταθερών προϊόντων, μεταξύ των οποίων τα myHome Enter, myHomeMaxima, myHome EnterTwo και myHome Plan, με διαφορετικά χαρακτηριστικά και διάρκεια.Για τους φοιτητές, το myHome 4Students προσφέρει σταθερή χρέωση 0,115 ευρώ/kWh για τις πρώτες 150 kWh.

Γιατί οι καταναλωτές στρέφονται στα σταθερά

Η μετακίνηση προς τα μπλε τιμολόγια δεν είναι τυχαία.Όσο μεγαλύτερη είναι η μεταβλητότητα στη χονδρεμπορική αγορά, τόσο μεγαλύτερη γίνεται και η ανάγκη για προβλεψιμότητα στους λογαριασμούς.

Το σταθερό τιμολόγιο δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ο καταναλωτής θα έχει σε κάθε περίπτωση τη χαμηλότερη τιμή. Του προσφέρει όμως μεγαλύτερη σταθερότητα για όσο διάστημα ισχύει η συμφωνημένη χρέωση.Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για νοικοκυριά που θέλουν να γνωρίζουν εκ των προτέρων το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας και να περιορίσουν τις εκπλήξεις από τις μηνιαίες μεταβολές.

Η Ελλάδα στις χώρες με υψηλή ενεργειακή επιβάρυνση

Η νέα άνοδος στις τιμές του ρεύματος έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η ενεργειακή δαπάνη αποτελεί ήδη σημαντικό μέρος του οικογενειακού προϋπολογισμού. Σύμφωνα με στοιχεία του ACER, το 2025 η ετήσια δαπάνη για ηλεκτρική ενέργεια ενός μέσου ελληνικού νοικοκυριού αντιστοιχούσε στο 3,9% του εισοδήματος.Το ποσοστό αυτό συγκαταλέγεται μεταξύ των υψηλότερων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.Παράλληλα, μεταξύ 2019 και 2025 η τιμή του ηλεκτρισμού στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 45% σε όρους αγοραστικής δύναμης και κατά 88% σε ονομαστικούς όρους, σύμφωνα με την ίδια ανάλυση.

Δεν μετρά μόνο η τιμή της κιλοβατώρας

Το πραγματικό κόστος του ρεύματος για ένα νοικοκυριό, πάντως, δεν εξαρτάται μόνο από την τιμή της κιλοβατώρας.Σημαντικό ρόλο παίζουν η κατανάλωση, το μέγεθος της κατοικίας, η μόνωση, η ενεργειακή της απόδοση και τα συστήματα θέρμανσης και ψύξης.

Διαφορετικές είναι επίσης οι ανάγκες ενός νοικοκυριού που χρησιμοποιεί ηλεκτρική ενέργεια για θέρμανση ή φόρτιση ηλεκτρικού αυτοκινήτου από εκείνες ενός σπιτιού με χαμηλότερη κατανάλωση.

Η ενεργειακή μετάβαση αλλάζει την αγορά

Η εικόνα αναμένεται να αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη σημασία τα επόμενα χρόνια, καθώς η Ευρώπη προχωρά στην ενεργειακή μετάβαση.Η μεγαλύτερη συμμετοχή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και ο αυξανόμενος εξηλεκτρισμός της κατανάλωσης αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι μεταβολές στη χονδρεμπορική αγορά περνούν στη συνέχεια στη λιανική, ανάλογα με το είδος του συμβολαίου που έχει επιλέξει κάθε καταναλωτής.Για τα νοικοκυριά, επομένως, η επιλογή τιμολογίου αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία. Σε μια αγορά όπου οι τιμές μπορούν να μεταβάλλονται σημαντικά από μήνα σε μήνα, το δίλημμα δεν είναι μόνο πόσο κοστίζει η κιλοβατώρα, αλλά και πόσο προβλέψιμος θα είναι ο λογαριασμός του επόμενου μήνα.

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